Ак Барс - Локомотив, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Прошлогодний финальный сериал начинался для «Локомотива» обескураживающе - с домашних 1:2 от челябинского «Трактора». Но затем ярославцы мобилизовались, выиграли четыре матча подряд и досрочно завоевали Кубок Гагарина.

«Ак Барс» оказал команде Боба Хартли более ожесточенное сопротивление. После первых четырех встреч в паре была ничья - 2-2, причем самую крупную победу в финале одержали именно казанцы, да еще и на чужой территории - 5:1 в Ярославле.

В пятом матче «железнодорожники» направили энергетику родных трибун в нужное русло и убедительно выиграли - 4:1. Таким образом, сегодняшний матч может стать «золотым» для «Локо».

Какими бы значимыми ни были предыдущие игры, более важной у команд еще не было. Волнительнее может быть только седьмой матч, если клубы до него доведут дело. Соответственно, концентрация с обеих сторон должна быть максимальной. Тут не до красивых комбинаций и голов - во главе угла стоит результат.

