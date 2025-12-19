Ахмат — Балтика, 10 августа: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

«Ахмат» после успешного прошлого сезона начал новый неудачно и только в последнем матче прервал серию поражений, одержав первую победу. Теперь на повестке новая цель - выиграть дома. Соперник грозненцам явно по силам, так как «Балтика» продолжает адаптироваться к уровню РПЛ и плотному графику чемпионата и Кубка, отчего ей не хватает стабильности. Пробуем заиграть Двойной шанс в пользу хозяев, добавив к нему ТМ (3,5) - такой тотал зашел в трех из четырех матчей обеих команд в сезоне.