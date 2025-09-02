Зенит — Пари НН, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне непривычно наблюдать «Зенит» за пределами даже не тройки, но и пятерки первых команд таблицы. Впрочем, нет сомнений, что это временное явление. Динамика последних результатов подопечных Сергея Семака дает основания футбольному Санкт-Петербургу для сдержанного оптимизма. На своем поле вице-чемпион страны крупно и, что не менее важно, всухую обыграл неуступчивые «Рубин» и махачкалинское «Динамо». В гостях «Зенит» вдесятером ушел от поражения в матче со «Спартаком» и переиграл «Оренбург» в бесшабашной перестрелке (5:3).

В результатах нижегородцев в конце лета четко прослеживается другая закономерность: в пяти подряд матчах «Пари НН» выигрывают только хозяева, и всякий раз «на ноль». Более чем реалистичный сценарий для субботней игры. Наш прогноз: сухая победа фаворита.