Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
30 мая 16:42ГлавнаяНовости

Алексей Ягудин вручил награду победителям номинации «Территория спорта» на премии HR-бренд от HeadHunter

Победителем номинации, учрежденной БК Fonbet, стала компания «Спортмастер», реализовавшая проект SM Fest
Валентин Васильев

Компания Fonbet учредила собственную номинацию в главной премии в области управления персоналом — HR-бренд от HeadHunter в 2024 году. Ее главная цель –  отметить компании, которые популяризируют спорт в России через корпоративный формат. 

Проект SM Fest компании «Спортмастер»  идеально соединил ценности бренда и корпоративную культуру. Через спортивные челленджи и активности компания вовлекает сотрудников в ЗОЖ и укрепляет командный дух.

Алексей Ягудин, заместитель генерального директора FONBET
«Мы в Fonbet верим, что спорт — это не просто часть имиджа компании, а рабочий инструмент для вовлечения и повышения продуктивности команд. Поздравляем победителя и рады, что вместе с hh.ru можем поддерживать такие инициативы».

При выборе победителя эксперты Fonbet оценивали массовость и креативность реализации проекта, а также влияние на бизнес-показатели. В прошлом году победителем премии стала компания ФосАгро.

Ранее по теме:Алексей Ягудин: у детей с ОВЗ больше силы воли, чем у нас

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«ПАРИ ФЕСТ» и 1000-й матч «Нефтехимика». PARI победила в двух номинациях премии спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025
«ПАРИ ФЕСТ» и 1000-й матч «Нефтехимика». PARI победила в двух номинациях премии спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России
Новости
Клиент PARI поставил более 2 000 000 рублей на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил более 2 000 000 рублей на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Новости
Максим Шалунов получил именные часы, разработанные заводом «‎Павелъ Буре»
Максим Шалунов получил именные часы, разработанные заводом «‎Павелъ Буре»
Новости
Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу
Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу
Новости
«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25
«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25
Новости
PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»
PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»
Новости
Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Новости
ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»
ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»
Новости
PARI: «Вулверхэмптон» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам АПЛ 2024/25
PARI: «Вулверхэмптон» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам АПЛ 2024/25
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных