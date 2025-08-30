Ведомости
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI

Фаворит сыграет дома
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

30 августа в матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Зенит» примет на своем поле «Пари НН». Игра начнется в 16:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1,17, что соответствует примерно 83% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 16,00 (около 5%). Ничья оценивается в 7,20 (примерно 12%). Последний раз команды встречались в мае этого года в рамках РПЛ. Тогда «Зенит» взял верх со счётом 2:1.

Клиенты PARI верят в успех команды из Санкт-Петербурга. На победу хозяев приходится почти весь оборот ставок на исход матча.



По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1,53. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 2,50. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2,35.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Зенита» со счётом 2:0. Она котируется за 6,00. Победа петербуржцев 3:0 оценивается в 6,50, выигрыш с минимальным счётом – в 8,50, а разгром 4:0 – в 9,50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 1 000 000 рублей. Игрок собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 2,12 и добавил в него прогноз на победу «Зенита» за 1,18.



«Зенит» после шести туров одержал всего две победы и занимает шестое место в таблице, отставая от лидера, «Краснодара», уже на шесть очков. Несмотря на неудачный старт, петербуржцы считаются главными претендентами на титул в этом сезоне. Поставить на триумф «Зенита» можно с коэффициентом 3,10.

У «Пари НН» одна победа и пять поражений. Нижегородцы идут на 15-м месте в таблице, и у них один из худших показателей по пропущенным мячам. Шансы «Пари НН» на вылет в Лигу PARI оцениваются коэффициентом 1,75.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое

Читать все новости