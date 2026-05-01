Акрон — Краснодар, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» только в прошлом туре наконец одержал первую официальную победу в 2026 году, но добился ее там, где даже лидеры в этом сезоне не побеждали - в Калининграде. Третий матч подряд без поражений (до этого были одинаковые по счету - 1:1 - ничьи с «Рубином» и махачкалинским «Динамо») - уже серьезное достижение для команды Заура Тедеева. Однако всего одно очко отрыва от зоны стыков не позволяет тольяттинцам вздохнуть с облегчением. За свое место в РПЛ им еще придется побиться.

Максимальная мотивация середняка - проблема для чемпиона. В последнее время победы «Краснодару» даются натужно. Четыре матча подряд южане не играют на ноль (две результативные ничьи и две победы со счетом 2:1 - над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»).

Нет сомнений, что «Акрон» окажет серьезное сопротивление фавориту. Тем более этого топа он еще не побеждал. С нашей точки зрения, вероятность обмена голами в Самаре очень высока.