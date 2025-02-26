Санкт-Паули - Боруссия Д, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В предыдущем туре «Боруссия» разгромила «Унион» (6:0). Это самая крупная победа дортмундцев в текущем первенстве. Есть выигрыш у берлинского клуба и в арсенале «Санкт-Паули». Это последняя на данный момент победа команды из Гамбурга в Бундеслиге, случившаяся месяц назад. Она, кстати, тоже была крупной (3:0).

«Санкт-Паули» - самый закрытый и самый редко забивающий клуб Бундеслиги. Присутствие в афише имени этого клуба автоматически приравнивает матч к «низовому». С большой долей вероятности не будет града голов и в этот раз.

В перовом круге дортмундцы с трудом одолели «Санкт-Паули» на своем поле, забив победный мяч в самой концовке. Непродолжительная пока современная история противостояния двух клубов насчитывает не так много игр. Статистика на стороне «Боруссии», но крупных побед у Дортмунда практически нет.

Гости будут фаворитами предстоящей встречи. Но, учитывая ненадежность обороны «Боруссии», выбираем прогноз не просто на победу гостей, но и на то, что хозяева найдут свой гол.