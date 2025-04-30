Ахмат — ЦСКА, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
У столичного ЦСКА на рубеже апреля и мая тяжелый состязательный график: три выезда подряд. Заключительным в этом гостевом мини-цикле станет матч в Грозном. И вряд ли он будет проще игр со «Спартаком» или «Зенитом».
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|6
|3
|29
|23-73
|ЦСКА
|29
|3
|6
|73-23
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Зенит»
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2024
|ЦСКА
1:0
«Ахмат»
Кубок России
|28.09.2024
|ЦСКА
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|27.08.2024
|«Ахмат»
0:2
ЦСКА
Кубок России
|20.04.2024
|ЦСКА
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2023
|«Ахмат»
2:3
ЦСКА
РПЛ
После победы в дерби ЦСКА впервые в этом году поднялся в топ-3 таблицы. «Ахмат» тоже третий - но с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
ЦСКА весной не делит турниры по важности и стремится добиться максимально возможного результата как в чемпионате, так и в Кубке России. По результатам игр в 2025 году (20 очков) армейцы опережают даже лидера сезона - «Краснодар» (19).
«Ахмат» после зимней паузы тоже ощутимо прибавил, но, конечно, не настолько, как его соперник. Три последних матча - два в чемпионате и один в Кубке - грозненцы и вовсе проиграли. Правда, все они были выездными. На своем поле Ташуев и его команда постараются исправиться.
Армейцы редко пропускают, но после «Спартака» и «Зенита» посреди недели им будет сложно сохранить предельную концентрацию в Грозном. Считаем, что голы на «Ахмат-Арене» будут, и не только в хозяйские ворота.
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Посмотреть игру «Ахмат» - ЦСКА можно на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Швец (травма)
ЦСКА: Пьянич, Гаич, Мойзес (все - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - ЦСКА:
|Позиция
|«Ахмат»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|13. Келлвен
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|51. Абдулкадыров
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|3. Круговой
|Защитник
|Защитник
|14. Талал
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|19. Жемалетдинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Садулаев
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|20. Гуарирапа
|Нападающий
|Нападающий
|20. Самородов
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Марко Николич
|Главный тренер
Эксперты «Лиги Ставок» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.70 на грозненцев и 2.80 - на москвичей. При сыгравшей ставки на ничью букмекер рассчитает пари по коэффициенту 3.25.
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Судя по коэффициентам букмекеров, нас ожидает крайне упорный матч, в котором шансы на успех практически равны.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат Арена» или онлайн - на официальном сайте «Ахмата». Билет должен быть привязан к личному кабинету в приложении «Болельщик» (Fan ID).
Партнерский проект