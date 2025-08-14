Зенит - Рубин, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе российских любителей футбола ожидает отечественное «класико» - противостояние «Спартака» с «Зенитом». Но прежде командам нужно «отстреляться» во втором по значимости национальном турнире, кубковом. Санкт-петербуржцы во втором туре Пути РПЛ примут казанский «Рубин», с которым совсем недавно соперничали в чемпионате.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 2-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|26
|11
|14
|93-62
|«Рубин»
|14
|11
|26
|62-93
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
FONBET Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита» и «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2024
|«Зенит»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|14.08.2024
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2024
|«Рубин»
0:4
«Зенит»
РПЛ
|24.04.2024
|«Зенит»
0:2
«Рубин»
Кубок России
После первого тура обе команды набрали по три очка.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Оренбург
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
В субботу обе команды синхронно потерпели первые поражения в сезоне. «Зенит» минимально уступил в Грозном «Ахмату», а «Рубин» - в Москве крупно ЦСКА. Армейцы были и остаются самым нелюбимым противником для Рахимова. Тренером он ни разу не победил красно-синих за 29 матчей. С «Зенитом» статистика у Рашида Маматкуловича значительно лучше, хотя общий баланс тоже отрицательный: пять побед, девять ничьих и 14 поражений.
Всего две недели назад команды выдали настоящий триллер в Казани в рамках чемпионата: «Рубин» проявил характер, отыгравшись с 0:2. В этот раз от команд тоже можно ожидать повышенного рвения. Во-первых, поражения в чемпионате разозлили и тех, и других. Во-вторых, тренеры наверняка прибегнут к ротации, а у футболистов резерва мотивация априори повышенная. Так что голы на «Газпром Арене» должны быть, причем от обоих клубов. «Зенит» еще ни разу в сезоне не играл в обороне на ноль.
Прямая трансляция из Петербурга запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Рубин»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|16. Д. Адамов
|25. Нигматуллин
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|4. Нижегородов
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|4. Горшков
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|96. Васильев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глущенков
|18. Апшацев
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|21. Зотов
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Кассьерра
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|32. Гонду
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
В основной линии FONBET коэффициент на победу гостей в разы превосходит котировку на успех хозяев. Удачная ставка на «Рубин» сулит девятикратный выигрыш. Предложение на ничью тоже выглядит солидно - 4.90. Победа вице-чемпиона котируется за 1.35.
В линии на точный счет ниже всего котируется победа хозяев со счетом 2:0 (6.50). Для сравнения: при аналогичном результате в пользу гостей букмекер умножит номинал соответствующего пари на 45.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на игру уже поступили в онлайн-кассу на сайте «Зенита». Стоимость начинается от 300 рублей. Fan ID для прохода на арену не нужен.
Аналитики считают команду Семака главным фаворитом нынешнего розыгрыша. Коэффициент на очередной кубковый триумф «Зенита» составляет 3.10. Успех «Спартака» котируется за 5.50.