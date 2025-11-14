Ведомости
Клиенты PARI считают, что ЦСКА во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ обыграет УНИКС

Лидерское противостояние в столице Татарстана
Валентин Васильев

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и ЦСКА. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру. 

Букмекеры считают, что в матче нет фаворита, но ближе к победе окажутся «армейцы». Коэффициент на итоговый успех гостей площадки — 1.85, что составляет 51% вероятности. Триумф УНИКСа котируется за 1.95 (или 49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу ЦСКА приходится около 65% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 35% сделано в пользу УНИКСа.  

В предыдущем матче между ЦСКА и УНИКСом сильнее оказались москвичи — 86:75. Аналитики PARI считают, что вторая игра этих команд в текущем сезоне будет более результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 162 очка, оценивается коэффициентом 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 161,5) котируется за 1.96

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 3.55. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 77,5 очков, оценивается за 2.03. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи ЦСКА выиграет все четверти, — 9.00. А итоговая победа УНИКСа с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 5.10

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 19-ю очками после десяти матчей. УНИКС занимает второе место с 17-ю очками, но имеет одну игру в запасе. Поставить сейчас на победу «армейцев» в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ можно за 2.10. Чемпионство УНИКСа котируется за 3.50. Москвичи и казанцы — главные фавориты всего турнира. 

