Ахмат — Рубин, 26 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Во вторник, 26 августа, пройдут три матча Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. В Грозном сойдутся «Ахмат» с «Рубином». Анализируем шансы команд на победу.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 3-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|10
|18
|18
|40-53
|«Рубин»
|18
|18
|10
|53-40
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
После двух туров только «Ахмат» остается без очков в первой группе. У «Рубина» их три.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Рубин
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|3. Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
Больше 10 лет, с апреля 2015 года, не встречались в качестве соперника бывшие одноклубники по «Спартаку» и хорошие знакомые Черчесов и Рахимов. В том матче «Динамо» Станислава Саламовича довольствовалось нулевой ничьей с «Тереком» Рашида Маматкуловича. Теперь уже сам Черчесов возглавляет грозненский клуб, а Рахимов везет к нему «Рубин».
Экс-тренер сборной России очень удачно вернулся в РПЛ после продолжительного отсутствия: обыграл «Зенит» и «Крылья Советов», спас, казалось бы, безнадежный матч в Оренбурге (ничья 2:2 после 0:2 и двух удалений). Пока единственное поражение после смены наставника «Ахмат» потерпел в том же Оренбурге в кубковом матче. Естественно, максималиста Черчесова последнее место в этом турнире тоже не устраивает. «Рубин» же после домашнего «влета» «Спартаку» будет максимально мотивирован по умолчанию.
У грозненцев в трех последних матчах отличались голами обе команды, а у казанцев, наоборот, только одна. Полагаем, что во вторник скорее продлится серия хозяев, чем гостей.
В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Гандри (дисквалификация)
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Рубин»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ульянов
|25. Нигматуллин
|Вратарь
|Защитник
|5. Шатара
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|4. Нижегородов
|Защитник
|Защитник
|6. Сидоров
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|55. Тодорович
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Швец
|96. Васильев
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Келиану
|18. Апшацев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|10. Садулаев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Александр Сторожук
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
В линии FONBET зафиксированы высокие коэффициенты на все основные исходы 90 минут игры. Победа хозяев котируется за 2.05, а гостей - за 3.65. Ничья идет в конторе за 3.45.
Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1. При таком исходе букмекер выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в семикратном размере.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте титульного спонсора Кубка России.
Нет, паспорт болельщика не требуется в кубковом турнире.