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6 сентября 18:50ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд, 10 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Без шансов для претендента?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Russia
Источник: UFC Russia

В ночь на воскресенье, 10 сентября, по московскому времени Исраэль Адесанья впервые после возвращения себе пояса UFC в среднем весе (до 83,9 кг) будет защищать его. Следующим претендентом на титул станет Шон Стрикленд. Поединок нигерийца и американца возглавит турнир UFC 293 в Сиднее. Какую ставку выбрать?

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Статистика

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Адесанья

 

Стрикленд

Нигерия / Новая Зеландия

Страна

США

34

Возраст

32

The Last Stylebender

Прозвище

Тарзан

26

Бои

32

24 (16 / 0 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (11 / 4 / 12)

2 (1 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 0 / 3)

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

5

193

Рост (см)

185

203

Размах рук (см)

193

113

Размах ног (см)

105

Исраэль Адесанья

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В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC. 

В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в прошлом ноябре проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле вернул себе титул, победив техническим нокаутом. На данный момент Адесанья занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Шон Стрикленд

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Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне - в 2008 году. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 году вернулся в средний. В январе дебютировал в полутяжелом весе, одолев Нассурдина Имавова единогласным решением судей. Затем вернулся в среднюю категорию и в последнем поединке в июле нокаутировал Абусупьяна Магомедова. Всего Стрикленд в UFC одержал 14 побед при пяти поражениях.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АдесаньиПобеда СтриклендаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,146,101,592,28

Прогноз на бой

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Адесанья относительно уязвим в борьбе, но сейчас ему предстоит поединок с ударником, и это большой плюс для чемпиона. Да, Стрикленд - один из лучших боксеров дивизиона, однако нигериец не раз показывал, как расправляется с такими соперниками (дилогия с Перейрой - отдельная история со специфическими нюансами). Американец обладает образцовой стойкостью, способен долго и упорно идти вперед, но трудно представить, чем ещё он может доставить критичные неудобства Адесанье.

Нигериец наверняка традиционно не будет форсировать события и с холодным расчетом использует свой бойцовский интеллект и преимущество в габаритах. С каждым раундом и без того призрачные шансы Стрикленда на победу будут таять, ведь прямолинейность лишит его тактической гибкости. Полагаем, в итоге это приведет либо к триумфу Адесаньи по очкам, либо к нокауту от него в поздних раундах. Интересным вариантом для ставки здесь выглядит комбинация П1 + ТБ (2,5).

UPD: результат

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Стрикленд победил единогласным решением судей (все три аритра - 49-46) и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Полный кард, где смотреть бой Адесанья - Стрикленд

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Турнир UFC 293 стартует на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) в воскресенье, 10 сентября, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой вечера Адесанья - Стрикленд стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Исраэль Адесанья (Нигерия / Новая Зеландия) - Шон Стрикленд (США). Средний вес. Титульный бой;
  • Тай Туйваса (Австралия) - Александр Волков (Россия). Тяжелый вес;
  • Манель Капе (Португалия) - Фелипе дос Сантос (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джастин Тафа (Новая Зеландия) - Остен Лэйн (США). Тяжелый вес;
  • Тайсон Педро (Австралия) - Антон Туркалдж (Швеция). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Карлос Олберг (Новая Зеландия) - Да Ун Джанг (Южная Корея). Полутяжелый вес;
  • Джек Дженкинс (Австралия) - Чепе Марискал (США). Полулегкий вес;
  • Джейми Малларки (Австралия) - Джон Макдесси (Канада). Легкий вес;
  • Насрат Хакпараст (Марокко) - Лэндон Киньонес (США). Легкий вес;
  • Майк Даймонд (Зимбабве) - Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Шейн Янг (Новая Зеландия) - Габриэль Миранда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Кевин Жюссе (Франция) - Кифер Кросби (Ирландия). Полусредний вес.

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