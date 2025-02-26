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26 февраля 15:48ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Санкт-Паули - Боруссия Д, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Чем удивит Дортмунд после 6:0 с «Унионом»?
Руслан Ипполитов

1 марта в 24-м туре чемпионата Германии «Санкт-Паули» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию». Туром ранее «шмели» здорово покусали берлинский «Унион», а теперь намерены разрушить одну из самых крепких линий защиты в Бундеслиге. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Гамбурге. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Санкт-Паули» (Гамбург) 

01.03.2025, Сб

17:30 МСК

«Боруссия» (Дортмунд)

П1 - 3.95

Х - 3.65

П2 - 1.84

Турнир: Бундеслига, 24-й тур

Стадион: «Миллернтор»  (Гамбург, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Санкт-Паули»341622-54
«Боруссия»164354-22

Последние пять игр «Санкт-Паули»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Майнц»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

15.02.2025

«Санкт-Паули»

0:1

«Фрайбург»

Бундеслига

09.02.2025

«Лейпциг»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

01.02.2025

«Санкт-Паули»

1:1

«Аугсбург»

Бундеслига

26.01.2025

«Санкт-Паули»

3:0

«Унион»

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Боруссия»

6:0

«Унион»

Бундеслига

19.02.2025«Боруссия»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

15.02.2025«Бохум»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

11.01.2025«Спортинг»

0:3

«Боруссия»

Лига чемпионов

08.02.2025«Боруссия»

1:2

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Санкт-Паули» и «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2024«Боруссия»

2:1

«Санкт-Паули»

Бундеслига

18.01.2022«Санкт-Паули»

2:1

«Боруссия»

Кубок Германии

28.10.2014«Санкт-Паули»

0:3

«Боруссия»

Кубок Германии

19.02.2011«Боруссия»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

25.09.2010«Санкт-Паули»

1:3

«Боруссия»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 23-х туров «Боруссия» занимает 10-е место, а «Санкт-Паули» - 15-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария23184169-1958
2. Байер23148151-2750
3. Айнтрахт23126549-3342
4. Фрайбург23123834-3639
5. Майнц23115737-2438
6. Лейпциг23108538-3138
7. Штутгарт23106741-3436
8. Вольфсбург2397746-3734
9. Боруссия М23104935-3534
10. Боруссия Д2395943-3832
11. Аугсбург2387827-3531
12. Вердер2386935-4730
13. Унион23661121-3524
14. Хоффенхайм23571130-4622
15. Санкт-Паули23631418-2721
16. Хайденхайм23431627-4715
17. Бохум23361422-4715
18. Хольштайн23341634-5913

Прогноз на матч

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В предыдущем туре «Боруссия» разгромила «Унион» (6:0). Это самая крупная победа дортмундцев в текущем первенстве. Есть выигрыш у берлинского клуба и в арсенале «Санкт-Паули». Это последняя на данный момент победа команды из Гамбурга в Бундеслиге, случившаяся месяц назад. Она, кстати, тоже была крупной (3:0).

«Санкт-Паули» - самый закрытый и самый редко забивающий клуб Бундеслиги. Присутствие в афише имени этого клуба автоматически приравнивает матч к «низовому». С большой долей вероятности не будет града голов и в этот раз.

В перовом круге дортмундцы с трудом одолели «Санкт-Паули» на своем поле, забив победный мяч в самой концовке. Непродолжительная пока современная история противостояния двух клубов насчитывает не так много игр. Статистика на стороне «Боруссии», но крупных побед у Дортмунда практически нет. 

Гости будут фаворитами предстоящей встречи. Но, учитывая ненадежность обороны «Боруссии», выбираем прогноз не просто на победу гостей, но и на то, что хозяева найдут свой гол.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Встречу «Санкт-Паули» - «Боруссия Д» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Санкт-Паули»: Салиакас, Гилавоги, Бурхерт, Метс, Сэндс, Вагнер, Алерс (травма)

«Боруссия»: Брандт, Нмеча, Мане (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Санкт-Паули» - «Боруссия Д»:

Позиция«Санкт-Паули»

«Боруссия»

Позиция

Вратарь22. Василь

1. Кобель

Вратарь

Защитник5. Валь

26. Рюэрсон

Защитник

Защитник8. Смит

23. Джан

Защитник

Защитник4. Немет

3. Антон

Защитник

Защитник21. Рицка

26. Веверсон

Защитник

Защитник 44. Хайден

20. Забитцер

Полузащитник

Полузащитник 23. Трой

13. Грос

Полузащитник 

Полузащитник7. Ирвайн

27. Адейеми

Полузащитник

Полузащитник26. Саад

10. Брандт

Полузащитник

Нападающий13. Вайсхаупт

43. Байно-Гиттенс

Полузащитник

Нападающий11. Эггештайн

9. Гирасси

Нападающий

Главный тренерАлександер Блессин

Нико Ковач

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 3.95. На гостей можно поставить за 1.84. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Санкт-Паули» - «Боруссия»?

В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 6.20. Победа гостей 1:2 идет за 7.60, 0:1 - за 7.40.

Где бесплатно смотреть матч «Санкт-Паули» - «Боруссия»?

Встречу «Айнтрахт» - «Байер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.

Стоит ли ждать результативной игры?

Если судить по котировкам, то эксперты не ждут нулей в графе «забитые мячи». Поставить на то, что в матче будет больше двух голов можно за 1.76. 

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