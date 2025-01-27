Winline Зимний Кубок РПЛ: участники, расписание, трансляции

До рестарта чемпионата России по футболу еще целый месяц, но лучшие клубы РПЛ болельщики увидят уже на этой неделе. В четверг в Объединенных Арабских Эмиратах стартует уже третий Winline Зимний Кубок РПЛ. Любимую Премьер-лигу товарищеский турнир фанатам, конечно же, не заменит, но ожидание официальный матчей скрасит. Собрали для вас всю необходимую информацию о предстоящем слете в Абу-Даби.

Место и сроки

В третий раз зимнее состязание топов РПЛ примет столица Объединенных Арабских Эмиратов - город Абу-Даби. Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля.

Участники

По сравнению с предыдущими розыгрышами существенно изменился формат Кубка, а также состав участников. В прошлом году турнир во всех отношениях был международным: помимо московского «Спартака» и «Ростова», в нем принимали участие казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ - «Шабаб Аль-Ахли». В этот раз организаторы состязания сфокусировались на соотечественниках - довели количество команд до шести, причем все шесть представляют высший российский дивизион. Компанию все тем же спартаковцам с москвичами составят «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Групп теперь будет не одна, а две. Добавление полуфиналов и финала должно повысить спортивную значимость соревнования.

Состав групп и календарь игр

Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Расписание матчей:

30.01.2025. 19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар»

31.01.2025. 19:30. ЦСКА – «Ростов»

04.02.2025. 15:00. «Краснодар» – «Динамо»

04.02.2025. 19:30. «Зенит» – ЦСКА

07.02.2025. 15:00. «Ростов» – «Зенит»

07.02.2025. 19:30. «Динамо» – «Спартак»

10.02.2025. 15:00. Плей-офф. A3 – B3

10.02.2025. 19:00. Плей-офф. A2 – B2

11.02.2025. 19:30. Финал

Трансляции

На территории РФ игры Winline Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Кроме того, следить за перипетиями турнира можно на официальной платформе беттингового партнера состязания.

Из регламента

За победу в основное время команда получит три очка, за выигрыш в серии пенальти – два, за проигрыш по одиннадцатиметровым – одно, за поражение в основное время – ноль.

Победители групп пройдут в финал, команды, занявшие вторые места, сыграют за третье место, а команды, оказавшиеся последними, разыграют пятую позицию.

Победители

Два предыдущих турнира в Абу-Даби завершились итоговой победой московского «Спартака». Но сетка с плей-офф и финалом будет опробована на Кубке впервые.

Источник: официальный сайт Спартака»

Фавориты

Аналитики ведущих букмекерских компаний уже сформировали отдельную линию на победителя зимнего Кубка. Топ фаворитов Абу-Даби-2025 от PARI предсказуемо возглавляет действующий чемпион страны. Поставить на успех «Зенита» до старта можно по коэффициенту 3.50. Успех спартаковцев котируется за 4.50, а краснодарцев - за 5.00.