Ахмат — Рубин, 26 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Больше 10 лет, с апреля 2015 года, не встречались в качестве соперника бывшие одноклубники по «Спартаку» и хорошие знакомые Черчесов и Рахимов. В том матче «Динамо» Станислава Саламовича довольствовалось нулевой ничьей с «Тереком» Рашида Маматкуловича. Теперь уже сам Черчесов возглавляет грозненский клуб, а Рахимов везет к нему «Рубин».

Экс-тренер сборной России очень удачно вернулся в РПЛ после продолжительного отсутствия: обыграл «Зенит» и «Крылья Советов», спас, казалось бы, безнадежный матч в Оренбурге (ничья 2:2 после 0:2 и двух удалений). Пока единственное поражение после смены наставника «Ахмат» потерпел в том же Оренбурге в кубковом матче. Естественно, максималиста Черчесова последнее место в этом турнире тоже не устраивает. «Рубин» же после домашнего «влета» «Спартаку» будет максимально мотивирован по умолчанию.

У грозненцев в трех последних матчах отличались голами обе команды, а у казанцев, наоборот, только одна. Полагаем, что во вторник скорее продлится серия хозяев, чем гостей.