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29 декабря 9:03ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Детройт - Вашингтон, 30 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Красные Крылья» ждут в гости Александра Овечкина
Руслан Ипполитов

 

В ночь с воскресенья на понедельник, 30 декабря, «Детройт» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретится с «Вашингтоном». Начало игры в 01:00 по Москве. Этот матч станет вторым для Александра Овечкина после возвращения на лед после серьезной травмы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Детройт Ред Уингз» 

30.12.2024, Пн

01:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз» 

П1 - 2.80

Х - 4.20

П2 - 2.18

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Литтл Сизарс-Арена» (Детройт, США)

 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Детройт»122692-117
«Вашингтон»2612117-92

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.12.2024«Детройт»

2:5

«Торонто»

24.12.2024«Детройт»

0:4

«Сент-Луис»

22.12.2024«Монреаль»

5:1

«Детройт»

21.12.2024«Детройт»

3:4

«Монреаль»

19.12.2024«Детройт»

6:4

«Филадельфия»

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.12.2024«Торонто»

2:5

«Вашингтон»

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

23.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Лос-Анджелес»

21.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

18.12.2024«Чикаго»

3:2

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Торонто» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

10.04.2024«Детройт»

1:2

«Вашингтон»

27.03.2024«Вашингтон»

4:3 ОТ

«Детройт»

28.02.2024«Детройт»

8:3

«Вашингтон»

22.02.2023«Вашингтон»

1:3

«Детройт»

20.12.2022«Вашингтон»

4:3 ОТ

«Детройт»

Лидеры

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 «Детройт»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Раймонд

34

Строум

39

Снайпер (голы)Раймонд

14

Макмайкл

16

Ассистент (передачи)Раймонд

20

Строум

28

Вратарь (коэфф. надежности)Лайон

2.99

Томпсон

2.37

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Нью-Джерси3923100312130-9851
2. Вашингтон352130029130-9150
3. Торонто3719300213115-10546
4. Флорида3718220213126-11646
5. Каролина3620201013125-10245
6. Бостон3814600414101-11544
7. Тампа-Бэй3317301111132-9242
8. Оттава3513501115107-10238
9. Питтсбург3710512316115-13937
10. Филадельфия368532216110-13136
11. Коламбус3713110616123-13336
12. Айлендерс361112161599-11635
13. Рейнджерс351600011898-10833
14. Монреаль3512211217105-12333
15. Детройт351021041890-11630
16. Баффало3610211319110-12230

Потери

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«Детройт»: - 

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано

Прогноз на матч

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Последние четыре матча «Детройт» проиграл с общим счетом 6:18. «Ред Уингз» опустились в турнирной таблице конференции на предпоследнее место, имея в активе столько же очков (30), как и у худшей команды Востока - «Баффало». Довольно показательно, что два из четырех проигранных матчей пришлись на встречи с «Монреалем», которому «Красные Крылья» уступили и дома, и на выезде. Благодаря этим победам, канадцы обошли «Детройт» и покинули последнее место.

В своей предыдущей встрече «Детройт» уступил «Торонто» на своем льду (2:5), а «Вашингтон» обыграл днем ранее на выезде канадский клуб с тем же счетом. «Столичные» являются записными фаворитами встречи, но интересен матч между лидером и аутсайдером Востока будет не только распределением очков.

Александр Овечкин продолжает погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки. В первом после возвращения из лазарета матче россиянин сократил отставание от легендарного канадца в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы в лиге за карьеру, у Овечкина теперь 869.

Забросив последнюю шайбу в ворота  Торонто, россиянин установил выдающееся достижение. Этот гол стал для Овечкина 40-м в 2024-м календарном году. Александр в 14-й раз достиг показателя в 40 заброшенных за год шайб, что позволило ему единолично возглавить список НХЛ с таким показателем, обойдя Бретта Халла (13).    

Велика вероятность, что и в этой встрече капитан «столичных» совершит результативные действия. Коэффициент на то, что Овечкин отдаст голевую передачу - 2.50, гол+пас - 6.00, сделает дубль - 5.10. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.80. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.18.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось днем ранее в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Нет сомнений, что и на этот раз россиянин окажется в составе.

Забьет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в игре с «Торонто». Есть все основания полагать, что и в Детройте форвард не покинет лед без набранных результативных баллов. Вероятность того, что Овечкин забьет в этом матче победный гол оценена коэффициентом 8.50. 

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00.

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