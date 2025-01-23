Детройт - Вашингтон, 30 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с воскресенья на понедельник, 30 декабря, «Детройт» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретится с «Вашингтоном». Начало игры в 01:00 по Москве. Этот матч станет вторым для Александра Овечкина после возвращения на лед после серьезной травмы.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Детройт Ред Уингз»
30.12.2024, Пн
01:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.80
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Литтл Сизарс-Арена» (Детройт, США)
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История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Детройт»
|12
|26
|92-117
|«Вашингтон»
|26
|12
|117-92
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.12.2024
|«Детройт»
2:5
«Торонто»
|24.12.2024
|«Детройт»
0:4
«Сент-Луис»
|22.12.2024
|«Монреаль»
5:1
«Детройт»
|21.12.2024
|«Детройт»
3:4
«Монреаль»
|19.12.2024
|«Детройт»
6:4
«Филадельфия»
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.12.2024
|«Торонто»
2:5
«Вашингтон»
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|23.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Лос-Анджелес»
|21.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|18.12.2024
|«Чикаго»
3:2
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Торонто» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|10.04.2024
|«Детройт»
1:2
«Вашингтон»
|27.03.2024
|«Вашингтон»
4:3 ОТ
«Детройт»
|28.02.2024
|«Детройт»
8:3
«Вашингтон»
|22.02.2023
|«Вашингтон»
1:3
«Детройт»
|20.12.2022
|«Вашингтон»
4:3 ОТ
«Детройт»
|«Детройт»
Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Раймонд
34
Строум
39
|Снайпер (голы)
|Раймонд
14
Макмайкл
16
|Ассистент (передачи)
|Раймонд
20
Строум
28
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Лайон
2.99
Томпсон
2.37
Турнирная таблица Восточной конференции
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Нью-Джерси
|39
|23
|1
|0
|0
|3
|12
|130-98
|51
|2. Вашингтон
|35
|21
|3
|0
|0
|2
|9
|130-91
|50
|3. Торонто
|37
|19
|3
|0
|0
|2
|13
|115-105
|46
|4. Флорида
|37
|18
|2
|2
|0
|2
|13
|126-116
|46
|5. Каролина
|36
|20
|2
|0
|1
|0
|13
|125-102
|45
|6. Бостон
|38
|14
|6
|0
|0
|4
|14
|101-115
|44
|7. Тампа-Бэй
|33
|17
|3
|0
|1
|1
|11
|132-92
|42
|8. Оттава
|35
|13
|5
|0
|1
|1
|15
|107-102
|38
|9. Питтсбург
|37
|10
|5
|1
|2
|3
|16
|115-139
|37
|10. Филадельфия
|36
|8
|5
|3
|2
|2
|16
|110-131
|36
|11. Коламбус
|37
|13
|1
|1
|0
|6
|16
|123-133
|36
|12. Айлендерс
|36
|11
|1
|2
|1
|6
|15
|99-116
|35
|13. Рейнджерс
|35
|16
|0
|0
|0
|1
|18
|98-108
|33
|14. Монреаль
|35
|12
|2
|1
|1
|2
|17
|105-123
|33
|15. Детройт
|35
|10
|2
|1
|0
|4
|18
|90-116
|30
|16. Баффало
|36
|10
|2
|1
|1
|3
|19
|110-122
|30
«Детройт»: -
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано
Последние четыре матча «Детройт» проиграл с общим счетом 6:18. «Ред Уингз» опустились в турнирной таблице конференции на предпоследнее место, имея в активе столько же очков (30), как и у худшей команды Востока - «Баффало». Довольно показательно, что два из четырех проигранных матчей пришлись на встречи с «Монреалем», которому «Красные Крылья» уступили и дома, и на выезде. Благодаря этим победам, канадцы обошли «Детройт» и покинули последнее место.
В своей предыдущей встрече «Детройт» уступил «Торонто» на своем льду (2:5), а «Вашингтон» обыграл днем ранее на выезде канадский клуб с тем же счетом. «Столичные» являются записными фаворитами встречи, но интересен матч между лидером и аутсайдером Востока будет не только распределением очков.
Александр Овечкин продолжает погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки. В первом после возвращения из лазарета матче россиянин сократил отставание от легендарного канадца в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы в лиге за карьеру, у Овечкина теперь 869.
Забросив последнюю шайбу в ворота Торонто, россиянин установил выдающееся достижение. Этот гол стал для Овечкина 40-м в 2024-м календарном году. Александр в 14-й раз достиг показателя в 40 заброшенных за год шайб, что позволило ему единолично возглавить список НХЛ с таким показателем, обойдя Бретта Халла (13).
Велика вероятность, что и в этой встрече капитан «столичных» совершит результативные действия. Коэффициент на то, что Овечкин отдаст голевую передачу - 2.50, гол+пас - 6.00, сделает дубль - 5.10.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.80. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.18.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось днем ранее в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Нет сомнений, что и на этот раз россиянин окажется в составе.
Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в игре с «Торонто». Есть все основания полагать, что и в Детройте форвард не покинет лед без набранных результативных баллов. Вероятность того, что Овечкин забьет в этом матче победный гол оценена коэффициентом 8.50.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00.
Партнерский проект