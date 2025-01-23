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28 декабря 10:31ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Вест Хэм - Ливерпуль, 29 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер АПЛ постарается сохранить отрыв от преследователей в последнем матче года
Руслан Ипполитов

29 декабря в 19-м туре Английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет в Лондоне «Ливерпуль». «Молотобойцы» пока занимают скромное место в нижней части турнирной таблицы, а мерсисайдцы довольно уверенно возглавляют чемпионскую гонку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вест Хэм» (Лондон)

29.12.2024, Вс

20:15 МСК

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

П1 - 7.30

Х - 5.20

П2 - 1.38

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Лондон» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лестер»292249189-146
«Манчестер Сити»492229146-189

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2024«Саутгемптон»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

21.12.2024«Вест Хэм»

1:1

«Брайтон»

АПЛ

16.12.2024«Борнмут»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

09.12.2024«Вест Хэм»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

03.12.2024«Лестер»

3:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2024«Ливерпуль»

3:1

«Лестер»

АПЛ

22.12.2024«Тоттенхэм»

3:6

«Ливерпуль»

АПЛ

18.12.2024«Саутгемптон»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

14.12.2024«Ливерпуль»

2:2

«Фулхэм»

АПЛ

10.12.2024«Жирона»

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

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«Вест Хэм» идет на 13-м месте, а “Ливерпуль на 1-м.

 КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль17133140-1742
2. Арсенал18106235-1636
3. Челси18105338-2135
4. Ноттингем18104424-1934
5. Ньюкасл1885530-2129
6. Борнмут1885527-2129
7. Манчестер Сити1884630-2628
8. Фулхэм1877426-2328
9. Астон Вилла1884626-2928
10. Брайтон1868427-2626
11. Брентфорд1873832-3224
12. Тоттенхэм1872939-2623
13. Вест Хэм1865723-3023
14. Манчестер Юнайтед1864821-2422
15. Эвертон1738615-2217
16. Кристал Пэлас1838718-2617
17. Вулверхэмптон18431129-4015
18. Лестер18351022-4014
19. Ипсвич18261016-3312
20. Саутгемптон18131411-376

Прогноз на матч

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«Ливерпуль» штампует победу за победой и уверенно идет по турнирной дистанции. Если команда Арне Слота и теряет очки, то происходит это в матче с лихими командами, которые активно идут в атаку и умудряются забить не меньше мерсисайдцев. «Астон Виллу» к таким клубам отнести довольно сложно. И забивают, и пропускают «молотобойцы» на уровне классического середняка, лишь однажды в текущем сезоне АПЛ превысив планку в два результативных удара за игру.

Не добавляют вистов в копилку «Вест Хэма» и результаты предыдущего тура АПЛ. Если «Ливерпуль», даже пропустив в самом начале матча с «Лестером», без особых проблем взял три очка на выезде (3:1), то «Вест Хэму» откровенно повезло в Саутгемптоне, где безнадежный аутсайдер лиги на своем поле имел ощутимое игровое преимущество, которое так и не смог превратить в голы (0:1).

У «Ливерпуля» самая крепкая оборона в АРЛ (16 пропущенных мячей в 16-ти матчах). «Вест Хэм» в последних пяти встречах с поля без гола не уходил, но лишь однажды смог забить больше одного мяча. Учитывая личную статистику хозяев и уровень соперника, пределом мечтаний для «молотобойцев» в предстоящей встрече станет один гол. Гости явные фавориты встречи, а лишь в одном из своих семи проигранных в сезоне АПЛ матче «Вест Хэм» пропустил меньше трех мячей (в первом туре с «Астон Виллой» - 1:2). Статистика говорит о том, что в предстоящей лондонской встрече  встрече команда Арне Слота обязана победить с разницей в два гола. Ставим на то, что «Ливерпуль» выиграет с форой (-1.5). 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Вест Хэм»: Антонио (травма)

«Ливерпуль»: Брэдли, Конате (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль»:

Позиция«Вест Хэм»

«Ливерпуль»

Позиция

Вратарь1. Фабианьски

1. Бекер

Вратарь

Защитник5. Цоуфал

66. Александер-Арнольд

Защитник

Защитник15. Мавропанос

4. Ван Дейк

Защитник

Защитник26. Килман

26. Робертсон

Защитник

Защитник29. Ван-Биссака

2. Гомес

Защитник

Полузащитник 19. Альварес

38. Гравенберх

Полузащитник 

Полузащитник 28. Соучек

10. Мак Аллистер

Полузащитник 

Полузащитник14. Кудус

8. Собослаи

Полузащитник

Полузащитник4. Солер

11. Салах

Полузащитник

Полузащитник10. Пакета

18. Гакпо

Нападающий

Нападающий20. Боуэн

7. Диас

Нападающий

Главный тренерХулен Лопетеги

Арне Слот

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI наиболее вероятным исходом матча называют победу «Ливерпуля», предлагая на это коэффициент 1.38. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 7.30, на ничью - за 5.20.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Вест Хэм» - «Ливерпуль»?

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Команда Арне Слота возглавляет чемпионскую гонку и в матче с командой из нижней части турнирной таблицы является явным фаворитом.

Где смотреть бесплатно матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль», на который можно поставить за 1.30. Вероятность того, что первенство выиграет «Вест Хэм» оценена коэффициентом 2500.00.

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