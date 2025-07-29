Тай Туйваса — Александр Волков, 10 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

Противостояние двух ударников, в котором Туйваса выглядит более взрывным. Волков работает рациональнее и размереннее, у него выше бойцовский интеллект. Очевидно, потенциально успешная тактика для россиянина - держать дистанцию за счет существенного преимущества габаритов, гасить всплески активности оппонента и стабильно перебивать его.

Вполне возможно, такой сценарий затянет поединок, что должно быть на руку Драго. Но и момент для нокаутирующей комбинации Волков может найти, равно как и ударную мощь Туйвасы обязательно нужно иметь в виду.

Резюмируем: бой имеет явный потенциал для финиша, в том числе быстрого, однако может продлиться и все три раунда. Большинство ставок с приемлемыми коэффициентами кажутся рискованными, но сделать выбор стоит. Предположим, что Волков всё же сумеет взять инициативу в свои руки и затянуть поединок дальше стартовой пятиминутки. Играем «Второй раунд начнется».