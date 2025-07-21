PARI: объем ставок на мужской Уимблдон — 2025 вырос на 4,6% в сравнении с прошлым годом

13 июля завершился легендарный теннисный турнир — Уимблдон. Победителем турнира в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер, который выиграл в решающем матче у испанца Карлоса Алькараса. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Итоги Уимблдона

Прошедший Уимблдон запомнится громкими поражениями многих звезд на старте турнира. Тем не менее в мужском финале сошлись первая и вторая ракетка соревнований — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Испанец выигрывал британский «Шлем» в 2023 и 2024 году, однако не смог победить на Уимблдоне в третий раз подряд. Алькарас оставил за собой первый сет, но Синнер переломил ход игры и выиграл свой первый травяной «Шлем» — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Интересно, что итальянец был на грани вылета в 1/8 финала: он уступал 0:2 по сетам Григору Димитрову, но болгарин получил травму и снялся.

Игроки активно ставили на решающие матчи Уимблдона — 2025

По итогам Открытого чемпионата Великобритании по теннису PARI зафиксировала рост оборота ставок на мужской турнир на 4,6%. Валовый игровой доход увеличился на 53,7%.

Самый большой объем пари пришелся на финальный матч Янник Синнер — Карлос Алькарас, который завершился победой итальянца в четырех сетах — почти 6% от общего оборота ставок на игры мужской сетки.

В топ-5 по этому показателю вошли матчи Тейлор Фриц — Карлос Алькарас (испанец победил в четырех сетах в полуфинале), матч между Янником Синнером и Новаком Джоковичем в 1/2 финала (успех итальянца в трех сетах), игра между Андреем Рублевым и Карлосом Алькарасом в четвертом круге (победа испанца в четырех партиях) и встречу Янник Синнер — Григор Димитров на этой же стадии (в третьем сете болгарин получил травму и отказался от продолжения борьбы, хотя вел 2:0).

Удачнее всего для PARI сложился матч третьего круга Флавио Коболли — Якуб Меншик. Итальянец не был фаворитом, но уверенно победил в трех сетах. Кроме того, в число самых прибыльных для компании вошли встречи Янник Синнер — Новак Джокович и финал Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матчи Алекс де Минаур — Артур Казо (1/32 финала, 3:1), Август Хольмгрен — Томас Махач (3:2) и Марин Чилич — Флавио Коболли (1:3). Ход всех этих поединков оказался ожидаемым, и клиенты легко спрогнозировали итоговый результат.

Самым прибыльным для компании PARI игроком стал Новак Джокович. В легендарного серба верили многие, но он пока так и не смог завоевать свой 25-й титул «Большого шлема», проиграв в полуфинале Яннику Синнеру. Клиенты компании получили больше всего выигрышей по ставкам на матчи с участием Артура Казо. Француз прошел квалификацию, в первом круге победил в пяти сетах Адама Уолтона, а во втором раунде уступил Алексу де Минауру, выиграв при этом одну партию.

Стоит отметить, что 75% от общего оборота ставок на матчи Уимблдона — 2025 по итогам турнира пришлись на лайв, а 25% — на пари, сделанные в прематче.

Ставки на финальные матчи Уимблдона — 2025

В мужском финале Уимблдона ставки клиентов между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом распределились практически поровну. На испанца ставили чуть чаще, зато по объему пари большая сумма была сделана на первую ракетку мира. Синнер победил в четырех сетах.

Клиенты PARI ставили на чемпионство Алькараса

В мужском турнире клиенты PARI больше всего ставили на то, что Карлос Алькарас станет чемпионом на кортах Уимблдона. На победу испанца пришлось 63% от общего оборота ставок на победителя турнира.

Кроме того, игроки верили в победы Янника Синнера (22%) и Новака Джоковича (11%). Доля Тейлора Фрица составила 3%.

Самые интересные выигрыши и проигрыши

Самой крупной выплатой по пари на мужской турнир травяного «Шлема» стали 13 119 928 рублей. Клиент PARI поставил 12 261 615 рублей на победу Феликса Оже-Альяссима в четвертом гейме четвертого сета матча с Яном-Леннардом Штруффом по коэффициенту 1.07. Ставка оказалась удачной.

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на Уимблдон в этом году составил 10 894 686 рублей. Игрок заключил пари на сумму 7 894 700 рублей на победу Алекса де Минаура в первом гейме четвертого сета матча второго круга с Артуром Казо с коэффициентом 1.38.

Француз к тому моменту уступал 1:2 по сетам и начинал партию со своей подачи. Игрок рискнул и поставил на ранний брейк де Минаура. Австралиец упустил четыре брейк-пойнта. Затем уже Казо был в одном мяче от победы в гейме, но в итоге дал сопернику еще один шанс, который де Минаур реализовал и сделал пари удачным.

Еще одним крупным выигрышем стали 4 535 119 рублей, которые получил игрок, поставив 3 717 313 рублей на победу Шинтаро Мотидзуки по ходу матча первого круга с Джулио Дзеппьери с коэффициентом 1.22. Японец проиграл два первых сета, затем героическими усилиями выиграл третью и четвертую партии, после чего матч прервали из-за темноты. На следующий день Мотидзуки победил в пятом сете 7:5 и сделал ставку выигрышной.

К сожалению, не всем клиентам повезло с крупной ставкой. Так, один из игроков заключил пари на матч третьего круга мужского турнира Флавио Коболли — Якуб Меншик на сумму 3 529 400 рублей. Он был уверен в победе представителя Италии на чужой подаче в третьем гейме первого сета с коэффициентом 1.85. По ходу гейма счет был 0:40, затем Коболли еще трижды получал шанс сделать брейк, но Меншик смог удержать подачу.