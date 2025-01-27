Winline Зимний Кубок РПЛ: участники, расписание, трансляции

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До рестарта чемпионата России по футболу еще целый месяц, но лучшие клубы РПЛ болельщики увидят уже на этой неделе. В четверг в Объединенных Арабских Эмиратах стартует уже третий Winline Зимний Кубок РПЛ. Любимую Премьер-лигу товарищеский турнир фанатам, конечно же, не заменит, но ожидание официальный матчей скрасит. Собрали для вас всю необходимую информацию о предстоящем слете в Абу-Даби.
В третий раз зимнее состязание топов РПЛ примет столица Объединенных Арабских Эмиратов - город Абу-Даби. Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля.
По сравнению с предыдущими розыгрышами существенно изменился формат Кубка, а также состав участников. В прошлом году турнир во всех отношениях был международным: помимо московского «Спартака» и «Ростова», в нем принимали участие казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ - «Шабаб Аль-Ахли». В этот раз организаторы состязания сфокусировались на соотечественниках - довели количество команд до шести, причем все шесть представляют высший российский дивизион. Компанию все тем же спартаковцам с москвичами составят «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Групп теперь будет не одна, а две. Добавление полуфиналов и финала должно повысить спортивную значимость соревнования.
Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
Расписание матчей:
На территории РФ игры Winline Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Кроме того, следить за перипетиями турнира можно на официальной платформе беттингового партнера состязания.
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За победу в основное время команда получит три очка, за выигрыш в серии пенальти – два, за проигрыш по одиннадцатиметровым – одно, за поражение в основное время – ноль.
Победители групп пройдут в финал, команды, занявшие вторые места, сыграют за третье место, а команды, оказавшиеся последними, разыграют пятую позицию.
Два предыдущих турнира в Абу-Даби завершились итоговой победой московского «Спартака». Но сетка с плей-офф и финалом будет опробована на Кубке впервые.
Аналитики ведущих букмекерских компаний уже сформировали отдельную линию на победителя зимнего Кубка. Топ фаворитов Абу-Даби-2025 от PARI предсказуемо возглавляет действующий чемпион страны. Поставить на успех «Зенита» до старта можно по коэффициенту 3.50. Успех спартаковцев котируется за 4.50, а краснодарцев - за 5.00.
|Команда
Победа в турнире - да
Победа в турнире - нет
|«Зенит»
3.50
1.25
|«Спартак»
4.50
1.16
|«Краснодар»
5.00
1.13
|ЦСКА
6.50
1.08
|«Динамо»
7.50
1.06
|«Ростов»
12.00
1.01
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