Зенит — Пари НН, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В последнюю субботу лета «Зенит» примет на своей территории нижегородский «Пари НН». Рассказываем о последних новостях и актуальных трендах в выступлениях обеих команд, выделяем интересные варианты для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
30.08.2025, Сб
16:15 МСК
«Пари Нижний Новгород»
|П1 - 1.19
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|7
|1
|1
|20-4
|«Пари Нижний Новгород»
|1
|1
|7
|4-20
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2023
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|31.08.2024
|«Пари НН»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|09.12.2023
|«Зенит»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|22.07.2023
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|04.03.2023
|«Зенит»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
«Зенит» на шесть очков отстает в таблице от лидера сезона и действующего чемпиона. «Пари НН» идет в зоне вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
Крайне непривычно наблюдать «Зенит» за пределами даже не тройки, но и пятерки первых команд таблицы. Впрочем, нет сомнений, что это временное явление. Динамика последних результатов подопечных Сергея Семака дает основания футбольному Санкт-Петербургу для сдержанного оптимизма. На своем поле вице-чемпион страны крупно и, что не менее важно, всухую обыграл неуступчивые «Рубин» и махачкалинское «Динамо». В гостях «Зенит» вдесятером ушел от поражения в матче со «Спартаком» и переиграл «Оренбург» в бесшабашной перестрелке (5:3).
В результатах нижегородцев в конце лета четко прослеживается другая закономерность: в пяти подряд матчах «Пари НН» выигрывают только хозяева, и всякий раз «на ноль». Более чем реалистичный сценарий для субботней игры. Наш прогноз: сухая победа фаворита.
Потери
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
«Пари НН»: Босельи (дисквалификация), Эктов, Царукян (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|66. Вега
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Жерсон
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|88. Лесовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
В линии PARI наблюдается широкий разброс коэффициентов на основных исходы: от 1.19 на фаворита до 15.00 на аутсайдера. Ничья идет в БК с котировкой 6.90.
Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают победу хозяев со счетом 2:0. Она котируется за 6.50.
Ознакомиться с ассортиментом билетов и околоматчевой развлекательной программой можно на официальном сайте петербургского клуба. В программе вечера помимо футбола выступление певицы Анны Асти.
В БК PARI поставить на чемпионство «Зенита» сейчас предлагается по коэффициенту 3.10. Котировки на конкурентов питерцев несколько выше - 3.25 на «Краснодар» и 5.00 - на ЦСКА.