Ахмат – Балтика, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последние три игры «Балтики» завершились со счетом 2:2. Так команда с лучшей обороной сезона почти удвоила количество пропущенных мячей. Любопытно, прервется ли эта серия после возвращения Талалаева к очной работе. Просто калининградцам точно не будет, ведь «Ахмат» довольно надежно играет дома, а в семи матчах после зимней паузы лишь раз ушел с поля без гола.

С учетом сказанного выше и актуальных коэффициентов кажется интересным вариант с ТБ (2). Такой тотал сыграет, если матч получится верховым. А если команды ограничатся двумя голами, ставка принесет возврат.