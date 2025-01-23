Вест Хэм - Ливерпуль, 29 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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29 декабря в 19-м туре Английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет в Лондоне «Ливерпуль». «Молотобойцы» пока занимают скромное место в нижней части турнирной таблицы, а мерсисайдцы довольно уверенно возглавляют чемпионскую гонку.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вест Хэм» (Лондон)
29.12.2024, Вс
20:15 МСК
«Ливерпуль» (Ливерпуль)
|П1 - 7.30
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Лондон» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лестер»
|29
|22
|49
|189-146
|«Манчестер Сити»
|49
|22
|29
|146-189
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2024
|«Саутгемптон»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|21.12.2024
|«Вест Хэм»
1:1
«Брайтон»
АПЛ
|16.12.2024
|«Борнмут»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|09.12.2024
|«Вест Хэм»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|03.12.2024
|«Лестер»
3:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2024
|«Ливерпуль»
3:1
«Лестер»
АПЛ
|22.12.2024
|«Тоттенхэм»
3:6
«Ливерпуль»
АПЛ
|18.12.2024
|«Саутгемптон»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.12.2024
|«Ливерпуль»
2:2
«Фулхэм»
АПЛ
|10.12.2024
|«Жирона»
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
«Вест Хэм» идет на 13-м месте, а “Ливерпуль на 1-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|2. Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|3. Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|4. Ноттингем
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|5. Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|6. Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|7. Манчестер Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|8. Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|9. Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|10. Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|11. Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|12. Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|13. Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|14. Манчестер Юнайтед
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|15. Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|16. Кристал Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|17. Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|18. Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|19. Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|20. Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
«Ливерпуль» штампует победу за победой и уверенно идет по турнирной дистанции. Если команда Арне Слота и теряет очки, то происходит это в матче с лихими командами, которые активно идут в атаку и умудряются забить не меньше мерсисайдцев. «Астон Виллу» к таким клубам отнести довольно сложно. И забивают, и пропускают «молотобойцы» на уровне классического середняка, лишь однажды в текущем сезоне АПЛ превысив планку в два результативных удара за игру.
Не добавляют вистов в копилку «Вест Хэма» и результаты предыдущего тура АПЛ. Если «Ливерпуль», даже пропустив в самом начале матча с «Лестером», без особых проблем взял три очка на выезде (3:1), то «Вест Хэму» откровенно повезло в Саутгемптоне, где безнадежный аутсайдер лиги на своем поле имел ощутимое игровое преимущество, которое так и не смог превратить в голы (0:1).
У «Ливерпуля» самая крепкая оборона в АРЛ (16 пропущенных мячей в 16-ти матчах). «Вест Хэм» в последних пяти встречах с поля без гола не уходил, но лишь однажды смог забить больше одного мяча. Учитывая личную статистику хозяев и уровень соперника, пределом мечтаний для «молотобойцев» в предстоящей встрече станет один гол. Гости явные фавориты встречи, а лишь в одном из своих семи проигранных в сезоне АПЛ матче «Вест Хэм» пропустил меньше трех мячей (в первом туре с «Астон Виллой» - 1:2). Статистика говорит о том, что в предстоящей лондонской встрече встрече команда Арне Слота обязана победить с разницей в два гола. Ставим на то, что «Ливерпуль» выиграет с форой (-1.5).
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Вест Хэм»: Антонио (травма)
«Ливерпуль»: Брэдли, Конате (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Вест Хэм»
«Ливерпуль»
Позиция
|Вратарь
|1. Фабианьски
1. Бекер
Вратарь
|Защитник
|5. Цоуфал
66. Александер-Арнольд
Защитник
|Защитник
|15. Мавропанос
4. Ван Дейк
Защитник
|Защитник
|26. Килман
26. Робертсон
Защитник
|Защитник
|29. Ван-Биссака
2. Гомес
Защитник
|Полузащитник
|19. Альварес
38. Гравенберх
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Соучек
10. Мак Аллистер
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кудус
8. Собослаи
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Солер
11. Салах
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Пакета
18. Гакпо
Нападающий
|Нападающий
|20. Боуэн
7. Диас
Нападающий
|Главный тренер
|Хулен Лопетеги
Арне Слот
Главный тренер
Аналитики БК PARI наиболее вероятным исходом матча называют победу «Ливерпуля», предлагая на это коэффициент 1.38. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 7.30, на ничью - за 5.20.
Команда Арне Слота возглавляет чемпионскую гонку и в матче с командой из нижней части турнирной таблицы является явным фаворитом.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект