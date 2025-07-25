Клиенты PARI ждут победы Уиттакера над де Риддером а Абу-Даби

В ночь с 26 на 27 июля на «Этихад-Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 9. Главным событием вечера станет поединок двух топовых средневесов — Роберта Уиттакера и Ренье де Риддера. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Пару месяцев назад Ренье де Риддер сумел громко заявить о себе победой над Бо Никалом, уничтожив ранее небитого проспекта всего за два раунда. Тем не менее аналитики PARI сомневаются, что он сможет справиться с таким опытным бойцом, как Роберт Уиттакер. Австралиец считается фаворитом поединка с коэффициентом 1.65, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Голландского Рыцаря можно за 2.30, ничья идет за 53.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 39% и 1%.

Клиенты PARI также ждут победы австралийского Жнеца. 65% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Уиттакера.

Ренье де Риддер имеет превосходный финишрейт и часто оставляет судей без работы. Всего два поединка с участием голландца дошли до решения. Уиттакер же в последние годы редко побеждает досрочно, но все еще имеет динамит в руках — Икрам Алискеров не даст соврать. В связи с этим букмекеры почти не сомневаются в досрочном окончании поединка, и предлагают поставить на это за 1.36. Если же бой пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 3.00.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Роберта Уиттакера нокаутом, оцененная коэффициентом 2.60. Ренье уже дважды проигрывал KO\TKO — правда, пока что нокаутировать его удавалось только тяжеловесу Малыхину. С коэффициентом 4.20 можно поставить на победу Жнеца решением судей, а сабмишен в его исполнении котируется за 20.00.

Для де Риддера наиболее вероятным способом победы считается болевой или удушающий. После перехода в UFC голландец уже дважды победил сабмишеном, причем его жертвами стали черные пояса по джиу-джитсу Кевин Холланд и Джеральд Миршерт. Если Ренье сможет поймать Уиттакера на прием, сыграет ставка за 3.85. Победа Рыцаря решением идет за 7.50, нокаутом — за 7.00.

В линии PARI также можно поставить на победу бойца конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 13.00 можно заключить пари на то, что Ренье де Риддер победит своим излюбленным ручным треугольником.