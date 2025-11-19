Ведомости
Ударное бинго от PARI: фрибет и перчатки с автографом Армана Царукяна за угаданные события боя UFC

Крутая акция для любителей единоборств
Валентин Васильев

В преддверии боя между Арманом Царукяном и Дэном Хукером на UFC Fight Night 265 букмекерская компания PARI представляет Ударное бинго — захватывающую игру с прогнозами на предстоящий поединок и уникальной возможностью выиграть интересные призы.

Ударное бинго от PARI перекликается с классическим бинго, где участникам нужно угадать события и закрыть как можно больше ячеек в поле. В этом случае потребуется угадывать события, которые произойдут в предстоящем бое Армана Царукяна и Дэна Хукера на UFC.

В поле размером 3х3 участникам предстоит выбрать по три события из разных категорий сложности:

  • простое (скорее всего, произойдет в ходе боя, например тейкдаун от Царукяна в первом раунде или кровь соперника);
  • средней вероятности;
  • нечто маловероятное и трудно прогнозируемое (в бою будет медицинская пауза, один из ударов попадет по судье, Царукян съест хинкали в октагоне после боя и другие варианты).

События будет фиксировать эксперт проекта — спортивный журналист Игорь Лазорин. После завершения боя в специальном разделе мы покажем результаты событий.

Победителей Ударного бинго ждут ценные призы. Игрок, закрывший одну строчку по вертикали или горизонтали, получит фрибет на 1000 рублей. Закрыв две строки по вертикали или горизонтали, можно выиграть фрибет на 2000 рублей и лимитированную мятную капу. Самый ценный приз — фрибет на 5000 рублей и перчатки с автографом Царукяна — получит игрок, которому удастся закрыть все поле.

Для участия в Ударном бинго следует выполнить условия — быть зарегистрированным клиентом PARI и совершить депозит на 1000 рублей с промокодом ARMAN.

29-летний Царукян выступает в легкой весовой категории. Боец дебютировал на UFC в 2019 году, а амбассадором PARI стал в 2022-м. На счету Армана девять побед и два поражения на UFC. Ближайший поединок Царукян проведет против Дэна Хукера. Этот бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 265, который пройдет 22 ноября на арене ABHA в Дохе (Катар).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое