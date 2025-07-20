45-летняя Винус Уильямс возвращается на корт

В понедельник, 21 июля, одним из главных событий первого игрового дня женского одиночного одиночного турнира в Вашингтоне станет выход на корт легендарной Винус Уильямс. 45-летняя американка получила пригласительную визу на «пятисотник» в столице США, которой решила воспользоваться.

Соперницей Уильямс в первом круге турнира станет ее соотечественница - 34-я ракетка мира Питон Стирнс, которая моложе Винус на 22 года. Букмекеры не верят в успех прославленной теннисистки, предлагая за ее победу символический коэффициент 1.06. А вот номинал сыгравшей ставки на успех Уильямс будет увеличен девятикратно.

Последний раз наблюдать за игрой семикратной чемпионки турниров Большого шлема зрители имели возможность чуть больше года назад. В марте 2024 года, получив уайлд-кард на турнир в Маймаи (хард), экс-первая ракетка мира в первом раунде уступила россиянке Диане Шнайдер - 3:6, 3:6.

Аналитики Winline не верят в победу Уильямс, которая котируется в линии за красноречивые 9.00. Предсказанный выигрыш Винус хотя бы в одном сете сулит расчет пари по кэфу 3.50. Ставки на то, что в матче для выявления победителя потребуется третий сет, принимаются с коэффициентом 4.30.

Эксперты Winline не ждут разгромного поражения Уильямс. Тотал меньше 17.5 (не больше 17 геймов в матче) предложен на рынке за весомые 2.03. ТМ 17.5 идет за 1.77.