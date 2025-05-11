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11 мая 16:02ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат — Динамо Махачкала, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Хозяевам очки нужнее - они их и заберут?
Валентин Васильев

В предпоследнем туре 33-го чемпионата России по футболу нас ожидает зажигательное кавказское дерби. Махачкалинское  «Динамо» впервые с 2006 года посетит столицу Чечни с «официальным визитом». В рамках РПЛ географические соседи еще в Грозном не играли. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

18.05.2025, Вс

14:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.91

Х - 3.50

П2 - 4.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»124330-11
«Динамо» (Махачкала)341211-30

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

02.05.2025«Акрон»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

25.04.2025«Динамо» (Махачкала)

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в таблице

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За два тура до финиша географических соседей разделяют четыре очка. У хозяев положение более опасное. 

Прогноз на матч

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«Ахмат» очень многообещающе начал весеннюю часть чемпионата и долгое время не проигрывал. Однако к середине весны результаты грозненцев ухудшились. За последние четыре тура они набрали всего-навсего одно очко (ничья с ЦСКА дома) и заметно осложнили себе жизнь на финише сезона. Команде Сергея Ташуева придется сильно постараться, чтобы избежать стыковых матчей. А игра с махачкалинцами - последний реальный шанс забрать максимум очков. Откладывать решение задач на выездную игру с чемпионом, сами понимаете, недальновидно.

Именно ближайший матч приобретает статус решающего для чеченского коллектива. Естественно, хозяева постараются порадовать своего болельщика победой. У динамовцев турнирное положение более благополучное. Плюс на финише домашний матч с немотивированным «Ростовом». При таких раскладах победа «Ахмата» вряд ли кого-то удивит. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «кавказское дерби» можно на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: Уткин, Швец (оба - травмы)

«Динамо» Махачкала: Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Динамо» Махачкала:

Позиция«Ахмат»«Динамо»Позиция
Вратарь88. Шелия39. Т. МагомедовВратарь
Защитник95. Адамов 13. КагермазовЗащитник
Защитник4. Ибишев70. ПальцевЗащитник
Защитник75. Гандри4. ШумаховЗащитник
Защитник3. Гогличидзе16. МрезигЗащитник
Защитник14. Талал7. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин22. АззиПолузащитник
Полузащитник11. Силва77. СундуковПолузащитник
Полузащитник10. Садулаев11. КасинтураПолузащитник
Полузащитник77. Мелкадзе10. ХоссейннежадНападающий
Нападающий20. Самородов25. АгаларовНападающий
Главный тренерСергей ТашуевХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Лиги Ставок» оценили вероятность победы грозненцов коэффициентом 1.91.  При сыгравшей ставки на ничью букмекер умножит номинал пари на 3.50. Кэф на победу парней Биджиева еще выше - 4.40.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ахмат» - «Динамо» Махачкала?

Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам. В первом круге минимальную победу со счетом 1:0 праздновали динамовцы. Ждем реванша?

С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Динамо» Махачкала?

В «Лиге Ставок» есть опция ставки на три счета одновременно. Если один из них совпадет с реальным, букмекер рассчитает пари как выигрышное. Так вот, минимальный коэффициент 2.90 присвоен победе хозяев 1:0, 2:0 или 3:0.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Динамо» Махачкала?

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных