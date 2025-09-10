Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 сентября 14:49ГлавнаяНовости

PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2

Клиенты тоже не сомневаются в лучшей команде группового этапа
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

11 сентября стартует плей-офф The International 2025 по Dota 2. В первом четвертьфинале верхней сетки сыграют Xtreme Gaming и Tundra Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Xtreme стала лучшей командой группового этапа, завершив его со статистикой 4:0. Поставить на то, что состав Ame продолжит винстрик на TI победой над Tundra, можно с коэффициентом 1.40. Китайский коллектив имеет наибольшую среднюю продолжительность игр — более 50 минут. Ставка на то, что первая карта четвертьфинала продлится более 40 минут, доступна за 1.70, а на тотал времени больше 43 можно поставить с котировкой 2.30.

Tundra, выступающая на TI со стендином, завершила групповую стадию со статистикой 2:3. В стыковом матче коллектив 33 одолел действующих чемпионов из Team Liquid.  Аналитики дают котировку 2.95 на победу Tundra в четвертьфинале. Коэффициент на состав 33 с форой по картам (+1.5) составляет 1.60, а с форой (-1.5) — 5.50. По ходу чемпионата Tundra в среднем делала 21 фраг. Поставить на индивидуальный тотал коллектива в серии больше 43.5 можно с котировкой 1.93.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Xtreme. На победу китайской команды приходится более 97% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех Tundra — менее 3%.

Самая крупная ставка на матч — 329 782 рубля. Один из клиентов PARI поставил на точный счет 2:0 в пользу Xtreme с коэффициентом 2.00.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Xtreme считается фаворитом чемпионата. На триумф состава Ame аналитики дают котировку 3.50. Вероятность того, что трофей завоюет Tundra, оценивается коэффициентом 20.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
Новости
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
Новости
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Новости
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Новости
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
Новости

Новое