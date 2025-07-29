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6 сентября 11:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Тай Туйваса — Александр Волков, 10 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

Будет ли нокаут в битве ярких панчеров?
Александр Бокулёв

В ночь на воскресенье, 10 сентября, по московскому времени состоится крупный номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC 293. В соглавном событии вечера Александр Волков проведет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с Таем Туйвасой. Сумеет ли россиянин нанести австралийцу третье подряд поражение?

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Статистика

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Туйваса

 

Волков

Австралия

Страна

Россия

30

Возраст

34

Бам-бам

Прозвище

Драго

19

Бои

46

14 (13 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

36 (24 / 3 / 9)

5 (3 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

10 (2 / 3 / 5)

6

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

7

188

Рост (см)

201

190,5

Размах рук (см)

203

100

Размах ног (см)

121

Тай Туйваса

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В детстве и юности занимался регби, затем перешел в боевые искусства. Профессионально выступал в боксе и кикбоксинге, в 2012 году дебютировал в MMA. В 2016-м завоевал чемпионский пояс AFC в тяжелом весе и защитил его один раз, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при пяти поражениях. На данный момент идет на серии из двух проигранных боев: в сентябре прошлого года уступил Сирилу Гану, а в декабре - Сергею Павловичу.

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Александр Волков

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Уроженец Москвы, обладатель черного пояса по каратэ Цу Шин Ген, коричневых поясов по кёкусинкай и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, долгое время бился в M-1 Global, после чего перешел в Bellator, где в 2012-м завоевал пояс в тяжелом весе. В первой же защите уступил титул Виталию Минакову. В 2016-м стал чемпионом M-1 Global и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене одержал 10 побед при четырех поражениях. Выиграл техническими нокаутами два последних поединка - в июне прошлого года против Жаирзиньо Розенстрайка и в марте нынешнего против Александра Романова.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТуйвасыПобеда ВолковаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,151,381,313,30

Прогноз на бой

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Противостояние двух ударников, в котором Туйваса выглядит более взрывным. Волков работает рациональнее и размереннее, у него выше бойцовский интеллект. Очевидно, потенциально успешная тактика для россиянина - держать дистанцию за счет существенного преимущества габаритов, гасить всплески активности оппонента и стабильно перебивать его.

Вполне возможно, такой сценарий затянет поединок, что должно быть на руку Драго. Но и момент для нокаутирующей комбинации Волков может найти, равно как и ударную мощь Туйвасы обязательно нужно иметь в виду.

Резюмируем: бой имеет явный потенциал для финиша, в том числе быстрого, однако может продлиться и все три раунда. Большинство ставок с приемлемыми коэффициентами кажутся рискованными, но сделать выбор стоит. Предположим, что Волков всё же сумеет взять инициативу в свои руки и затянуть поединок дальше стартовой пятиминутки. Играем «Второй раунд начнется».

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Волков одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Полный кард, где смотреть бой Туйваса - Волков

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Турнир UFC 293 стартует на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) в воскресенье, 10 сентября, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой вечера Туйваса - Волков стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Исраэль Адесанья (Нигерия / Новая Зеландия) - Шон Стрикленд (США). Средний вес. Титульный бой;
  • Тай Туйваса (Австралия) - Александр Волков (Россия). Тяжелый вес;
  • Манель Капе (Португалия) - Фелипе дос Сантос (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джастин Тафа (Новая Зеландия) - Остен Лэйн (США). Тяжелый вес;
  • Тайсон Педро (Австралия) - Антон Туркалдж (Швеция). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Карлос Олберг (Новая Зеландия) - Да Ун Джанг (Южная Корея). Полутяжелый вес;
  • Джек Дженкинс (Австралия) - Чепе Марискал (США). Полулегкий вес;
  • Джейми Малларки (Австралия) - Джон Макдесси (Канада). Легкий вес;
  • Насрат Хакпараст (Марокко) - Лэндон Киньонес (США). Легкий вес;
  • Майк Даймонд (Зимбабве) - Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Шейн Янг (Новая Зеландия) - Габриэль Миранда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Кевин Жюссе (Франция) - Кифер Кросби (Ирландия). Полусредний вес.

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