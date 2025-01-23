Детройт - Вашингтон, 30 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Последние четыре матча «Детройт» проиграл с общим счетом 6:18. «Ред Уингз» опустились в турнирной таблице конференции на предпоследнее место, имея в активе столько же очков (30), как и у худшей команды Востока - «Баффало». Довольно показательно, что два из четырех проигранных матчей пришлись на встречи с «Монреалем», которому «Красные Крылья» уступили и дома, и на выезде. Благодаря этим победам, канадцы обошли «Детройт» и покинули последнее место.

В своей предыдущей встрече «Детройт» уступил «Торонто» на своем льду (2:5), а «Вашингтон» обыграл днем ранее на выезде канадский клуб с тем же счетом. «Столичные» являются записными фаворитами встречи, но интересен матч между лидером и аутсайдером Востока будет не только распределением очков.

Александр Овечкин продолжает погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки. В первом после возвращения из лазарета матче россиянин сократил отставание от легендарного канадца в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы в лиге за карьеру, у Овечкина теперь 869.

Забросив последнюю шайбу в ворота Торонто, россиянин установил выдающееся достижение. Этот гол стал для Овечкина 40-м в 2024-м календарном году. Александр в 14-й раз достиг показателя в 40 заброшенных за год шайб, что позволило ему единолично возглавить список НХЛ с таким показателем, обойдя Бретта Халла (13).

Велика вероятность, что и в этой встрече капитан «столичных» совершит результативные действия. Коэффициент на то, что Овечкин отдаст голевую передачу - 2.50, гол+пас - 6.00, сделает дубль - 5.10.