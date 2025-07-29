Тай Туйваса — Александр Волков, 10 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 10 сентября, по московскому времени состоится крупный номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC 293. В соглавном событии вечера Александр Волков проведет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с Таем Туйвасой. Сумеет ли россиянин нанести австралийцу третье подряд поражение?
Туйваса
Волков
Австралия
Страна
Россия
30
Возраст
34
Бам-бам
Прозвище
Драго
19
Бои
46
14 (13 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
36 (24 / 3 / 9)
5 (3 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
10 (2 / 3 / 5)
6
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
7
188
Рост (см)
201
190,5
Размах рук (см)
203
100
Размах ног (см)
121
В детстве и юности занимался регби, затем перешел в боевые искусства. Профессионально выступал в боксе и кикбоксинге, в 2012 году дебютировал в MMA. В 2016-м завоевал чемпионский пояс AFC в тяжелом весе и защитил его один раз, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при пяти поражениях. На данный момент идет на серии из двух проигранных боев: в сентябре прошлого года уступил Сирилу Гану, а в декабре - Сергею Павловичу.
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Уроженец Москвы, обладатель черного пояса по каратэ Цу Шин Ген, коричневых поясов по кёкусинкай и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, долгое время бился в M-1 Global, после чего перешел в Bellator, где в 2012-м завоевал пояс в тяжелом весе. В первой же защите уступил титул Виталию Минакову. В 2016-м стал чемпионом M-1 Global и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене одержал 10 побед при четырех поражениях. Выиграл техническими нокаутами два последних поединка - в июне прошлого года против Жаирзиньо Розенстрайка и в марте нынешнего против Александра Романова.
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Противостояние двух ударников, в котором Туйваса выглядит более взрывным. Волков работает рациональнее и размереннее, у него выше бойцовский интеллект. Очевидно, потенциально успешная тактика для россиянина - держать дистанцию за счет существенного преимущества габаритов, гасить всплески активности оппонента и стабильно перебивать его.
Вполне возможно, такой сценарий затянет поединок, что должно быть на руку Драго. Но и момент для нокаутирующей комбинации Волков может найти, равно как и ударную мощь Туйвасы обязательно нужно иметь в виду.
Резюмируем: бой имеет явный потенциал для финиша, в том числе быстрого, однако может продлиться и все три раунда. Большинство ставок с приемлемыми коэффициентами кажутся рискованными, но сделать выбор стоит. Предположим, что Волков всё же сумеет взять инициативу в свои руки и затянуть поединок дальше стартовой пятиминутки. Играем «Второй раунд начнется».
Наша ставка выиграла. Волков одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
Турнир UFC 293 стартует на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) в воскресенье, 10 сентября, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой вечера Туйваса - Волков стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.