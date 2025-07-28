Акрон - Балтика, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Понятно, что в одной компании с ЦСКА и «Локомотивом» «Акрону» с «Балтикой» сложно рассчитывать на первое-второе место. Но у них тоже уже есть достаточно весомые достижения в кубковом турнире. Тольяттинцы по разу достигали четвертьфинала и полуфинала состязания, калининградцы год назад играли в Суперфинале. Для них присутствие рядом столичных топов - это скорее дополнительный раздражитель, чем сдерживающий фактор.

В новом сезоне команды еще не проигрывали. И те, и другие набрали по четыре очка в двух стартовых турах РПЛ, причем балтийцы сделали это в Москве. Неслучайность ничьей с «Динамо» команда Талалаева подтвердила разгромом «Спартака» на его территории - 3:0. «Акрон» забил пять мячей за пару игр, «Балтика» - четыре. Должны забить и во вторник.