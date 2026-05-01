Ахмат – Пари НН, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительном матче 28-го тура Российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» примет нижегородский «Пари НН». Для Вадима Гаранина эта игра станет дебютной у руля волжского клуба - удастся ли с первой попытки набрать очки?
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Республика Чечня, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|6
|0
|5
|20-16
|«Пари НН»
|5
|0
|6
|16-20
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Зенит»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
За три тура до финиша сезона «Ахмат» занимает девятое место в таблице. «Пари НН» идет вторым с конца.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
Серия из шести матчей без побед стоила Алексею Шпилевскому должности в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения от «Спартака» белорусский специалист уступил свое место у руля команды Вадиму Гаранину. По замыслу топ-менеджмента «Пари НН», «шоковая терапия» за три тура до финиша должна встряхнуть «пациента», то есть команду, и помочь ему покинуть зону вылета.
«Ахмат» не побеждает пять матчей. Но у грозненцев с мотивацией все не так однозначно: высокие места, равно как и влет, команде Черчесова в этом сезоне уже не светят. Фактически они доигрывают чемпионат, но на своем поле апатии и безволия точно не допустят.
Хозяева за 10 последних матчей оформили всего два «сухаря», гости - один. «Обе забьют» - наш выбор в этой паре.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Ульянов (травма), Ибишев (дисквалификация)
«Пари НН»: Эктов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Балтика»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|81. Сидоров
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|22. Заре
|4. Кирш
|Защитник
|Защитник
|5. Цаке
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|3. Коледин
|Защитник
|Полузащитник
|7. Садулаев
|77. Ивлев
|Защитник
|Полузащитник
|19. Пряхин
|17. Смелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Касинтура
|29. Тичич
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|10. Бальбоа
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|40. Олусегун
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|21. Сефас
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики PARI установили следующие коэффициенты на базовые исходы встречи: победа первой команды - 1.93, второй - 4.05, ничья - 3.55.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.