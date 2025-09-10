PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2

11 сентября стартует плей-офф The International 2025 по Dota 2. В первом четвертьфинале верхней сетки сыграют Xtreme Gaming и Tundra Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Xtreme стала лучшей командой группового этапа, завершив его со статистикой 4:0. Поставить на то, что состав Ame продолжит винстрик на TI победой над Tundra, можно с коэффициентом 1.40. Китайский коллектив имеет наибольшую среднюю продолжительность игр — более 50 минут. Ставка на то, что первая карта четвертьфинала продлится более 40 минут, доступна за 1.70, а на тотал времени больше 43 можно поставить с котировкой 2.30.

Tundra, выступающая на TI со стендином, завершила групповую стадию со статистикой 2:3. В стыковом матче коллектив 33 одолел действующих чемпионов из Team Liquid. Аналитики дают котировку 2.95 на победу Tundra в четвертьфинале. Коэффициент на состав 33 с форой по картам (+1.5) составляет 1.60, а с форой (-1.5) — 5.50. По ходу чемпионата Tundra в среднем делала 21 фраг. Поставить на индивидуальный тотал коллектива в серии больше 43.5 можно с котировкой 1.93.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Xtreme. На победу китайской команды приходится более 97% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех Tundra — менее 3%.

Самая крупная ставка на матч — 329 782 рубля. Один из клиентов PARI поставил на точный счет 2:0 в пользу Xtreme с коэффициентом 2.00.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Xtreme считается фаворитом чемпионата. На триумф состава Ame аналитики дают котировку 3.50. Вероятность того, что трофей завоюет Tundra, оценивается коэффициентом 20.00.