Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 августа 9:58ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Зенит - Рубин, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Недавняя встреча соперников ознаменовалась крутым камбэком
Валентин Васильев

На этой неделе российских любителей футбола ожидает отечественное «класико» - противостояние «Спартака» с «Зенитом». Но прежде командам нужно «отстреляться» во втором по значимости национальном турнире, кубковом. Санкт-петербуржцы во втором туре Пути РПЛ примут казанский «Рубин», с которым совсем недавно соперничали в чемпионате. 

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

30.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 1.35

Х - 4.90

П2 - 9.00

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 2-й тур

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»26111493-62
«Рубин»14112662-93

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург»

FONBET Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита» и «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2024«Зенит»

2:0

«Рубин»

 Кубок России

14.08.2024«Рубин»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

27.07.2024«Рубин»

0:4

«Зенит»

РПЛ

24.04.2024«Зенит»

0:2

«Рубин»

 Кубок России

Турнирная таблица

Свернуть

После первого тура обе команды набрали по три очка.

КомандыИВНПМО
1. Рубин11002-03
2. Зенит11002-13
3. Ахмат10011-20
4. Оренбург10010-20

Прогноз на матч

Свернуть

В субботу обе команды синхронно потерпели первые поражения в сезоне. «Зенит» минимально уступил в Грозном «Ахмату», а «Рубин» - в Москве крупно ЦСКА. Армейцы были и остаются самым нелюбимым противником для Рахимова. Тренером он ни разу не победил красно-синих за 29 матчей. С «Зенитом» статистика у Рашида Маматкуловича значительно лучше, хотя общий баланс тоже отрицательный: пять побед, девять ничьих и 14 поражений.

Всего две недели назад команды выдали настоящий триллер в Казани в рамках чемпионата: «Рубин» проявил характер, отыгравшись с 0:2. В этот раз от команд тоже можно ожидать повышенного рвения. Во-первых, поражения в чемпионате разозлили и тех, и других. Во-вторых, тренеры наверняка прибегнут к ротации, а у футболистов резерва мотивация априори повышенная. Так что голы на «Газпром Арене» должны быть, причем от обоих клубов. «Зенит» еще ни разу в сезоне не играл в обороне на ноль.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Петербурга запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Рубин»:

Позиция«Зенит»«Рубин»Позиция
Вратарь16. Д. Адамов25. НигматуллинВратарь
Защитник31. Мантуан15. ВуячичЗащитник
Защитник33. Нино4. НижегородовЗащитник
Защитник28. Алип5. АшурматовЗащитник
Защитник4. Горшков70. КабутовПолузащитник
Полузащитник5. Барриос51. РожковПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел96. ВасильевПолузащитник 
Полузащитник10. Глущенков18. АпшацевПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой21. ЗотовПолузащитник
Нападающий30. Кассьерра24. ЧумичНападающий
Нападающий32. Гонду10. ДакуНападающий
Главный тренерСергей СемакРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В основной линии FONBET коэффициент на победу гостей в разы превосходит котировку на успех хозяев. Удачная ставка на «Рубин» сулит девятикратный выигрыш. Предложение на ничью тоже выглядит солидно - 4.90. Победа вице-чемпиона котируется за 1.35.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Рубин»?

В линии на точный счет ниже всего котируется победа хозяев со счетом 2:0 (6.50). Для сравнения: при аналогичном результате в пользу гостей букмекер умножит номинал соответствующего пари на 45.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Рубин»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Зенит» - «Рубин»?

Билеты на игру уже поступили в онлайн-кассу на сайте «Зенита». Стоимость начинается от 300 рублей. Fan ID для прохода на арену не нужен.

«Зенит» выиграет Кубок России?

Аналитики считают команду Семака главным фаворитом нынешнего розыгрыша. Коэффициент на очередной кубковый триумф «Зенита» составляет 3.10. Успех «Спартака» котируется за 5.50.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё