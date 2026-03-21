Ахмат – Ростов, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ахмат» более убедительно выглядит после зимней паузы. На этом отрезке команда победила ЦСКА, а затем добилась двух ничьих. «Ростов» же потерпел три поражения при ничьей и вылетел из Кубка России. На данный момент запаса прочности у грозненцев, похоже, больше.

Вдобавок «Ахмат» выиграл три последних домашних матча. В целом в нынешнем сезоне чеченская команда довольно уверенно выглядит на своем поле, поэтому рискнем предположить, что в предстоящей встрече она как минимум не уступит. А осторожный и прагматичный стиль соперников не позволяет рассчитывать на слишком результативный матч – ждем не более трех голов.