Санкт-Паули - Боруссия Д, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
1 марта в 24-м туре чемпионата Германии «Санкт-Паули» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию». Туром ранее «шмели» здорово покусали берлинский «Унион», а теперь намерены разрушить одну из самых крепких линий защиты в Бундеслиге. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Гамбурге.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Санкт-Паули» (Гамбург)
01.03.2025, Сб
17:30 МСК
«Боруссия» (Дортмунд)
|П1 - 3.95
Турнир: Бундеслига, 24-й тур
Стадион: «Миллернтор» (Гамбург, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Санкт-Паули»
|3
|4
|16
|22-54
|«Боруссия»
|16
|4
|3
|54-22
Последние пять игр «Санкт-Паули»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Майнц»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
15.02.2025
«Санкт-Паули»
0:1
«Фрайбург»
Бундеслига
09.02.2025
«Лейпциг»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
01.02.2025
«Санкт-Паули»
1:1
«Аугсбург»
Бундеслига
26.01.2025
«Санкт-Паули»
3:0
«Унион»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Боруссия»
6:0
«Унион»
Бундеслига
|19.02.2025
|«Боруссия»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Бохум»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|11.01.2025
|«Спортинг»
0:3
«Боруссия»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Боруссия»
1:2
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Санкт-Паули» и «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2024
|«Боруссия»
2:1
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|18.01.2022
|«Санкт-Паули»
2:1
«Боруссия»
Кубок Германии
|28.10.2014
|«Санкт-Паули»
0:3
«Боруссия»
Кубок Германии
|19.02.2011
|«Боруссия»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|25.09.2010
|«Санкт-Паули»
1:3
«Боруссия»
Бундеслига
После 23-х туров «Боруссия» занимает 10-е место, а «Санкт-Паули» - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|23
|18
|4
|1
|69-19
|58
|2. Байер
|23
|14
|8
|1
|51-27
|50
|3. Айнтрахт
|23
|12
|6
|5
|49-33
|42
|4. Фрайбург
|23
|12
|3
|8
|34-36
|39
|5. Майнц
|23
|11
|5
|7
|37-24
|38
|6. Лейпциг
|23
|10
|8
|5
|38-31
|38
|7. Штутгарт
|23
|10
|6
|7
|41-34
|36
|8. Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|46-37
|34
|9. Боруссия М
|23
|10
|4
|9
|35-35
|34
|10. Боруссия Д
|23
|9
|5
|9
|43-38
|32
|11. Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|27-35
|31
|12. Вердер
|23
|8
|6
|9
|35-47
|30
|13. Унион
|23
|6
|6
|11
|21-35
|24
|14. Хоффенхайм
|23
|5
|7
|11
|30-46
|22
|15. Санкт-Паули
|23
|6
|3
|14
|18-27
|21
|16. Хайденхайм
|23
|4
|3
|16
|27-47
|15
|17. Бохум
|23
|3
|6
|14
|22-47
|15
|18. Хольштайн
|23
|3
|4
|16
|34-59
|13
В предыдущем туре «Боруссия» разгромила «Унион» (6:0). Это самая крупная победа дортмундцев в текущем первенстве. Есть выигрыш у берлинского клуба и в арсенале «Санкт-Паули». Это последняя на данный момент победа команды из Гамбурга в Бундеслиге, случившаяся месяц назад. Она, кстати, тоже была крупной (3:0).
«Санкт-Паули» - самый закрытый и самый редко забивающий клуб Бундеслиги. Присутствие в афише имени этого клуба автоматически приравнивает матч к «низовому». С большой долей вероятности не будет града голов и в этот раз.
В перовом круге дортмундцы с трудом одолели «Санкт-Паули» на своем поле, забив победный мяч в самой концовке. Непродолжительная пока современная история противостояния двух клубов насчитывает не так много игр. Статистика на стороне «Боруссии», но крупных побед у Дортмунда практически нет.
Гости будут фаворитами предстоящей встречи. Но, учитывая ненадежность обороны «Боруссии», выбираем прогноз не просто на победу гостей, но и на то, что хозяева найдут свой гол.
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|Приветственный
Встречу «Санкт-Паули» - «Боруссия Д» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Санкт-Паули»: Салиакас, Гилавоги, Бурхерт, Метс, Сэндс, Вагнер, Алерс (травма)
«Боруссия»: Брандт, Нмеча, Мане (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Санкт-Паули» - «Боруссия Д»:
|Позиция
|«Санкт-Паули»
«Боруссия»
Позиция
|Вратарь
|22. Василь
1. Кобель
Вратарь
|Защитник
|5. Валь
26. Рюэрсон
Защитник
|Защитник
|8. Смит
23. Джан
Защитник
|Защитник
|4. Немет
3. Антон
Защитник
|Защитник
|21. Рицка
26. Веверсон
Защитник
|Защитник
|44. Хайден
20. Забитцер
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Трой
13. Грос
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ирвайн
27. Адейеми
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Саад
10. Брандт
Полузащитник
|Нападающий
|13. Вайсхаупт
43. Байно-Гиттенс
Полузащитник
|Нападающий
|11. Эггештайн
9. Гирасси
Нападающий
|Главный тренер
|Александер Блессин
Нико Ковач
Главный тренер
Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 3.95. На гостей можно поставить за 1.84. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.65.
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В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 6.20. Победа гостей 1:2 идет за 7.60, 0:1 - за 7.40.
Встречу «Айнтрахт» - «Байер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
Если судить по котировкам, то эксперты не ждут нулей в графе «забитые мячи». Поставить на то, что в матче будет больше двух голов можно за 1.76.
Партнерский проект