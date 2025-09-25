Ахмат — Акрон, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Соревновательную программу выходных в Премьер-лиге откроет противостояние двух «А» - в гости не проигрывающему «Ахмату» едет давно не выигрывающий «Акрон». Оба клуба продлят свои серии?
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|0
|1
|1
|2-3
|«Акрон»
|1
|1
|0
|3-2
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Акрон»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
FONBET Кубок России
После девятого тура «Ахмат» переместился с 10-го на девятое место в таблице. «Акрон» остался в стыковой зоне.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. ЦСКА
|9
|5
|3
|1
|18-8
|18
|3. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|5. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|9
|0
|1
|8
|5-24
|1
Удивительно, но факт: грозненский клуб с приходом Станислава Черчесова перестал проигрывать в чемпионате. За шесть туров с новым-старым тренером «Ахмат» одержал три победы при таком же количестве ничьих. И во всех этих играх команда поражала чужие ворота. Как результат - подъем из зоны вылета в середину турнирной таблицы.
У «Акрона» ситуация куда более тяжелая. За последние 10 матчей тольяттинцы выиграли лишь однажды, и только в серии пенальти - у ЦСКА в Кубке. Единственную победу в лиге они одержали еще 26 июля в Сочи. В прошлом туре Дзюба и компания были невероятно близки к долгожданной виктории, но позволили «Рубину» отыграться с 0:2.
Турнирная таблица подсказывает, что гости острее хозяев нуждаются в очках. Но это не значит, что грозненцы ими охотно поделятся. Налицо все предпосылки к обоюдоострой игре. Полагаем, что к финальному свистку нулей на табло «Ахмат-Арены» не останется.
Прямой эфир из Грозного пройдет на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: нет
«Акрон»: Бокоев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Акрон»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|21. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|18. Камилов
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|71. Пестряков
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|69. Дмитриев
|Нападающий
|Нападающий
|13. Конате
|22. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Заур Тедеев
|Главный тренер
PARI установила коэффициент 1.75 на победу грозненцев и почти в три раза выше - на их соперника (4.50). Ничья котируется за 3.90.
По расчетам аналитиков, вероятность успеха команды Черчесова составляет около 57%, а гостей “Акрона” - всего 226%.
На маркете точного счета самый низкий коэффициент - 8.00 - присвоен двум вариантам - 1:0 и 1:1.
Бесплатная легальная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям БК Winline.