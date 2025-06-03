Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд, 10 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC.

В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в прошлом ноябре проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле вернул себе титул, победив техническим нокаутом. На данный момент Адесанья занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.