Акрон - Локомотив, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Тольяттинский дебютант Премьер-лиги завершает свой первый сезон на высшем уровне домашним матчем с «Локомотивом». Интриги будничному, на первый взгляд, мероприятию придает участие в нем Артема Дзюбы. Лучший бомбардир российского футбола остался не очень доволен, как с ним простились в Черкизово, и постарается напомнить о себе бывшим одноклубникам в Самаре.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|1
|1
|3-4
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|4-3
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
|02.05.2025
|«Акрон»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Локомотив»
ЦСКА
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
«Акрон» еще может теоретически подняться на одну ступень в таблице, а вот спуск ниже ему уже не грозит. У «Локо» плюс-минус аналогичная ситуация.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
Обе команды накатывают на финиш турнирной дистанции без серьезной мотивации. Премьерный сезон «Акрона» в РПЛ досрочно признан безоговорочно удачным. «Локомотив» завершит чемпионат повыше, но в его случае оценки выступления куда более сдержаны. В некотором смысле команда Галактионова стала заложницей собственного бодрого старта в прошлом году. Одно время в красно-зеленом сообществе даже всерьез рассуждали о медальных перспективах, поэтому весенние неудачи были восприняты болельщиками довольно болезненно.
Но последний матч сезона - веский повод, чтобы показать себя в наилучшем свете. Опытные мастера знают, как важно удачно сыграть первый и заключительный матчи чемпионата. В данном же случае ничего не мешает командам сыграть раскрепощенно, в свое и зрителей удовольствие. Игра в Самаре обещает быть обоюдоострой и результативной. Полагаем, что как минимум три гола на пару клубы соорудят.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Васютин (травма), Кузьмин, Джаковац, Пестряков (все - под вопросом)
«Локомотив»: Самошников (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|4. Витор
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|59. Погостнов
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|3. Фассон
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Эсанов
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|71. Тикнизян
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Дзюба
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
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Встречу в Самаре можно посмотреть без оплаты на сайте беттингового партнера РПЛ.
Артем всегда с особым настроем проводит матчи против своих бывших команд. Наверняка и против «Локо» он выйдет максимально заряженным.
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Партнерский проект