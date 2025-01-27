Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
27 января 11:34ГлавнаяНовости

Winline Зимний Кубок РПЛ: участники, расписание, трансляции

Большой российский футбол уже близок!
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт Спартака» 
Источник: официальный сайт Спартака» 

До рестарта чемпионата России по футболу еще целый месяц, но лучшие клубы РПЛ болельщики увидят уже на этой неделе. В четверг в Объединенных Арабских Эмиратах стартует уже третий Winline Зимний Кубок РПЛ. Любимую Премьер-лигу товарищеский турнир фанатам, конечно же, не заменит, но ожидание официальный матчей скрасит. Собрали для вас всю необходимую информацию о предстоящем слете в  Абу-Даби.

Место и сроки  

В третий раз зимнее состязание топов РПЛ примет столица Объединенных Арабских Эмиратов - город Абу-Даби. Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля.

Участники

По сравнению с предыдущими розыгрышами существенно изменился формат Кубка, а также состав участников. В прошлом году турнир во всех отношениях был международным: помимо московского «Спартака» и «Ростова», в нем принимали участие казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ - «Шабаб Аль-Ахли». В этот раз организаторы состязания сфокусировались на соотечественниках - довели количество команд до шести, причем все шесть представляют высший российский дивизион. Компанию все тем же спартаковцам с москвичами составят «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Групп теперь будет не одна, а две. Добавление полуфиналов и финала должно повысить спортивную значимость соревнования.

Состав групп и календарь игр

Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Расписание матчей:

  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар»
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов»
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо»
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Трансляции

На территории РФ игры Winline Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Кроме того, следить за перипетиями турнира можно на официальной платформе беттингового партнера состязания.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Из регламента 

За победу в основное время команда получит три очка, за выигрыш в серии пенальти – два, за проигрыш по одиннадцатиметровым – одно, за поражение в основное время – ноль.

Победители групп пройдут в финал, команды, занявшие вторые места, сыграют за третье место, а команды, оказавшиеся последними, разыграют пятую позицию.

Победители

Два предыдущих турнира в Абу-Даби завершились итоговой победой московского «Спартака». Но сетка с плей-офф и финалом будет опробована на Кубке впервые.

спартак.webp
Источник: официальный сайт Спартака» 

Фавориты

Аналитики ведущих букмекерских компаний уже сформировали отдельную линию на победителя зимнего Кубка. Топ фаворитов Абу-Даби-2025 от PARI предсказуемо возглавляет действующий чемпион страны. Поставить на успех «Зенита» до старта можно по коэффициенту 3.50. Успех спартаковцев котируется за 4.50, а краснодарцев - за 5.00.

Команда

Победа в турнире - да

Победа в турнире - нет

«Зенит»

3.50

1.25

«Спартак» 

4.50

1.16

«Краснодар»

5.00

1.13

ЦСКА

6.50

1.08

«Динамо»

7.50

1.06

«Ростов»

12.00

1.01

Ранее по теме:БК Winline: бонусы – актуальные фрибеты, промокоды и акции в мае 2023
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров