Ахмат – Ростов, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 21 марта, 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) откроет матч грозненского «Ахмата» и «Ростова». Чем завершится встреча в столице Чечни?
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: Евгений Кукуляк (главный), Андрей Болотенков, Алексей Ермилов (оба – ассистенты), Инал Танашев (резервный), Сергей Карасёв (VAR)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|23
|12
|23
|67-74
|«Ростов»
|23
|12
|23
|74-67
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|18.02.2026
|«Балтика»
2:2
«Ахмат»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Ахмат»
3:2
АГМК
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|28.02.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
Обе команды идут в нижней половине. Их разделяет пять очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
«Ахмат» более убедительно выглядит после зимней паузы. На этом отрезке команда победила ЦСКА, а затем добилась двух ничьих. «Ростов» же потерпел три поражения при ничьей и вылетел из Кубка России. На данный момент запаса прочности у грозненцев, похоже, больше.
Вдобавок «Ахмат» выиграл три последних домашних матча. В целом в нынешнем сезоне чеченская команда довольно уверенно выглядит на своем поле, поэтому рискнем предположить, что в предстоящей встрече она как минимум не уступит. А осторожный и прагматичный стиль соперников не позволяет рассчитывать на слишком результативный матч – ждем не более трех голов.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Силва (дисквалификация)
«Ростов»: Мелехин, Миронов (оба – дисквалификации), Мельников (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Ростов»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ульянов
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|5. Цаке
|78. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|90. Ндонг
|22. Семенчук
|Защитник
|Защитник
|2. Абдулкадыров
|3. Сако
|Защитник
|Полузащитник
|8. Богосавац
|40. Вахания
|Полузащитник
|Полузащитник
|82. Хлусевич
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Пряхин
|62. Комаров
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Садулаев
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Касинтура
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы грозненцев на победу выше – коэффициент 2,25 на такой исход. Котировки на выигрыш ростовской команды и ничью – по 3,30.
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.