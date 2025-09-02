Ведомости
Зенит — Пари НН, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Закрытие лета на Крестовском острове
Валентин Васильев

В последнюю субботу лета «Зенит» примет на своей территории нижегородский «Пари НН». Рассказываем о последних новостях и актуальных трендах в выступлениях обеих команд, выделяем интересные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

30.08.2025, Сб

16:15 МСК

«Пари Нижний Новгород»  

П1 - 1.19

Х - 6.90

П2 - 15.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»71120-4
«Пари Нижний Новгород»1174-20

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Оренбург»

3:5

«Зенит»

Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва 

3:0

«Пари НН»

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2023«Зенит»

2:1

«Пари НН» 

РПЛ

31.08.2024«Пари НН» 

0:3

«Зенит»

РПЛ

09.12.2023«Зенит»

1:0

«Пари НН» 

РПЛ

22.07.2023«Пари НН» 

0:2

«Зенит»

РПЛ

04.03.2023«Зенит»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

 «Зенит» на шесть очков отстает в таблице от лидера сезона и действующего чемпиона. «Пари НН» идет в зоне вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Свернуть

Крайне непривычно наблюдать «Зенит» за пределами даже не тройки, но и пятерки первых команд таблицы. Впрочем, нет сомнений, что это временное явление. Динамика последних результатов подопечных Сергея Семака дает основания футбольному Санкт-Петербургу для сдержанного оптимизма. На своем поле вице-чемпион страны крупно и, что не менее важно, всухую обыграл неуступчивые «Рубин» и махачкалинское «Динамо». В гостях «Зенит» вдесятером ушел от поражения в матче со «Спартаком» и переиграл «Оренбург» в бесшабашной перестрелке (5:3). 

В результатах нижегородцев в конце лета четко прослеживается другая закономерность: в пяти подряд матчах «Пари НН» выигрывают только хозяева, и всякий раз «на ноль». Более чем реалистичный сценарий для субботней игры. Наш прогноз: сухая победа фаворита.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Северной столице покажет кабельный «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)

«Пари НН»: Босельи (дисквалификация), Эктов, Царукян (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Пари НН»:

Позиция«Зенит»«Пари НН»Позиция
Вратарь16. Адамов30. МедведевВратарь
Защитник31. Мантуан70. ШнапцевЗащитник
Защитник33. Нино2. АлександровЗащитник
Защитник6. Дркушич24. ФариньяЗащитник
Защитник66. Вега23. КастильоЗащитник
Полузащитник5. Барриос29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник 8. Вендел22. КаккоевПолузащитник 
Полузащитник9. Жерсон78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник20. Педро88. ЛесовойПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой40. ОлусегунНападающий
Нападающий7. Соболев27. ГрулевНападающий
Главный тренерСергей СемакАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии PARI наблюдается широкий разброс коэффициентов на основных исходы: от 1.19 на фаворита до 15.00 на аутсайдера. Ничья идет в БК с котировкой 6.90.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Пари НН»?

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают победу хозяев со счетом 2:0. Она котируется за 6.50.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Пари НН»?

Ознакомиться с ассортиментом билетов и околоматчевой развлекательной программой можно на официальном сайте петербургского клуба. В программе вечера помимо футбола выступление певицы Анны Асти.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Пари НН»?

БК Winline легально транслирует РПЛ на правах спонсора лиги.

«Зенит» станет чемпионом?

В БК PARI поставить на чемпионство «Зенита» сейчас предлагается по коэффициенту 3.10. Котировки на конкурентов питерцев несколько выше - 3.25 на «Краснодар» и 5.00 - на ЦСКА.

