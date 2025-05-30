Алексей Ягудин вручил награду победителям номинации «Территория спорта» на премии HR-бренд от HeadHunter

Компания Fonbet учредила собственную номинацию в главной премии в области управления персоналом — HR-бренд от HeadHunter в 2024 году. Ее главная цель – отметить компании, которые популяризируют спорт в России через корпоративный формат.

Проект SM Fest компании «Спортмастер» идеально соединил ценности бренда и корпоративную культуру. Через спортивные челленджи и активности компания вовлекает сотрудников в ЗОЖ и укрепляет командный дух.

Алексей Ягудин, заместитель генерального директора FONBET

«Мы в Fonbet верим, что спорт — это не просто часть имиджа компании, а рабочий инструмент для вовлечения и повышения продуктивности команд. Поздравляем победителя и рады, что вместе с hh.ru можем поддерживать такие инициативы».

При выборе победителя эксперты Fonbet оценивали массовость и креативность реализации проекта, а также влияние на бизнес-показатели. В прошлом году победителем премии стала компания ФосАгро.