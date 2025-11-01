Ведомости
Клиенты PARI считают, что «Урал» обыграет «Сокол» в матче 17-го тура Лиги PARI

Фаворит не допустит осечки?
Валентин Васильев

1 ноября «Урал» сыграет с «Соколом» в рамках 17-го тура Лиги PARI. Матч тура PARI пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют намного больше шансов на успех. Ставки на победу «Урала» принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует 65% вероятности. Поставить на триумф «Сокола» можно за 7.80, а на ничью — за 4.20. Эти котировки выражают вероятности 12% и 23%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «шмелей». 

По оценкам аналитиков, в матче вряд ли будет много голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.10, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.75. При этом букмекеры считают, что игра будет односторонней, и предлагают коэффициент 2.15 на то, что забьет только «Урал». Если же соперники все-таки обменяются голами, сыграет ставка за 2.25.

«Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги PARI. Букмекеры почти не сомневаются в том, что «шмели» смогут вернуться в РПЛ по итогам сезона. Заключить пари на то, что команда финиширует на 1-2 месте, можно с коэффициентом 1.22.

А вот «Сокол» вполне может отправиться на понижение. Саратовская команда занимает 16-е место в турнирной таблице, а ставки на ее чемпионство принимаются по коэффициенту 1000.00.

