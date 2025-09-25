Ахмат — Акрон, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Удивительно, но факт: грозненский клуб с приходом Станислава Черчесова перестал проигрывать в чемпионате. За шесть туров с новым-старым тренером «Ахмат» одержал три победы при таком же количестве ничьих. И во всех этих играх команда поражала чужие ворота. Как результат - подъем из зоны вылета в середину турнирной таблицы.

У «Акрона» ситуация куда более тяжелая. За последние 10 матчей тольяттинцы выиграли лишь однажды, и только в серии пенальти - у ЦСКА в Кубке. Единственную победу в лиге они одержали еще 26 июля в Сочи. В прошлом туре Дзюба и компания были невероятно близки к долгожданной виктории, но позволили «Рубину» отыграться с 0:2.

Турнирная таблица подсказывает, что гости острее хозяев нуждаются в очках. Но это не значит, что грозненцы ими охотно поделятся. Налицо все предпосылки к обоюдоострой игре. Полагаем, что к финальному свистку нулей на табло «Ахмат-Арены» не останется.