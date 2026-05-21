Ак Барс - Локомотив, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Ак Барс - Локомотив, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Казанцы не позволят чемпиону досрочно закончить финальную серию?
Валентин Васильев
В четверг, 21 мая, пройдет шестой матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом». У действующего чемпиона есть возможность досрочно защитить свой титул. Естественно, казанцы с этим не согласны. Букмекеры тоже не видят фаворита в паре. Чем непредсказуемее сюжет, тем больше вариантов для прогноза. Рассмотрим самые интересные из них.

«Ак Барс» (Казань)  

21.05.2026, Чт

19:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль) 

П1 - 2.45

Х - 3.70

П2 - 2.75

Турнир: КХЛ, финал, шестой матч

Счет серии: 2:3

Стадион: «Татнефть-Арена»  (Казань, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ак Барс»1652286-104
«Локомотив»22516104-86

Последние пять матчей «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2026«Локомотив»

4:1

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

17.05.2026«Ак Барс»

2:1

«Локомотив»

Плей-офф  КХЛ

15.05.2026«Ак Барс»

1:4

«Локомотив»

Плей-офф  КХЛ

13.05.2026«Локомотив»

1:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

11.05.2026«Локомотив»

3:1

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

Прогноз на матч

Прошлогодний финальный сериал начинался для «Локомотива» обескураживающе - с домашних 1:2 от челябинского «Трактора». Но затем ярославцы мобилизовались, выиграли четыре матча подряд и досрочно завоевали Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» оказал команде Боба Хартли более ожесточенное сопротивление. После первых четырех встреч в паре была ничья - 2-2, причем самую крупную победу в финале одержали именно казанцы, да еще и на чужой территории - 5:1 в Ярославле. 

В пятом матче «железнодорожники» направили энергетику родных трибун в нужное русло и убедительно выиграли - 4:1. Таким образом, сегодняшний матч может стать «золотым» для «Локо».

Какими бы значимыми ни были предыдущие игры, более важной у команд еще не было. Волнительнее может быть только седьмой матч, если клубы до него доведут дело. Соответственно, концентрация с обеих сторон должна быть максимальной. Тут не до красивых комбинаций и голов - во главе угла стоит результат. Поэтому наш выбор на игру: тотал меньше 4.5.

«МАРАФОН» оценил вероятность этого исхода коэффициентом 1.72.

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Казани запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на шестой матч серии: 2.45 на хозяев льда, 2.75 - на гостей и 3.70 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ак Барс» - «Локомотив»?

Аналитики не видят в паре фаворита. Шансы команд примерно равны. 

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Фаворита финальной серии легко определить по котировкам «МАРАФОНА» на чемпиона: «Ак Барс» - 3.48, «Локомотив» - 1.25.

Где купить билет на матч «Ак Барс» - «Локомотив»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте казанского клуба. Стоимость билетов – от 3 400 до 8 200 рублей. 

