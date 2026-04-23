Партнерский проект

Ахмат – Балтика, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Калининградцы продолжают борьбу за бронзу
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В четверг, 23 апреля, грозненский «Ахмат» примет калининградскую «Балтику» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

23.04.2026, Чт

19:45 МСК

«Балтика» (Калининград) 

П1 - 3,20

Х - 3,20

П2 - 2,40

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Республика Чечня, Россия)

Судьи: Евгений Кукуляк (главный), Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков (оба – ассистенты), Станислав Матвеев (резервный), Анатолий Жабченко (VAR), Евгений Буланов (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат» 1121027-28
«Балтика» 1021128-27

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 25 туров «Ахмат» открывает нижнюю половину таблицы, а «Балтика» продолжает борьбу за бронзу.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит25167245-1755
2Краснодар25166351-1954
3Локомотив25139351-3348
4Балтика251112236-1545
5Спартак25136641-3345
6ЦСКА25134837-2743
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат25871030-3431
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала25581215-3123
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

Последние три игры «Балтики» завершились со счетом 2:2. Так команда с лучшей обороной сезона почти удвоила количество пропущенных мячей. Любопытно, прервется ли эта серия после возвращения Талалаева к очной работе. Просто калининградцам точно не будет, ведь «Ахмат» довольно надежно играет дома, а в семи матчах после зимней паузы лишь раз ушел с поля без гола.

С учетом сказанного выше и актуальных коэффициентов кажется интересным вариант с ТБ (2). Такой тотал сыграет, если матч получится верховым. А если команды ограничатся двумя голами, ставка принесет возврат.

Бонусы на матч

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: нет

«Балтика»: Хиль, Чивич, Йенне (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Балтика»:

Позиция«Ахмат»«Балтика»Позиция
Вратарь1. Ульянов67. БорискоВратарь
Защитник81. Сидоров25. ФилинЗащитник
Защитник22. Заре16. АндрадеЗащитник
Защитник5. Цаке2. ВаратыновЗащитник
Защитник8. Богосавац23. БевеевЗащитник
Полузащитник7. Садулаев26. БеликовЗащитник
Полузащитник19. Пряхин73. М. ПетровПолузащитник
Полузащитник17. Касинтура10. И. ПетровПолузащитник
Нападающий20. Самородов22. ТитковПолузащитник
Нападающий9. Мансилья68. РядноПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе18. ЛасердаНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы калининградцев на победу выше – коэффициент 2,40 на такой исход. Котировка на выигрыш махачкалинской команды и на ничью – 3,20.

