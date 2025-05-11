Ахмат — Динамо Махачкала, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В предпоследнем туре 33-го чемпионата России по футболу нас ожидает зажигательное кавказское дерби. Махачкалинское «Динамо» впервые с 2006 года посетит столицу Чечни с «официальным визитом». В рамках РПЛ географические соседи еще в Грозном не играли.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|12
|4
|3
|30-11
|«Динамо» (Махачкала)
|3
|4
|12
|11-30
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|02.05.2025
|«Акрон»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|25.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
За два тура до финиша географических соседей разделяют четыре очка. У хозяев положение более опасное.
«Ахмат» очень многообещающе начал весеннюю часть чемпионата и долгое время не проигрывал. Однако к середине весны результаты грозненцев ухудшились. За последние четыре тура они набрали всего-навсего одно очко (ничья с ЦСКА дома) и заметно осложнили себе жизнь на финише сезона. Команде Сергея Ташуева придется сильно постараться, чтобы избежать стыковых матчей. А игра с махачкалинцами - последний реальный шанс забрать максимум очков. Откладывать решение задач на выездную игру с чемпионом, сами понимаете, недальновидно.
Именно ближайший матч приобретает статус решающего для чеченского коллектива. Естественно, хозяева постараются порадовать своего болельщика победой. У динамовцев турнирное положение более благополучное. Плюс на финише домашний матч с немотивированным «Ростовом». При таких раскладах победа «Ахмата» вряд ли кого-то удивит.
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Посмотреть игру «кавказское дерби» можно на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Уткин, Швец (оба - травмы)
«Динамо» Махачкала: Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Динамо» Махачкала:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|39. Т. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|16. Мрезиг
|Защитник
|Защитник
|14. Талал
|7. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|22. Аззи
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Садулаев
|11. Касинтура
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|10. Хоссейннежад
|Нападающий
|Нападающий
|20. Самородов
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Эксперты «Лиги Ставок» оценили вероятность победы грозненцов коэффициентом 1.91. При сыгравшей ставки на ничью букмекер умножит номинал пари на 3.50. Кэф на победу парней Биджиева еще выше - 4.40.
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Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам. В первом круге минимальную победу со счетом 1:0 праздновали динамовцы. Ждем реванша?
В «Лиге Ставок» есть опция ставки на три счета одновременно. Если один из них совпадет с реальным, букмекер рассчитает пари как выигрышное. Так вот, минимальный коэффициент 2.90 присвоен победе хозяев 1:0, 2:0 или 3:0.
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