Ахмат – Пари НН, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Серия из шести матчей без побед стоила Алексею Шпилевскому должности в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения от «Спартака» белорусский специалист уступил свое место у руля команды Вадиму Гаранину. По замыслу топ-менеджмента «Пари НН», «шоковая терапия» за три тура до финиша должна встряхнуть «пациента», то есть команду, и помочь ему покинуть зону вылета.

«Ахмат» не побеждает пять матчей. Но у грозненцев с мотивацией все не так однозначно: высокие места, равно как и влет, команде Черчесова в этом сезоне уже не светят. Фактически они доигрывают чемпионат, но на своем поле апатии и безволия точно не допустят.

Хозяева за 10 последних матчей оформили всего два «сухаря», гости - один. «Обе забьют» - наш выбор в этой паре.