Партнерский проект

Ахмат – Ростов, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Гости пока не побеждали после зимней паузы
Александр Бокулёв

В субботу, 21 марта, 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) откроет матч грозненского «Ахмата» и «Ростова». Чем завершится встреча в столице Чечни?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

21.03.2026, Сб

13:45 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

П1 - 2,25

Х - 3,30

П2 - 3,30

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: Евгений Кукуляк (главный), Андрей Болотенков, Алексей Ермилов (оба – ассистенты), Инал Танашев (резервный), Сергей Карасёв (VAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»23122367-74
«Ростов»23122374-67

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

РПЛ

18.02.2026«Балтика»

2:2

«Ахмат»

Товарищеский матч

14.02.2026«Ахмат»

3:2

АГМК

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

28.02.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Обе команды идут в нижней половине. Их разделяет пять очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

«Ахмат» более убедительно выглядит после зимней паузы. На этом отрезке команда победила ЦСКА, а затем добилась двух ничьих. «Ростов» же потерпел три поражения при ничьей и вылетел из Кубка России. На данный момент запаса прочности у грозненцев, похоже, больше. 

Вдобавок «Ахмат» выиграл три последних домашних матча. В целом в нынешнем сезоне чеченская команда довольно уверенно выглядит на своем поле, поэтому рискнем предположить, что в предстоящей встрече она как минимум не уступит. А осторожный и прагматичный стиль соперников не позволяет рассчитывать на слишком результативный матч – ждем не более трех голов.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Силва (дисквалификация)

«Ростов»: Мелехин, Миронов (оба – дисквалификации), Мельников (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Ростов»:

Позиция«Ахмат»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Ульянов1. ЯтимовВратарь
Защитник5. Цаке78. ЧистяковЗащитник
Защитник90. Ндонг22. СеменчукЗащитник
Защитник2. Абдулкадыров3. СакоЗащитник
Полузащитник8. Богосавац40. ВаханияПолузащитник
Полузащитник82. Хлусевич10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник19. Пряхин62. КомаровПолузащитник
Полузащитник7. Садулаев7. РоналдоПолузащитник
Нападающий20. Самородов18. КучаевПолузащитник
Нападающий17. Касинтура99. СулеймановНападающий
Нападающий77. Мелкадзе69. ГоленковНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовДжонатан АльбаГлавный тренер

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы грозненцев на победу выше – коэффициент 2,25 на такой исход. Котировки на выигрыш ростовской команды и ничью – по 3,30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» – «Ростов»?

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Ахмат» – «Ростов»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

