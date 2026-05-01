Спорт

Акрон — Краснодар, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В Тольятти и Петербурге держат кулаки за Дзюбу
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

«Краснодар» идет за вторым подряд чемпионским титулом. Но в первом майском туре лидера ожидает крайне непростой выезд - в Самару в гости к «Акрону». Удастся ли Дзюбе и компании помочь себе, а заодно «Зениту»? 

«Акрон» (Тольятти)

03.05.2024, Вс

17:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 6.00

Х - 4.40

П2 - 1.48

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»0133-8
«Краснодар»3108-3

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

Место в турнирной таблице

За три тура до финиша сезона «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит». «Акрон» делит 10-11 места по очкам с «Ростовом».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

«Акрон» только в прошлом туре  наконец одержал первую официальную победу в 2026 году, но добился ее там, где даже лидеры в этом сезоне не побеждали - в Калининграде. Третий матч подряд без поражений (до этого были одинаковые по счету - 1:1 - ничьи с «Рубином» и махачкалинским «Динамо») - уже серьезное достижение для команды Заура Тедеева. Однако всего одно очко отрыва от зоны стыков не позволяет тольяттинцам вздохнуть с облегчением. За свое место в РПЛ им еще придется побиться.

Максимальная мотивация середняка - проблема для чемпиона. В последнее время победы «Краснодару» даются натужно. Четыре матча подряд южане не играют на ноль (две результативные ничьи и две победы со счетом 2:1 - над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»).

Нет сомнений, что «Акрон» окажет серьезное сопротивление фавориту. Тем более этого топа он еще не побеждал. С нашей точки зрения, вероятность обмена голами в Самаре очень высока.

Трансляции

В прямом эфире встречу между «Акроном» и «Краснодаром» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Акрон»: Бистрович (травма)

«Краснодар»: Коста (дисквалификация), Са, Аугусто, Мукаилов, Стежко, Петров (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Краснодар»:

Позиция«Акрон»«Краснодар»Позиция
Вратарь88. Гудиев1. АгкацевВратарь
Защитник71. Пестряков20. ГонсалесЗащитник
Защитник24. Неделчару3. ТорменаЗащитник
Защитник26. Эшковал5. ЖубалЗащитник
Защитник21. Фернандес15. ОласаЗащитник
Полузащитник80 Хосонов6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 8. Марадишвили53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац10. СперцянПолузащитник
Нападающий11. Беншимол88. КривцовПолузащитник
Нападающий91. Болдырев11. БатчиПолузащитник
Нападающий22. Дзюба9. КордобаНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Winline  выплатит в шестикратном размере выигрыш по сыгравшим ставкам на победу хозяев поля. Коэффициент на успех чемпиона в четыре раза ниже (1.48). В случае ничьей букмекер умножит номинал соответствующего пари на 4.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - «Краснодар»?

Букмекеры считают гостей фаворитами встречи. Согласно их расчетам, вероятность победы южан составляет около 67,5%. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Краснодар»?

Бесплатно следить за ходом матча онлайн можно на сайтах букмекерских компаний - например, у Winline

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Краснодар»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте хозяев. Цены стартуют с 200 рублей. 

