Зенит - Рубин, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В субботу обе команды синхронно потерпели первые поражения в сезоне. «Зенит» минимально уступил в Грозном «Ахмату», а «Рубин» - в Москве крупно ЦСКА. Армейцы были и остаются самым нелюбимым противником для Рахимова. Тренером он ни разу не победил красно-синих за 29 матчей. С «Зенитом» статистика у Рашида Маматкуловича значительно лучше, хотя общий баланс тоже отрицательный: пять побед, девять ничьих и 14 поражений.

Всего две недели назад команды выдали настоящий триллер в Казани в рамках чемпионата: «Рубин» проявил характер, отыгравшись с 0:2. В этот раз от команд тоже можно ожидать повышенного рвения. Во-первых, поражения в чемпионате разозлили и тех, и других. Во-вторых, тренеры наверняка прибегнут к ротации, а у футболистов резерва мотивация априори повышенная. Так что голы на «Газпром Арене» должны быть, причем от обоих клубов. «Зенит» еще ни разу в сезоне не играл в обороне на ноль.