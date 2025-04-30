Ахмат — ЦСКА, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА весной не делит турниры по важности и стремится добиться максимально возможного результата как в чемпионате, так и в Кубке России. По результатам игр в 2025 году (20 очков) армейцы опережают даже лидера сезона - «Краснодар» (19).

«Ахмат» после зимней паузы тоже ощутимо прибавил, но, конечно, не настолько, как его соперник. Три последних матча - два в чемпионате и один в Кубке - грозненцы и вовсе проиграли. Правда, все они были выездными. На своем поле Ташуев и его команда постараются исправиться.

Армейцы редко пропускают, но после «Спартака» и «Зенита» посреди недели им будет сложно сохранить предельную концентрацию в Грозном. Считаем, что голы на «Ахмат-Арене» будут, и не только в хозяйские ворота.