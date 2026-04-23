Акрон – Динамо Махачкала, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды давно не побеждали
Александр Бокулёв
В четверг, 23 апреля, тольяттинский «Акрон» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Сумеет ли какая-то из команд прервать безвыигрышную серию?

«Акрон» (Тольятти)

23.04.2026, Чт

17:30 МСК

«Динамо» (Махачкала) 

П1 - 2,45

Х - 3,15

П2 - 3,10

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)

Судьи: Сергей Иванов (главный), Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов (оба – ассистенты), Игорь Капленков (резервный), Артур Фёдоров (VAR), Роман Сафьян (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 43010-4
«Динамо Махачкала» 0344-10

Последние пять матчей «Акрона»:

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

Место в турнирной таблице

После 25 туров «Акрон» и махачкалинское «Динамо» имеют равное количество очков и борются за сохранение прописки в РПЛ.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит25167245-1755
2Краснодар25166351-1954
3Локомотив25139351-3348
4Балтика251112236-1545
5Спартак25136641-3345
6ЦСКА25134837-2743
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат25871030-3431
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала25581215-3123
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

«Акрон» последний раз побеждал в РПЛ в конце ноября. По качеству игры команда точно не выглядит предпочтительнее «Динамо», но букмекеры все же считают фаворитами тольяттинцев. Возможно, это связано со внушительным преимуществом «Акрона» по личным встречам – ни одного поражения от махачкалинцев.

Но базово это матч на три исхода. Ожидать можно любой результат, поэтому обратимся к вариантам с тоталом. Махачкалинское «Динамо» – аутсайдер РПЛ по количеству голов. Но при Евсееве дагестанская команда стала больше играть в атаку. После зимней паузы динамовцы забивали в шести из девяти матчей. 

«Акрон» же приучил к регулярным голам и в свои, и в чужие ворота. В шести последних играх тольяттинцев зашла ставка «Обе забьют». Четыре из них получились верховыми. Полагаем, в предстоящей встрече с учетом коэффициентов перспективным выглядит вариант ТБ (2) с возможностью возврата.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Акрон»: Бистрович (травма), Бокоев (дисквалификация)

«Динамо»: Шумахов, Воронин (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» – «Динамо Махачкала»:

Позиция«Акрон»«Динамо»Позиция
Вратарь88. Гудиев27. ВолкВратарь
Защитник71. Пестряков13. КагермазовЗащитник
Защитник24. Неделчару43. АхмедовЗащитник
Защитник26. Эшковал5. ТабидзеЗащитник
Защитник21. Фернандес77. СундуковЗащитник
Полузащитник5. Джурасович16. МрезигПолузащитник
Полузащитник15. Лончар6. МубарикПолузащитник
Полузащитник6. Кузьмин22. АззиПолузащитник
Нападающий11. Беншимол47. ГлушковПолузащитник
Нападающий91. Болдырев25. АгаларовНападающий
Нападающий22. Дзюба11. МироНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевВадим ЕвсеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы тольяттинцев на победу выше – коэффициент 2,45 на такой исход. Котировка на выигрыш махачкалинской команды – 3,10, а на ничью – 3,15

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

