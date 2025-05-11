Акрон - Ахмат, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ахмат» на удивление бодро влетел в весну после межсезонья, но затем забуксовал. За пять предыдущих туров грозненцы одержали всего одну победу, а за три последних матча набрал всего одно очко. Как результат за три тура до финиша чемпионата команда Сергея Ташуева не то что от стыков, даже от прямого вылета из РПЛ еще не обезопасилась. Чтобы избежать стресса на финише, ей очень желательно набирать очки в Самаре. Хотя бы одно.

У «Акрона» мощных турнирных стимулов в этом сезоне не осталось. Премьеру в высшем дивизионе уже можно признать безоговорочно успешной. Очевидно, что в воскресенье гости будут больше мотивированы и заточены на результат. При такой диспозиции комбо 2Х + ТМ 3.5 нам представляется достаточно перспективным. В PARI такая связка идет с коэффициентом 1.92.