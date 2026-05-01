Партнерский проект

Ахмат – Пари НН, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Поможет ли нижегородцам встряска на финише?
Валентин Васильев
В заключительном матче 28-го тура Российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» примет нижегородский «Пари НН».  Для Вадима Гаранина эта игра станет дебютной у руля волжского клуба - удастся ли с первой попытки набрать очки?

«Ахмат» (Грозный)

03.05.2026, Вс

19:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.93

Х - 3.55

П2 - 4.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Республика Чечня, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат» 60520-16
«Пари НН»50616-20

Последние пять матчей «Ахмата»:

26.04.2026«Зенит»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН»:

26.04.2026«Пари НН»

1:2

«Спартак»

РПЛ

22.04.2026«Оренбург»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За три тура до финиша сезона «Ахмат» занимает девятое место в таблице. «Пари НН» идет вторым с конца.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

Серия из шести матчей без побед стоила Алексею Шпилевскому должности в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения от «Спартака» белорусский специалист уступил свое место у руля команды Вадиму Гаранину. По замыслу топ-менеджмента «Пари НН», «шоковая терапия» за три тура до финиша должна встряхнуть «пациента», то есть команду, и помочь ему покинуть зону вылета.

«Ахмат» не побеждает пять матчей. Но у грозненцев с мотивацией все не так однозначно: высокие места, равно как и влет, команде Черчесова в этом сезоне уже не светят. Фактически они доигрывают чемпионат, но на своем поле апатии и безволия точно не допустят.

Хозяева за 10 последних матчей оформили всего два «сухаря», гости - один. «Обе забьют» - наш выбор в этой паре.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Ульянов (травма), Ибишев (дисквалификация)

«Пари НН»: Эктов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Балтика»:

Позиция«Ахмат»«Пари НН»Позиция
Вратарь88. Шелия30. МедведевВратарь
Защитник81. Сидоров70. ШнапцевЗащитник
Защитник22. Заре4. КиршЗащитник
Защитник5. Цаке2. АлександровЗащитник
Защитник8. Богосавац3. КолединЗащитник
Полузащитник7. Садулаев77. ИвлевЗащитник
Полузащитник19. Пряхин17. СмеловПолузащитник
Полузащитник17. Касинтура29. ТичичПолузащитник
Нападающий20. Самородов10. БальбоаПолузащитник
Нападающий9. Мансилья40. ОлусегунПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе21. СефасНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили следующие коэффициенты на базовые исходы встречи: победа первой команды - 1.93, второй - 4.05, ничья - 3.55.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

