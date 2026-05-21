Ак Барс - Локомотив, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

В четверг, 21 мая, пройдет шестой матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом». У действующего чемпиона есть возможность досрочно защитить свой титул. Естественно, казанцы с этим не согласны. Букмекеры тоже не видят фаворита в паре. Чем непредсказуемее сюжет, тем больше вариантов для прогноза. Рассмотрим самые интересные из них.
Турнир: КХЛ, финал, шестой матч
Счет серии: 2:3
Стадион: «Татнефть-Арена» (Казань, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ак Барс»
|16
|5
|22
|86-104
|«Локомотив»
|22
|5
|16
|104-86
Последние пять матчей «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2026
|«Локомотив»
4:1
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|17.05.2026
|«Ак Барс»
2:1
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|15.05.2026
|«Ак Барс»
1:4
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|13.05.2026
|«Локомотив»
1:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|11.05.2026
|«Локомотив»
3:1
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
Прошлогодний финальный сериал начинался для «Локомотива» обескураживающе - с домашних 1:2 от челябинского «Трактора». Но затем ярославцы мобилизовались, выиграли четыре матча подряд и досрочно завоевали Кубок Гагарина.
«Ак Барс» оказал команде Боба Хартли более ожесточенное сопротивление. После первых четырех встреч в паре была ничья - 2-2, причем самую крупную победу в финале одержали именно казанцы, да еще и на чужой территории - 5:1 в Ярославле.
В пятом матче «железнодорожники» направили энергетику родных трибун в нужное русло и убедительно выиграли - 4:1. Таким образом, сегодняшний матч может стать «золотым» для «Локо».
Какими бы значимыми ни были предыдущие игры, более важной у команд еще не было. Волнительнее может быть только седьмой матч, если клубы до него доведут дело. Соответственно, концентрация с обеих сторон должна быть максимальной. Тут не до красивых комбинаций и голов - во главе угла стоит результат. Поэтому наш выбор на игру: тотал меньше 4.5.
«МАРАФОН» оценил вероятность этого исхода коэффициентом 1.72.
Прямая видеотрансляция из Казани запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на шестой матч серии: 2.45 на хозяев льда, 2.75 - на гостей и 3.70 - на ничью.
Аналитики не видят в паре фаворита. Шансы команд примерно равны.
Фаворита финальной серии легко определить по котировкам «МАРАФОНА» на чемпиона: «Ак Барс» - 3.48, «Локомотив» - 1.25.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте казанского клуба. Стоимость билетов – от 3 400 до 8 200 рублей.