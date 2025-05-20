Клиенты PARI ставят на «Ахмат» против «Урала» в первом стыковом матче РПЛ

28 мая состоится первый стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне Российской Премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет явного фаворита, но символическое предпочтение отдают уральцам. Коэффициент на успех хозяев в первой игре стыкового мини-турнира — 2.65, что составляет 36% вероятности. Спрогнозировать победу грозненцев можно по коэффициенту 2.85 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.25 (30%).

При этом победа «Ахмата» в двухматчевом противостоянии более вероятна. Поставить перед первым стыковым матчем на проход грозненцев в следующий сезон РПЛ можно за 1.58 (60%). Итоговая победа «Урала» котируется за 2.40 (40%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Грозного. На победу «Ахмата» приходится около 69% от общего оборота ставок на исход первого матча. Примерно 25% сделано в пользу екатеринбуржцев, еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке победы команд в двухматчевом противостоянии и выхода в следующий сезон РПЛ соотношение 91% на 9% в пользу «Ахмата».

Заключить пари на то, что в первом стыковом матче обе команды забьют минимум по одному голу, можно по коэффициенту 1.83. Обратный вариант котируется за 1.97. Если екатеринбуржцы забьют первыми, сыграет ставка за 1.95. Победа «Ахмата» в обоих таймах котируется за 9.00.

Последняя встреча между «Уралом» и «Ахматом» проходила еще в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги, и тогда грозненцы оказались сильнее — 1:0. Аналитики PARI считают, что будущее противостояние этих команд получится таким же нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех голов, можно за 2.10. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.75.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из пяти событий, в том числе на то, что «Ахмат» пройдет «Урал», по котировке 1.40. Общий коэффициент экспресса равен 10.80.

По итогам текущего сезона РПЛ «Ахмат» набрал 25 очков и остановился на 14-м месте в турнирной таблице, опередив только «Оренбург» и «Факел». «Урал» заработал 59 очков в Первой лиге и стал четвертым по итогам сезона, получив право на стыковые матчи.