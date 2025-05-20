Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

29 мая «Зенит» и ЦСКА проведут второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Зенит» сможет сравнять счет после поражения в первом матче. Ставки на победу подопечных Хавьера Паскуаля принимаются по коэффициенту 1.72, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех ЦСКА можно за 2.12, вероятность такого исхода составляет примерно 45%.

Большинство клиентов PARI согласны с оценками букмекеров. 61% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Зенита». Тем не менее, самая крупная ставка в размере 155 000 рублей приходится на победу ЦСКА.

Аналитики ожидают, что общий тотал встречи достигнет 163 очков. Поставить на тотал больше 162.5 можно по коэффициенту 1.77, а на тотал меньше 162.5 — по коэффициенту 1.94. Индивидуальный тотал «Зенита больше 80.5 котируется за 1.55, такую же ставку на ЦСКА можно сделать за 1.85.

Первый матч финальной серии прошел 27 мая и завершился победой ЦСКА со счетом 82:80. После успеха на старте букмекеры обрушили коэффициент на победу «армейцев» с 1.65 до 1.33, тогда как котировки на чемпионство «Зенита» выросли с 2.25 до 3.30.

Аналитики не исключают, что серия может растянуться до семи матчей, и предлагают поставить на это за 3.00. Заключить пари на то, что любая из команд выиграет, уступая по ходу серии, можно за 2.30. Если же ЦСКА сумеет всухую обыграть «Зенит» со счетом 4:0, сыграет ставка за 4.80.