Ахмат — Динамо Махачкала, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ахмат» очень многообещающе начал весеннюю часть чемпионата и долгое время не проигрывал. Однако к середине весны результаты грозненцев ухудшились. За последние четыре тура они набрали всего-навсего одно очко (ничья с ЦСКА дома) и заметно осложнили себе жизнь на финише сезона. Команде Сергея Ташуева придется сильно постараться, чтобы избежать стыковых матчей. А игра с махачкалинцами - последний реальный шанс забрать максимум очков. Откладывать решение задач на выездную игру с чемпионом, сами понимаете, недальновидно.

Именно ближайший матч приобретает статус решающего для чеченского коллектива. Естественно, хозяева постараются порадовать своего болельщика победой. У динамовцев турнирное положение более благополучное. Плюс на финише домашний матч с немотивированным «Ростовом». При таких раскладах победа «Ахмата» вряд ли кого-то удивит.