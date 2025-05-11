Акрон - Ахмат, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первыми из команд российской Премьер-лиги в воскресенье, 11 мая, на поле выйдут «Акрон» и «Ахмат». Обсудим шансы сторон в этом матче.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|1
|0
|0-0
|«Ахмат»
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2025
|«Акрон»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
«Акрон» занимает девятое место в таблице, «Ахмат» - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
«Ахмат» на удивление бодро влетел в весну после межсезонья, но затем забуксовал. За пять предыдущих туров грозненцы одержали всего одну победу, а за три последних матча набрал всего одно очко. Как результат за три тура до финиша чемпионата команда Сергея Ташуева не то что от стыков, даже от прямого вылета из РПЛ еще не обезопасилась. Чтобы избежать стресса на финише, ей очень желательно набирать очки в Самаре. Хотя бы одно.
У «Акрона» мощных турнирных стимулов в этом сезоне не осталось. Премьеру в высшем дивизионе уже можно признать безоговорочно успешной. Очевидно, что в воскресенье гости будут больше мотивированы и заточены на результат. При такой диспозиции комбо 2Х + ТМ 3.5 нам представляется достаточно перспективным. В PARI такая связка идет с коэффициентом 1.92.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Савичев (дисквалификация)
«Ахмат»: Швец, Уткин (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|4. Витор
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|3. Гогличидзе
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|77. Мелкадзе
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Дзюба
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Аналитики PARI дают высокие - выше тройки! - коэффициенты на три базовых исхода встречи. Победа хозяев котируется в черно-зеленой конторе за 3.40, гостей - за 3.12, а ничья - за 3.45.
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Если команды забьют по голу друг другу, PARI выплатит вознаграждение за ставку на 1:1 в семикратном размере. Этот исход считается наиболее реальным в матче.
Официальный букмекер РПЛ покажет встречу в Самаре на своей платформе.
Медицинских или иных противопоказаний к выходу на поле у лучшего снайпера российского футбола нет.
Билеты ценой от 500 рублей доступны на официальном сайте тольяттинского клуба.
Партнерский проект