Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд вновь не уйдет без гола?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
21 октября «Вильярреал» и «Манчестер Сити» встретятся в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на успех «Ман Сити» — 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Вильярреал», можно за 4.60 (около 21%). Ничья котируется за 4.10 (приблизительно 23%). 

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу «горожан» приходится около 99% от общего объема ставок на исход встречи. 

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.60. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.30.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Вильярреал», и «Манчестер Сити», сыграет коэффициент 1.65. Обратный исход идет за 2.25. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа англичан 2:1 за 8.50. На то, что первой отличится команда Пепа Гвардиолы, можно поставить за 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении испанцев составляют 2.65.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 212 750 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.44 и включил в него пари на то, что английский клуб не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.20.

«Манчестер Сити» набрал четыре очка в первых двух турах и занимает восьмое место в турнирной таблице. На победу «горожан» в Лиге чемпионов дают коэффициент 11.00, а на то, что команда Пепа Гвардиолы окажется в восьмерке сильнейших по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 1.70.

У «Вильярреала» одно очко в двух матчах и 26-я позиция в турнирной таблице. На чемпионство команды Марселино Гарсии Тораля можно поставить с коэффициентом 100.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа на местах с 9-го по 24-е и продолжит борьбу в стыковых матчах, предлагают котировку 1.75.

Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
Новости
В PARI назвали главного претендента на победу в НБА 2025/26
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Байером» в третьем туре ЛЧ
Новости
Более 200 000 рублей поставил клиент PARI на матч «Арсенала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над махачкалинском «Динамо» в Кубке России
Новости
Победа «Локомотива» над ЦСКА принесла клиенту PARI более 25 000 000 рублей
Новости
Сергачев анонсировал старт второго сезона благотворительного проекта от фонда «Пари и побеждай»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» победит московское «Динамо» в КХЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с дортмундской «Боруссией» в седьмом туре Бундеслиги
Новости
Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Ростов» в РПЛ
