Вест Хэм - Ливерпуль, 29 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ливерпуль» штампует победу за победой и уверенно идет по турнирной дистанции. Если команда Арне Слота и теряет очки, то происходит это в матче с лихими командами, которые активно идут в атаку и умудряются забить не меньше мерсисайдцев. «Астон Виллу» к таким клубам отнести довольно сложно. И забивают, и пропускают «молотобойцы» на уровне классического середняка, лишь однажды в текущем сезоне АПЛ превысив планку в два результативных удара за игру.

Не добавляют вистов в копилку «Вест Хэма» и результаты предыдущего тура АПЛ. Если «Ливерпуль», даже пропустив в самом начале матча с «Лестером», без особых проблем взял три очка на выезде (3:1), то «Вест Хэму» откровенно повезло в Саутгемптоне, где безнадежный аутсайдер лиги на своем поле имел ощутимое игровое преимущество, которое так и не смог превратить в голы (0:1).

У «Ливерпуля» самая крепкая оборона в АРЛ (16 пропущенных мячей в 16-ти матчах). «Вест Хэм» в последних пяти встречах с поля без гола не уходил, но лишь однажды смог забить больше одного мяча. Учитывая личную статистику хозяев и уровень соперника, пределом мечтаний для «молотобойцев» в предстоящей встрече станет один гол. Гости явные фавориты встречи, а лишь в одном из своих семи проигранных в сезоне АПЛ матче «Вест Хэм» пропустил меньше трех мячей (в первом туре с «Астон Виллой» - 1:2). Статистика говорит о том, что в предстоящей лондонской встрече встрече команда Арне Слота обязана победить с разницей в два гола. Ставим на то, что «Ливерпуль» выиграет с форой (-1.5).