Акрон — Краснодар, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» идет за вторым подряд чемпионским титулом. Но в первом майском туре лидера ожидает крайне непростой выезд - в Самару в гости к «Акрону». Удастся ли Дзюбе и компании помочь себе, а заодно «Зениту»?
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|1
|3
|3-8
|«Краснодар»
|3
|1
|0
|8-3
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
За три тура до финиша сезона «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит». «Акрон» делит 10-11 места по очкам с «Ростовом».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
«Акрон» только в прошлом туре наконец одержал первую официальную победу в 2026 году, но добился ее там, где даже лидеры в этом сезоне не побеждали - в Калининграде. Третий матч подряд без поражений (до этого были одинаковые по счету - 1:1 - ничьи с «Рубином» и махачкалинским «Динамо») - уже серьезное достижение для команды Заура Тедеева. Однако всего одно очко отрыва от зоны стыков не позволяет тольяттинцам вздохнуть с облегчением. За свое место в РПЛ им еще придется побиться.
Максимальная мотивация середняка - проблема для чемпиона. В последнее время победы «Краснодару» даются натужно. Четыре матча подряд южане не играют на ноль (две результативные ничьи и две победы со счетом 2:1 - над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»).
Нет сомнений, что «Акрон» окажет серьезное сопротивление фавориту. Тем более этого топа он еще не побеждал. С нашей точки зрения, вероятность обмена голами в Самаре очень высока.
В прямом эфире встречу между «Акроном» и «Краснодаром» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Бистрович (травма)
«Краснодар»: Коста (дисквалификация), Са, Аугусто, Мукаилов, Стежко, Петров (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|71. Пестряков
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|80 Хосонов
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Марадишвили
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Беншимол
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Болдырев
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Дзюба
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Winline выплатит в шестикратном размере выигрыш по сыгравшим ставкам на победу хозяев поля. Коэффициент на успех чемпиона в четыре раза ниже (1.48). В случае ничьей букмекер умножит номинал соответствующего пари на 4.40.
Букмекеры считают гостей фаворитами встречи. Согласно их расчетам, вероятность победы южан составляет около 67,5%.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте хозяев. Цены стартуют с 200 рублей.