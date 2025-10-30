Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 октября 13:19ГлавнаяНовости

Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону

Совместный проект от Овечкина и FONBET позволил болельщикам прочувствовать на себе тренировки Великой восьмерки
Руслан Ипполитов
Фото: FONBET
Фото: FONBET

Кто из нас не хотел быть как Александр Овечкин? Это лучший снайпер НХЛ, образец трудолюбия и преданности своему делу. Но какой ценой достигается величие? 

Ответ на этот вопрос получили участники проекта от Овечкина и FONBET под названием — «Тренируйся как Ови». На сайте Великой погони было опубликовано три видео из цикла подготовки хоккеиста к сезону НХЛ. Болельщики внимательно смотрели серии, участвовали в акции и отвечали на вопросы. А затем случайным образом определились три победителя проекта из разных регионов России. FONBET собрал их в Москве на базе спорткомплекса Лужники. 

Главный приз — цикл подготовки с личным тренером Ови по ОФП. Павел Бурлаченко разработал программу, чтобы каждый смог прочувствовать тренировки Великого. 

«Конечно, у всех участников разный уровень подготовки. Кому-то тяжело, кому-то очень тяжело. Но главное, что ребята хотят и стараются. Каждый день мы старались разнообразить упражнения, чтобы было интересно. Надеюсь, что у нас это получилось. Я доволен, ребята — большие молодцы!» — рассказал Бурлаченко. 

В обычной жизни  победители акции — представители разных профессий. Но всех их объединяет любовь к хоккею и великой восьмерке. 

«Тренировки очень тяжелые, все в новинку, очень нравится. Слежу за Александром Овечкиным, смотрим матчи, читаем новости. Познакомиться и потренироваться с личным тренером Овечкина — это классный опыт!» — поделился эмоциями один из победителей акции Алексей Логинов

image not found

«За пять дней Павел Алексеевич дал стимул заниматься спортом. Все мы зарядились на 100%. Словно, заново родился. Большое спасибо FONBET за организацию. Когда получили приглашение в Ovi camp — без раздумий согласились. Конечно, хотелось бы увидеть нашу звезду, но сейчас в НХЛ идет сезон, мы это понимаем. Сам я работаю адвокатом, стаж 17 лет. В детстве занимался настольным теннисом, а также есть достижения в каратэ», — признался еще один победитель акции Виктор Таначев

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

А другой участник и победитель акции Андрей Ляпин из Северодвинска — самый подготовленный участник. В прошлом легкоатлет, а теперь фитнес-тренер в своем городе:

«Для меня все классно, интересно. Узнал новые упражнения, которые подходят именно для хоккеистов. Увидел акцию на сайте FONBET, решил просто поучаствовать. Раньше ничего не выигрывал, но через месяц мне звонят и говорят, что я в числе победителей. Было классно, даже до конца не верил. Спасибо большое FONBET, это какой-то подарок. Это еще совпало с каникулами у детей, приехали вместе в Москву. Погуляли, потренировались — большое спасибо!»

Помимо спортивной части для победителей проекта была организована обширная культурная программа с экскурсиями по Москве. А также в рамках тренировочного лагеря состоялся товарищеский матч с командой блогеров Hockey Brothers.

333.png
Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое