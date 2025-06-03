Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд, 10 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 10 сентября, по московскому времени Исраэль Адесанья впервые после возвращения себе пояса UFC в среднем весе (до 83,9 кг) будет защищать его. Следующим претендентом на титул станет Шон Стрикленд. Поединок нигерийца и американца возглавит турнир UFC 293 в Сиднее. Какую ставку выбрать?
Адесанья
Стрикленд
Нигерия / Новая Зеландия
Страна
США
34
Возраст
32
The Last Stylebender
Прозвище
Тарзан
26
Бои
32
24 (16 / 0 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (11 / 4 / 12)
2 (1 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 0 / 3)
Чемпион
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
5
193
Рост (см)
185
203
Размах рук (см)
193
113
Размах ног (см)
105
В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC.
В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в прошлом ноябре проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле вернул себе титул, победив техническим нокаутом. На данный момент Адесанья занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне - в 2008 году. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 году вернулся в средний. В январе дебютировал в полутяжелом весе, одолев Нассурдина Имавова единогласным решением судей. Затем вернулся в среднюю категорию и в последнем поединке в июле нокаутировал Абусупьяна Магомедова. Всего Стрикленд в UFC одержал 14 побед при пяти поражениях.
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Адесанья относительно уязвим в борьбе, но сейчас ему предстоит поединок с ударником, и это большой плюс для чемпиона. Да, Стрикленд - один из лучших боксеров дивизиона, однако нигериец не раз показывал, как расправляется с такими соперниками (дилогия с Перейрой - отдельная история со специфическими нюансами). Американец обладает образцовой стойкостью, способен долго и упорно идти вперед, но трудно представить, чем ещё он может доставить критичные неудобства Адесанье.
Нигериец наверняка традиционно не будет форсировать события и с холодным расчетом использует свой бойцовский интеллект и преимущество в габаритах. С каждым раундом и без того призрачные шансы Стрикленда на победу будут таять, ведь прямолинейность лишит его тактической гибкости. Полагаем, в итоге это приведет либо к триумфу Адесаньи по очкам, либо к нокауту от него в поздних раундах. Интересным вариантом для ставки здесь выглядит комбинация П1 + ТБ (2,5).
Стрикленд победил единогласным решением судей (все три аритра - 49-46) и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
Турнир UFC 293 стартует на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) в воскресенье, 10 сентября, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой вечера Адесанья - Стрикленд стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.