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27 июля 6:14ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Акрон - Балтика, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Чемпион первого дивизиона пока в новом сезоне непобедим
Валентин Васильев

«Балтика» дерзко ворвалась в РПЛ после годичного отсутствия в элите. Ничья с «Динамо» и разгром «Спартака» на его поле - серьезная заявка на звание главной сенсации июля в лиге. Во вторник команду Андрея Талалаева ожидает третий подряд выездной матч - теперь в кубковом турнире. Продолжат ли калининградцы удивлять и здесь?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

29.07.2025, Вт

18:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.35

Х - 3.30

П2 - 2.15

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 1-й тур

Стадион: «Самара Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»0266-17
«Балтика»62017-6

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак» Кострома

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

13.07.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

06.07.2025«Зенит»

1:2

«Балтика»

Товарищеский матч

Календарь игр в группе D

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29.07.2025.   18:30. «Акрон» – «Балтика»
30.07.2025.   18:30. ЦСКА – «Локомотив»
12.08.2025.   16:15. «Акрон» – ЦСКА
13.08.2025.   18:30. «Локомотив» – «Балтика»
27.08.2025.   20:45. «Балтика» – ЦСКА
28.08.2025.   19:30. «Локомотив» – «Акрон»
16.09.2025.   13:00. «Акрон» – «Локомотив»
16.09.2025.   13:00. ЦСКА – «Балтика»
30.09.2025.   13:00. «Балтика» – «Акрон»
30.09.2025.   13:00. «Локомотив» – ЦСКА
21.10.2025.   13:00. «Балтика» – «Локомотив»
21.10.2025.   13:00. ЦСКА – «Акрон»

Прогноз на матч

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Понятно, что в одной компании с ЦСКА и «Локомотивом» «Акрону» с «Балтикой» сложно рассчитывать на первое-второе место. Но у них тоже уже есть достаточно весомые достижения в кубковом турнире. Тольяттинцы по разу достигали четвертьфинала и полуфинала состязания, калининградцы год назад играли в Суперфинале. Для них присутствие рядом столичных топов - это скорее дополнительный раздражитель, чем сдерживающий фактор.

В новом сезоне команды еще не проигрывали. И те, и другие набрали по четыре очка в двух стартовых турах РПЛ, причем балтийцы сделали это в Москве. Неслучайность ничьей с «Динамо» команда Талалаева подтвердила разгромом «Спартака» на его территории - 3:0. «Акрон» забил пять мячей за пару игр, «Балтика» - четыре. Должны забить и во вторник. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Балтика»:

Позиция«Акрон»«Балтика»Позиция
Вратарь78. Васютин67. БорискоВратарь
Защитник19. Бокоев23. БевеевЗащитник
Защитник21. Фернандес46. ОбонинЗащитник
Защитник26. Эшковал25. ФилинЗащитник
Защитник77. Савичев77. ЧивичЗащитник
Полузащитник15. Лончар14. КовачПолузащитник
Полузащитник 80. Хосонов8. МендельПолузащитник 
Полузащитник91. Болдырев96. МохаммадПолузащитник
Полузащитник17. Бакаев11. КовалевПолузащитник
Полузащитник7. Данилин15. ЙеннеПолузащитник
Нападающий11. Беншимол90. ОффорНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Фонбет» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы бигмаркета: 2.35 на победу хозяев, 3.30 - на ничью и 2.15 - на выигрыш гостей.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Акрон» - «Балтика»?

Коэффициент 6.50 на 1:1 указывает на высокую вероятность результативной ничьей на «Самара Арене».

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 обещает достаточно веселую игру на берегах Волги. 

Будет ли играть Дзюба?

В субботу ветеран тольяттинского клуба отработал все 90 минут против «Сочи». Возможно, во вторник Заур Тедеев даст Дзюбе передохнуть. 

Где бесплатно смотреть матч «Акрон» - «Балтика»?

Следить за перипетиями игры в Самаре можно у титульного спонсора Кубка России.

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