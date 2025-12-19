Ахмат — Балтика, 10 августа: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

Партнерский проект
В четверг, 10 августа, второй тур группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу закроет матч в Грозном между местным «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Выбираем ставку на эту встречу.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, второй тур, группа C
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: Артур Федоров (главный арбитр), Валентин Мурашов, Рашид Абусуев (ассистенты), Иван Сиденков (резервный), Василий Казарцев (VAR), Екатерина Курочкина (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|10
|1
|5
|22-10
|«Балтика»
|5
|1
|10
|10-22
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.08.2023
|«Сочи»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2023
|«Ахмат»
2:3
ЦСКА
РПЛ
|25.07.2023
|«Зенит»
2:0
«Ахмат»
Кубок России
|22.07.2023
|«Ахмат»
1:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|15.07.2023
|«Ахмат»
5:0
«Динамо» (Ставрополь)
Товарищеский матч
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.08.2023
|«Балтика»
2:1
«Факел»
РПЛ
|31.07.2023
|«Спартак»
2:1
«Балтика»
РПЛ
|26.07.2023
|«Крылья Советов»
2:3
«Балтика»
Кубок России
|23.07.2023
|«Сочи»
2:0
«Балтика»
РПЛ
|15.07.2023
|«Ислочь»
0:5
«Балтика»
Товарищеский матч
После стартового тура положение в группе C выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|В (пен)
|П (пен)
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|1
|1
|0
|0
|0
|2-0
|3
|2. Балтика
|1
|1
|0
|0
|0
|3-2
|3
|3. Крылья Советов
|1
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4. Ахмат
|1
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
«Ахмат» после успешного прошлого сезона начал новый неудачно и только в последнем матче прервал серию поражений, одержав первую победу. Теперь на повестке новая цель - выиграть дома. Соперник грозненцам явно по силам, так как «Балтика» продолжает адаптироваться к уровню РПЛ и плотному графику чемпионата и Кубка, отчего ей не хватает стабильности. Пробуем заиграть Двойной шанс в пользу хозяев, добавив к нему ТМ (3,5) - такой тотал зашел в трех из четырех матчей обеих команд в сезоне.
Смотреть бесплатно игру «Ахмат» - «Балтика» можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Швец, Шатара, Садулаев, Гбамбле (все - травмы)
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Балтика»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|40. Уциев
|2. Жиров
|Защитник
|Защитник
|55. Тодорович
|23. Пуцко
|Защитник
|Защитник
|15. Семенов
|26. Радмановац
|Защитник
|Защитник
|6. Челикович
|3. Маляров
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|7. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Диванович
|19. Пряхин
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Быстров
|10. Казаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бериша
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Ильин
|18. Эрнандес
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Агаларов
|9. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Сергей Игнашевич
|Главный тренер
Эксперты компании PARI дают довольно высокие котировки на все исходы основного времени. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2,17, на ничью можно поставить за 3,70, на выигрыш «Балтики» - за 3,15.
Букмекеры ожидают конкурентную игру, но считают её фаворитами хозяев.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Ахмат» - «Балтика» в прямом эфире. Начало трансляции - 19:45 по московскому времени.
В случае такого исхода основного времени команды проведут серию пенальти. Победитель получит два очка, проигравший - одно.
Две лучшие команды каждого квартета отправятся в 1/4 финала верхней половины турнирной сетки, а третья - в нижнюю (Путь регионов).
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена» или онлайн - на официальном сайте грозненского клуба.
Нет, на играх Кубка России этот документ не требуется.
«Балтика» выиграла со счетом 2:0 благодаря автоголу Семенова (44 минута) и мячу Баркова (62).