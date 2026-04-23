Акрон – Динамо Махачкала, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В четверг, 23 апреля, тольяттинский «Акрон» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Сумеет ли какая-то из команд прервать безвыигрышную серию?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: Сергей Иванов (главный), Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов (оба – ассистенты), Игорь Капленков (резервный), Артур Фёдоров (VAR), Роман Сафьян (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|4
|3
|0
|10-4
|«Динамо Махачкала»
|0
|3
|4
|4-10
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
После 25 туров «Акрон» и махачкалинское «Динамо» имеют равное количество очков и борются за сохранение прописки в РПЛ.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
«Акрон» последний раз побеждал в РПЛ в конце ноября. По качеству игры команда точно не выглядит предпочтительнее «Динамо», но букмекеры все же считают фаворитами тольяттинцев. Возможно, это связано со внушительным преимуществом «Акрона» по личным встречам – ни одного поражения от махачкалинцев.
Но базово это матч на три исхода. Ожидать можно любой результат, поэтому обратимся к вариантам с тоталом. Махачкалинское «Динамо» – аутсайдер РПЛ по количеству голов. Но при Евсееве дагестанская команда стала больше играть в атаку. После зимней паузы динамовцы забивали в шести из девяти матчей.
«Акрон» же приучил к регулярным голам и в свои, и в чужие ворота. В шести последних играх тольяттинцев зашла ставка «Обе забьют». Четыре из них получились верховыми. Полагаем, в предстоящей встрече с учетом коэффициентов перспективным выглядит вариант ТБ (2) с возможностью возврата.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Бистрович (травма), Бокоев (дисквалификация)
«Динамо»: Шумахов, Воронин (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» – «Динамо Махачкала»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|71. Пестряков
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|5. Табидзе
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|77. Сундуков
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|6. Мубарик
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|22. Аззи
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Беншимол
|47. Глушков
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Болдырев
|25. Агаларов
|Нападающий
|Нападающий
|22. Дзюба
|11. Миро
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы тольяттинцев на победу выше – коэффициент 2,45 на такой исход. Котировка на выигрыш махачкалинской команды – 3,10, а на ничью – 3,15