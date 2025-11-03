«Он встал и говорит: как ты меня задушил?» Арман Царукян рассказал о победе над Бенсоном Хендерсоном

Боец UFC и амбассадор букмекерской компании PARI Арман Царукян дал большое интервью «Чемпионату», где рассказал о своих достижениях в грэпплинге, встрече с Путиным и дружбе с другими бойцами UFC, а также ответил на другие интересные вопросы.

Арман Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Однако его достижения не ограничиваются смешанными единоборствами — боец также трижды становился чемпионом России по грэпплингу. 19 сентября Арман продлил свой винстрик в этом виде спорта, задушив бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона.

Хендерсон завершил карьеру в ММА два года назад, но все еще продолжает выступать на соревнованиях по грэпплингу. Он имеет черный пояс по джиу-джитсу и дважды брал бронзу на чемпионате мира. Царукян отметил, что поединок с американцем был сложным.

«Я все его схватки смотрел. Он очень гибкий. Из-за этого я понял, что на руки кимуру или рычаги тяжело ему будет сделать. Еще смотрел, когда его берут сзади, он тоже хорошо защищается. Отдельно за шею задушить очень тяжело. Из-за этого я пытался задушить его в стиле Махачева, через руку. Но он правильно защищался, ставил руку, блокировал, пластом лежал. Это правильная защита», — рассказал Арман.

Боец поделился, что в итоге решающую роль сыграла его выносливость и умение долго не отпускать захват.

«Он в моменте расслабился, думал, что я его отпущу. А у меня выносливость рук очень сильная. Этот прием я постоянно отрабатываю на тренировках, с чучелом по две минуты сижу. Я сначала сильно не давлю, но прием имеет накопительный эффект. И вот он думал, что я приспущу, у меня руки забьются, а он сможет выйти. В итоге уснул. И потом встал, говорит: «Как ты меня задушил?» — вспоминает Арман.

По словам Царукяна, он уделяет особое внимание тренировкам рук на велотренажере, за счет чего мышцы «закисляются» дольше.

«Я очень много делаю велосипед на руках, у меня там рекорды. Есть олимпийский чемпион Снайдер, я даже его рекорд бью. Вот велик, байк крутить, руки забивать — это одно из моих лучших упражнений, у меня долго закисляются ноги и руки. Например, бег, силовые показатели у меня слабые. То есть рекорды я в зале не бью с олимпийскими чемпионами, чемпионами UFC. А вот байк на руках — это одно из моих самых любимых упражнений. Из-за этого у меня закисление очень долгое, и я могу в удушающих долго сидеть», — рассказал боец.