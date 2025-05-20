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29 мая 8:42ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Ставки на победу подопечных Хавьера Паскуаля принимаются по коэффициенту 1.72
Руслан Ипполитов

29 мая «Зенит» и ЦСКА проведут второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Зенит» сможет сравнять счет после поражения в первом матче. Ставки на победу подопечных Хавьера Паскуаля принимаются по коэффициенту 1.72, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех ЦСКА можно за 2.12, вероятность такого исхода составляет примерно 45%.

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Большинство клиентов PARI согласны с оценками букмекеров. 61% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Зенита». Тем не менее, самая крупная ставка в размере 155 000 рублей приходится на победу ЦСКА. 

Аналитики ожидают, что общий тотал встречи достигнет 163 очков. Поставить на тотал больше 162.5 можно по коэффициенту 1.77, а на тотал меньше 162.5 — по коэффициенту 1.94. Индивидуальный тотал «Зенита больше 80.5 котируется за 1.55, такую же ставку на ЦСКА можно сделать за 1.85.

Первый матч финальной серии прошел 27 мая и завершился победой ЦСКА со счетом 82:80. После успеха на старте букмекеры обрушили коэффициент на победу «армейцев» с 1.65 до 1.33, тогда как котировки на чемпионство «Зенита» выросли с 2.25 до 3.30.

Аналитики не исключают, что серия может растянуться до семи матчей, и предлагают поставить на это за 3.00. Заключить пари на то, что любая из команд выиграет, уступая по ходу серии, можно за 2.30. Если же ЦСКА сумеет всухую обыграть «Зенит» со счетом 4:0, сыграет ставка за 4.80.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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