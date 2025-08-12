Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Рубином» во втором туре Кубка России

Во вторник, 12 августа, в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в преддверии матча и рассказали о ставках своих клиентов.

Как считают эксперты, очевидным фаворитом сегодняшнего поединка являются хозяева. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно по коэффициенту 1.40, что соответствует примерно 69% вероятности. Шансы на успех «Рубина» оцениваются котировкой 7,90 (всего около 12% вероятности). Ничья в линии PARI идет за 5,00 (приблизительно 19%).

Что касается итогового результата матча с учетом возможной серии пенальти, то на победу «Зенита» установлен коэффициент 1,23, что эквивалентно примерно 77% вероятности. Если же казанцам по итогам матча удастся заработать два очка, сыграет ставка за 4,20 (около 23% вероятности).

Клиенты PARI и вовсе считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 97% приходится на победу хозяев. Аналогичным образом выглядит и распределение ставок на итоговый результат с учетом возможной серии пенальти: 98% на 2% в пользу сине-бело-голубых.

Согласно оценкам аналитиков, команды в предстоящем матче могут сыграть в открытый футбол, что положительно скажется на результативности поединка. Так, если «Зенит» и «Рубин» забьют на двоих как минимум три мяча, сыграет ставка за 1,75. На противоположный исход установлен коэффициент 2,10. В двух последних встречах команд было забито по четыре мяча. Если тотал больше 3,5 гола будет пробит и сегодня, сыграет ставка за 2,75.

Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2,00, тогда как в обратном случае сыграет ставка за 1,80. Поставить на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 гола можно по коэффициенту 1,55. Если как минимум один мяч забьют казанцы, сыграет пари за 1,85.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является 2:0 в пользу «Зенита» — такой исход доступен по коэффициенту 6,50. Победы петербуржцев со счетом 1:0 или 2:1 оцениваются котировками 7,50 и 9,00 соответственно. Также коэффициент 9.00 дают и на разгромную победу «Зенита» со счетом 3:0. Ничейные результаты 1:1 и 0:0 доступны за 10,00.

Наиболее вероятными авторами голов в матче являются игроки «Зенита» Лусиано Гонду (2,15), Александр Соболев (2,20) и Максим Глушенков (2,50). Среди игроков «Рубина» наибольшие шансы отличиться у форварда казанцев Мирлинда Даку — поставить на его гол можно по коэффициенту 4,00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 5,94, куда включил и победу «Зенита» в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1,40.

На данный момент история противостояния между «Зенитом» и «Рубином» насчитывает ровно 50 матчей. Баланс в этих встречах на стороне петербуржцев: 26 побед, 13 поражений и 11 ничьих при разнице мячей 93:59. В Кубке России в последний раз команды встречались в прошлом сезоне. Тогда в обоих матчах группового этапа Пути РПЛ сильнее оказались сине-бело-голубые, одержавшие две победы с общим счетом 3:0. Успели команды сыграть между собой и в текущем розыгрыше РПЛ: матч второго тура закончился боевой ничьей со счетом 2:2.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Кубка России. «Зенит» и «Рубин» вместе с «Ахматом» и «Оренбургом» участвуют в группе A и пока возглавляют квартет. Команда Рашида Рахимова в первом туре обыграла «Оренбург» со счетом 2:0, петербуржцы в гостях оказались сильнее «Ахмата» (2:1).

Именно «Зенит» является фаворитом на выход в плей-офф с первого места. Поставить на это можно по коэффициенту 1,13, тогда как шансы «Рубина» на победу в группе оценены котировкой 7,40. Команда Сергея Семака также является главным фаворитом всего турнира — поставить на триумф «Зенита» можно за 3,10. Что касается «Рубина», то на победу казанцев в Кубке установлен коэффициент 22,00, на выход в финал — коэффициент 11,00.