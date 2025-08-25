Ведомости
Ахмат — Рубин, 26 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Черчесов с Рахимовым очень давно не виделись
Валентин Васильев

Во вторник, 26 августа, пройдут три матча Пути РПЛ  FONBET Кубка России по футболу. В Грозном сойдутся «Ахмат» с «Рубином». Анализируем шансы команд на победу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

26.08.2025, Вт
20:45 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.05

Х -  3.45

П2 - 3.65

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 3-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»10181840-53
«Рубин»18181053-40

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Турнирная таблица

После двух туров только «Ахмат» остается без очков в первой группе. У «Рубина» их три.

КомандыИВНПМО
1. Зенит22005-16
2. Рубин21012-33
3. Оренбург21012-33
4. Ахмат20022-40

Прогноз на матч

Больше 10 лет, с апреля 2015 года, не встречались в качестве соперника бывшие одноклубники по «Спартаку» и хорошие знакомые Черчесов и Рахимов. В том матче «Динамо» Станислава Саламовича довольствовалось нулевой ничьей с «Тереком» Рашида Маматкуловича. Теперь уже сам Черчесов возглавляет грозненский клуб, а Рахимов везет к нему «Рубин».

Экс-тренер сборной России очень удачно вернулся в РПЛ после продолжительного отсутствия: обыграл «Зенит» и «Крылья Советов», спас, казалось бы, безнадежный матч в Оренбурге (ничья 2:2 после 0:2 и двух удалений). Пока единственное поражение после смены наставника «Ахмат»  потерпел в том же Оренбурге в кубковом матче. Естественно, максималиста Черчесова последнее место в этом турнире тоже не устраивает. «Рубин» же после домашнего «влета» «Спартаку» будет максимально мотивирован по умолчанию.    

У грозненцев в трех последних матчах отличались голами обе команды, а у казанцев, наоборот, только одна. Полагаем, что во вторник скорее продлится серия хозяев, чем гостей. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Легальные букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Гандри (дисквалификация)

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Рубин»:

Позиция«Ахмат»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Ульянов25. НигматуллинВратарь
Защитник5. Шатара15. ВуячичЗащитник
Защитник4. Ибишев4. НижегородовЗащитник
Защитник6. Сидоров5. АшурматовЗащитник
Защитник55. Тодорович70. КабутовПолузащитник
Полузащитник18. Камилов51. РожковПолузащитник
Полузащитник 23. Швец96. ВасильевПолузащитник 
Полузащитник21. Келиану18. АпшацевПолузащитник
Полузащитник14. Талал21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник77. Мелкадзе24. ЧумичНападающий
Нападающий10. Садулаев10. ДакуНападающий
Главный тренерАлександр СторожукРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В линии FONBET зафиксированы высокие коэффициенты на все основные исходы 90 минут игры. Победа хозяев котируется за 2.05, а гостей - за 3.65. Ничья идет в конторе за 3.45.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Рубин»?

Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1. При таком исходе букмекер выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в семикратном размере. 

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Рубин»?

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте титульного спонсора Кубка России.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, паспорт болельщика не требуется в кубковом турнире.

