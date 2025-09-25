Ведомости
Ахмат — Акрон, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Долгожданная встреча старых знакомых - Черчесова и Дзюбы
Валентин Васильев

Соревновательную программу выходных в Премьер-лиге откроет противостояние двух «А» - в гости не проигрывающему «Ахмату» едет давно не выигрывающий «Акрон». Оба клуба продлят свои серии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

27.09.2025, Сб

14:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.75

Х - 3.90

П2 - 4.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»0112-3
«Акрон»1103-2

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Пари НН» 

1:2

«Ахмат»

РПЛ

17.09.2025«Зенит» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

30.08.2025«Ростов» 

1:1

«Ахмат»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

Кубок России

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Акрон»

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

FONBET  Кубок России

Место в турнирной таблице

После девятого тура «Ахмат» переместился с 10-го на девятое место в таблице. «Акрон» остался в стыковой зоне.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. ЦСКА953118-818
3. Балтика945013-517
4. Локомотив945020-1317
5. Зенит944115-716
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи90185-241

Прогноз на матч

Удивительно, но факт: грозненский клуб с приходом Станислава Черчесова перестал проигрывать в чемпионате. За шесть туров с новым-старым тренером «Ахмат» одержал три победы при таком же количестве ничьих. И во всех этих играх команда поражала чужие ворота. Как результат - подъем из зоны вылета в середину турнирной таблицы. 

У «Акрона» ситуация куда более тяжелая. За последние 10 матчей тольяттинцы выиграли лишь однажды, и только в серии пенальти - у ЦСКА в Кубке. Единственную победу в лиге они одержали еще 26 июля в Сочи. В прошлом туре Дзюба и компания были невероятно близки к долгожданной виктории, но позволили «Рубину» отыграться с 0:2. 

Турнирная таблица подсказывает, что гости острее хозяев нуждаются в очках. Но это не значит, что грозненцы ими охотно поделятся. Налицо все предпосылки к обоюдоострой игре. Полагаем, что к финальному свистку нулей на табло «Ахмат-Арены» не останется.

Трансляции

Прямой эфир из Грозного пройдет на канале «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: нет

«Акрон»: Бокоев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Акрон»:

Позиция«Ахмат»«Акрон»Позиция
Вратарь88. Шелия78. ВасютинВратарь
Защитник55. Тодорович77. СавичевЗащитник
Защитник4. Ибишев86. АгаповЗащитник
Защитник75. Гандри24. НеделчаруЗащитник
Защитник8. Богосавац21. ФернандесЗащитник
Защитник18. Камилов15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 14. Талал5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник70. Гаджиев35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья71. ПестряковПолузащитник
Нападающий20. Самородов69. ДмитриевНападающий
Нападающий13. Конате22. ДзюбаНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовЗаур ТедеевГлавный тренер

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» - «Акрон»?

По расчетам аналитиков, вероятность успеха команды Черчесова составляет около 57%, а гостей  “Акрона” - всего 226%.

С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Акрон»?

На маркете точного счета самый низкий коэффициент - 8.00 - присвоен двум вариантам - 1:0 и 1:1.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Акрон»?

Бесплатная легальная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям БК Winline.

