Ахмат — Балтика, 10 августа: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

Сумеют ли калининградцы развить успех в группе?
Александр Бокулёв

В четверг, 10 августа, второй тур группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу закроет матч в Грозном между местным «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Выбираем ставку на эту встречу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

10.08.2023, Чт

20:00 МСК

«Балтика» (Калининград

П1 - 2,17

Х - 3,70

П2 - 3,15

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, второй тур, группа C

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: Артур Федоров (главный арбитр), Валентин Мурашов, Рашид Абусуев (ассистенты), Иван Сиденков (резервный), Василий Казарцев (VAR), Екатерина Курочкина (AVAR)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»101522-10
«Балтика»511010-22

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.08.2023«Сочи»

1:2

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2023«Ахмат»

2:3

ЦСКА

РПЛ

25.07.2023«Зенит»

2:0

«Ахмат»

Кубок России

22.07.2023«Ахмат»

1:2

«Крылья Советов»

РПЛ

15.07.2023«Ахмат»

5:0

«Динамо» (Ставрополь)

Товарищеский матч

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.08.2023«Балтика»

2:1

«Факел»

РПЛ

31.07.2023«Спартак»

2:1

«Балтика»

РПЛ

26.07.2023«Крылья Советов»

2:3

«Балтика»

Кубок России

23.07.2023«Сочи»

2:0

«Балтика»

РПЛ

15.07.2023«Ислочь»

0:5

«Балтика»

Товарищеский матч

После стартового тура положение в группе C выглядит так:

КлубИВВ (пен)П (пен)ПМячиОчки
1. Зенит110002-03
2. Балтика110003-23
3. Крылья Советов100012-30
4. Ахмат100010-20

Прогноз на матч

«Ахмат» после успешного прошлого сезона начал новый неудачно и только в последнем матче прервал серию поражений, одержав первую победу. Теперь на повестке новая цель - выиграть дома. Соперник грозненцам явно по силам, так как «Балтика» продолжает адаптироваться к уровню РПЛ и плотному графику чемпионата и Кубка, отчего ей не хватает стабильности. Пробуем заиграть Двойной шанс в пользу хозяев, добавив к нему ТМ (3,5) - такой тотал зашел в трех из четырех матчей обеих команд в сезоне.

Трансляции

Смотреть бесплатно игру «Ахмат» - «Балтика» можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ахмат»: Швец, Шатара, Садулаев, Гбамбле (все - травмы)

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Балтика»:

Позиция«Ахмат»«Балтика»Позиция
Вратарь88. Шелия1. ЛатышонокВратарь
Защитник40. Уциев2. ЖировЗащитник
Защитник55. Тодорович23. ПуцкоЗащитник
Защитник15. Семенов26. РадмановацЗащитник
Защитник6. Челикович3. МаляровПолузащитник
Полузащитник18. Камилов7. ФернандесПолузащитник
Полузащитник24. Диванович19. ПряхинПолузащитник 
Полузащитник19. Быстров10. КазаевПолузащитник
Полузащитник7. Бериша6. КузьминПолузащитник
Нападающий29. Ильин18. ЭрнандесПолузащитник
Нападающий9. Агаларов9. ГузинаНападающий
Главный тренерСергей ТашуевСергей ИгнашевичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты компании PARI дают довольно высокие котировки на все исходы основного времени. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 2,17, на ничью можно поставить за 3,70, на выигрыш «Балтики» - за 3,15.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» - «Балтика»?

Букмекеры ожидают конкурентную игру, но считают её фаворитами хозяев.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Балтика»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Ахмат» - «Балтика» в прямом эфире. Начало трансляции - 19:45 по московскому времени.

Что будет при ничьей?

В случае такого исхода основного времени команды проведут серию пенальти. Победитель получит два очка, проигравший - одно.

Сколько команд выходит из группы?

Две лучшие команды каждого квартета отправятся в 1/4 финала верхней половины турнирной сетки, а третья - в нижнюю (Путь регионов).

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Балтика»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена» или онлайн - на официальном сайте грозненского клуба. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, на играх Кубка России этот документ не требуется.

UPD: результат

«Балтика» выиграла со счетом 2:0 благодаря автоголу Семенова (44 минута) и мячу Баркова (62).

