Акрон - Балтика, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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«Балтика» дерзко ворвалась в РПЛ после годичного отсутствия в элите. Ничья с «Динамо» и разгром «Спартака» на его поле - серьезная заявка на звание главной сенсации июля в лиге. Во вторник команду Андрея Талалаева ожидает третий подряд выездной матч - теперь в кубковом турнире. Продолжат ли калининградцы удивлять и здесь?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 1-й тур
Стадион: «Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|2
|6
|6-17
|«Балтика»
|6
|2
|0
|17-6
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак» Кострома
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|13.07.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Зенит»
1:2
«Балтика»
Товарищеский матч
29.07.2025. 18:30. «Акрон» – «Балтика»
30.07.2025. 18:30. ЦСКА – «Локомотив»
12.08.2025. 16:15. «Акрон» – ЦСКА
13.08.2025. 18:30. «Локомотив» – «Балтика»
27.08.2025. 20:45. «Балтика» – ЦСКА
28.08.2025. 19:30. «Локомотив» – «Акрон»
16.09.2025. 13:00. «Акрон» – «Локомотив»
16.09.2025. 13:00. ЦСКА – «Балтика»
30.09.2025. 13:00. «Балтика» – «Акрон»
30.09.2025. 13:00. «Локомотив» – ЦСКА
21.10.2025. 13:00. «Балтика» – «Локомотив»
21.10.2025. 13:00. ЦСКА – «Акрон»
Понятно, что в одной компании с ЦСКА и «Локомотивом» «Акрону» с «Балтикой» сложно рассчитывать на первое-второе место. Но у них тоже уже есть достаточно весомые достижения в кубковом турнире. Тольяттинцы по разу достигали четвертьфинала и полуфинала состязания, калининградцы год назад играли в Суперфинале. Для них присутствие рядом столичных топов - это скорее дополнительный раздражитель, чем сдерживающий фактор.
В новом сезоне команды еще не проигрывали. И те, и другие набрали по четыре очка в двух стартовых турах РПЛ, причем балтийцы сделали это в Москве. Неслучайность ничьей с «Динамо» команда Талалаева подтвердила разгромом «Спартака» на его территории - 3:0. «Акрон» забил пять мячей за пару игр, «Балтика» - четыре. Должны забить и во вторник.
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|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Балтика»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|78. Васютин
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|19. Бокоев
|23. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|46. Обонин
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|77. Чивич
|Защитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|14. Ковач
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Хосонов
|8. Мендель
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|96. Мохаммад
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бакаев
|11. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Данилин
|15. Йенне
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Беншимол
|90. Оффор
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитики «Фонбет» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы бигмаркета: 2.35 на победу хозяев, 3.30 - на ничью и 2.15 - на выигрыш гостей.
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Коэффициент 6.50 на 1:1 указывает на высокую вероятность результативной ничьей на «Самара Арене».
Коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 обещает достаточно веселую игру на берегах Волги.
В субботу ветеран тольяттинского клуба отработал все 90 минут против «Сочи». Возможно, во вторник Заур Тедеев даст Дзюбе передохнуть.
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