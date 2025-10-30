Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону

Кто из нас не хотел быть как Александр Овечкин? Это лучший снайпер НХЛ, образец трудолюбия и преданности своему делу. Но какой ценой достигается величие?

Ответ на этот вопрос получили участники проекта от Овечкина и FONBET под названием — «Тренируйся как Ови». На сайте Великой погони было опубликовано три видео из цикла подготовки хоккеиста к сезону НХЛ. Болельщики внимательно смотрели серии, участвовали в акции и отвечали на вопросы. А затем случайным образом определились три победителя проекта из разных регионов России. FONBET собрал их в Москве на базе спорткомплекса Лужники.

Главный приз — цикл подготовки с личным тренером Ови по ОФП. Павел Бурлаченко разработал программу, чтобы каждый смог прочувствовать тренировки Великого.

«Конечно, у всех участников разный уровень подготовки. Кому-то тяжело, кому-то очень тяжело. Но главное, что ребята хотят и стараются. Каждый день мы старались разнообразить упражнения, чтобы было интересно. Надеюсь, что у нас это получилось. Я доволен, ребята — большие молодцы!» — рассказал Бурлаченко.

В обычной жизни победители акции — представители разных профессий. Но всех их объединяет любовь к хоккею и великой восьмерке.

«Тренировки очень тяжелые, все в новинку, очень нравится. Слежу за Александром Овечкиным, смотрим матчи, читаем новости. Познакомиться и потренироваться с личным тренером Овечкина — это классный опыт!» — поделился эмоциями один из победителей акции Алексей Логинов.

«За пять дней Павел Алексеевич дал стимул заниматься спортом. Все мы зарядились на 100%. Словно, заново родился. Большое спасибо FONBET за организацию. Когда получили приглашение в Ovi camp — без раздумий согласились. Конечно, хотелось бы увидеть нашу звезду, но сейчас в НХЛ идет сезон, мы это понимаем. Сам я работаю адвокатом, стаж 17 лет. В детстве занимался настольным теннисом, а также есть достижения в каратэ», — признался еще один победитель акции Виктор Таначев.

А другой участник и победитель акции Андрей Ляпин из Северодвинска — самый подготовленный участник. В прошлом легкоатлет, а теперь фитнес-тренер в своем городе:

«Для меня все классно, интересно. Узнал новые упражнения, которые подходят именно для хоккеистов. Увидел акцию на сайте FONBET, решил просто поучаствовать. Раньше ничего не выигрывал, но через месяц мне звонят и говорят, что я в числе победителей. Было классно, даже до конца не верил. Спасибо большое FONBET, это какой-то подарок. Это еще совпало с каникулами у детей, приехали вместе в Москву. Погуляли, потренировались — большое спасибо!»

Помимо спортивной части для победителей проекта была организована обширная культурная программа с экскурсиями по Москве. А также в рамках тренировочного лагеря состоялся товарищеский матч с командой блогеров Hockey Brothers.