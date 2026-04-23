Ахмат – Балтика, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В четверг, 23 апреля, грозненский «Ахмат» примет калининградскую «Балтику» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Республика Чечня, Россия)
Судьи: Евгений Кукуляк (главный), Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков (оба – ассистенты), Станислав Матвеев (резервный), Анатолий Жабченко (VAR), Евгений Буланов (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|11
|2
|10
|27-28
|«Балтика»
|10
|2
|11
|28-27
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
После 25 туров «Ахмат» открывает нижнюю половину таблицы, а «Балтика» продолжает борьбу за бронзу.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Последние три игры «Балтики» завершились со счетом 2:2. Так команда с лучшей обороной сезона почти удвоила количество пропущенных мячей. Любопытно, прервется ли эта серия после возвращения Талалаева к очной работе. Просто калининградцам точно не будет, ведь «Ахмат» довольно надежно играет дома, а в семи матчах после зимней паузы лишь раз ушел с поля без гола.
С учетом сказанного выше и актуальных коэффициентов кажется интересным вариант с ТБ (2). Такой тотал сыграет, если матч получится верховым. А если команды ограничатся двумя голами, ставка принесет возврат.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: нет
«Балтика»: Хиль, Чивич, Йенне (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Балтика»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ульянов
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|81. Сидоров
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|22. Заре
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|5. Цаке
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|23. Бевеев
|Защитник
|Полузащитник
|7. Садулаев
|26. Беликов
|Защитник
|Полузащитник
|19. Пряхин
|73. М. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Касинтура
|10. И. Петров
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|68. Рядно
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|18. Ласерда
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы калининградцев на победу выше – коэффициент 2,40 на такой исход. Котировка на выигрыш махачкалинской команды и на ничью – 3,20.