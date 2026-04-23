Акрон – Динамо Махачкала, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» последний раз побеждал в РПЛ в конце ноября. По качеству игры команда точно не выглядит предпочтительнее «Динамо», но букмекеры все же считают фаворитами тольяттинцев. Возможно, это связано со внушительным преимуществом «Акрона» по личным встречам – ни одного поражения от махачкалинцев.

Но базово это матч на три исхода. Ожидать можно любой результат, поэтому обратимся к вариантам с тоталом. Махачкалинское «Динамо» – аутсайдер РПЛ по количеству голов. Но при Евсееве дагестанская команда стала больше играть в атаку. После зимней паузы динамовцы забивали в шести из девяти матчей.

«Акрон» же приучил к регулярным голам и в свои, и в чужие ворота. В шести последних играх тольяттинцев зашла ставка «Обе забьют». Четыре из них получились верховыми. Полагаем, в предстоящей встрече с учетом коэффициентов перспективным выглядит вариант ТБ (2) с возможностью возврата.