Акрон - Локомотив, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды накатывают на финиш турнирной дистанции без серьезной мотивации. Премьерный сезон «Акрона» в РПЛ досрочно признан безоговорочно удачным. «Локомотив» завершит чемпионат повыше, но в его случае оценки выступления куда более сдержаны. В некотором смысле команда Галактионова стала заложницей собственного бодрого старта в прошлом году. Одно время в красно-зеленом сообществе даже всерьез рассуждали о медальных перспективах, поэтому весенние неудачи были восприняты болельщиками довольно болезненно.

Но последний матч сезона - веский повод, чтобы показать себя в наилучшем свете. Опытные мастера знают, как важно удачно сыграть первый и заключительный матчи чемпионата. В данном же случае ничего не мешает командам сыграть раскрепощенно, в свое и зрителей удовольствие. Игра в Самаре обещает быть обоюдоострой и результативной. Полагаем, что как минимум три гола на пару клубы соорудят.