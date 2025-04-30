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30 апреля 8:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат — ЦСКА, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Третий подряд выезд для армейцев
Валентин Васильев

У столичного ЦСКА на рубеже апреля и мая тяжелый состязательный график: три выезда подряд. Заключительным в этом гостевом мини-цикле станет матч в Грозном. И вряд ли он будет проще игр со «Спартаком» или «Зенитом». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

04.05.2025, Вс

16:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.70

Х - 3.25

П2 - 2.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»632923-73
ЦСКА293673-23

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

05.04.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Зенит»

 

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2024ЦСКА

1:0

«Ахмат»

Кубок России

28.09.2024ЦСКА

3:0

«Ахмат»

РПЛ

27.08.2024«Ахмат»

0:2

ЦСКА

Кубок России

20.04.2024ЦСКА

1:2

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2023«Ахмат»

2:3

ЦСКА

РПЛ

Место в таблице

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После победы в дерби ЦСКА впервые в этом году поднялся в топ-3 таблицы. «Ахмат» тоже третий - но с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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ЦСКА весной не делит турниры по важности и стремится добиться максимально возможного результата как в чемпионате, так и в Кубке России. По результатам игр в 2025 году (20 очков) армейцы опережают даже лидера сезона - «Краснодар» (19). 

«Ахмат» после зимней паузы тоже ощутимо прибавил, но, конечно, не настолько, как его соперник. Три последних матча - два в чемпионате и один в Кубке - грозненцы и вовсе проиграли. Правда, все они были выездными. На своем поле Ташуев и его команда постараются исправиться. 

Армейцы редко пропускают, но после «Спартака» и «Зенита» посреди недели им будет сложно сохранить предельную концентрацию в Грозном. Считаем, что голы на  «Ахмат-Арене» будут, и не только в хозяйские ворота.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «Ахмат» - ЦСКА можно на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: Швец (травма)

ЦСКА: Пьянич, Гаич, Мойзес (все - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - ЦСКА:

Позиция«Ахмат»ЦСКАПозиция
Вратарь88. Шелия35. АкинфеевВратарь
Защитник95. Адамов 13. КеллвенЗащитник
Защитник4. Ибишев4. РошаЗащитник
Защитник75. Гандри51. АбдулкадыровЗащитник
Защитник3. Гогличидзе3. КруговойЗащитник
Защитник14. Талал31. КислякПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин10. ОбляковПолузащитник
Полузащитник11. Силва19. ЖемалетдиновПолузащитник
Полузащитник10. Садулаев21. ФайзуллаевПолузащитник
Полузащитник77. Мелкадзе20. ГуарирапаНападающий
Нападающий20. Самородов20. КойтаНападающий
Главный тренерСергей ТашуевМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Лиги Ставок» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.70 на грозненцев и 2.80 - на москвичей. При сыгравшей ставки на ничью букмекер рассчитает пари по коэффициенту 3.25.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ахмат» - ЦСКА?

Судя по коэффициентам букмекеров, нас ожидает крайне упорный матч, в котором шансы на успех практически равны. 

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - ЦСКА?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.

Где купить билеты на матч «Ахмат» - ЦСКА

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат Арена» или онлайн - на официальном сайте «Ахмата». Билет должен быть привязан к личному кабинету в приложении «Болельщик» (Fan ID).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных