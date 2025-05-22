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19 мая 10:16ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Локомотив, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локо» в гостях у Дзюбы - это интересно!
Валентин Васильев

Тольяттинский дебютант Премьер-лиги завершает свой первый сезон на высшем уровне домашним матчем с «Локомотивом». Интриги будничному, на первый взгляд, мероприятию придает участие в нем Артема Дзюбы. Лучший бомбардир российского футбола остался не очень доволен, как с ним простились в Черкизово, и постарается напомнить о себе бывшим одноклубникам в Самаре. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.00

Х - 3.60

П2 - 2.25

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 0113-4
«Локомотив»1104-3

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон»

РПЛ

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

02.05.2025«Акрон»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Локомотив»

 

ЦСКА

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

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«Акрон» еще может теоретически подняться на одну ступень в таблице, а вот спуск ниже ему уже не грозит. У «Локо» плюс-минус аналогичная ситуация.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

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Обе команды накатывают на финиш турнирной дистанции без серьезной мотивации. Премьерный сезон «Акрона» в РПЛ досрочно признан безоговорочно удачным. «Локомотив» завершит чемпионат повыше, но в его случае оценки выступления куда более сдержаны. В некотором смысле команда Галактионова стала заложницей собственного бодрого старта в прошлом году. Одно время в красно-зеленом сообществе даже всерьез рассуждали о медальных перспективах, поэтому весенние неудачи были восприняты болельщиками довольно болезненно. 

Но последний матч сезона - веский повод, чтобы показать себя в наилучшем свете. Опытные мастера знают, как важно удачно сыграть первый и заключительный матчи чемпионата. В данном же случае ничего не мешает командам сыграть раскрепощенно, в свое и зрителей удовольствие. Игра в Самаре обещает быть обоюдоострой и результативной. Полагаем, что как минимум три гола на пару клубы соорудят.

Бонусы на матч

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🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямой эфир из-за Самары пройдет на кабельном канале «Матч! Футбол 3». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 3»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 499 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Акрон»: Васютин (травма), Кузьмин, Джаковац, Пестряков (все - под вопросом)

«Локомотив»: Самошников (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Локомотив»:

Позиция«Акрон»«Локомотив»Позиция
Вратарь1. Волков22. ЛантратовВратарь
Защитник4. Витор24. НенаховЗащитник
Защитник26. Эшковал59. ПогостновЗащитник
Защитник22. Неделчару23. МонтесЗащитник
Защитник21. Фернандес3. ФассонЗащитник
Полузащитник5. Джурасович6. БариновПолузащитник
Полузащитник 15. Лончар93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник25. Эсанов83. БатраковПолузащитник
Полузащитник20. Галоян9. ПиняевПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев71. ТикнизянПолузащитник
Нападающий24. Дзюба10. ВоробьевНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Основную линию FONBET отличают высокие коэффициенты на базовые исходы встречи: 3.00 на хозяев, 2.25 - на гостей и 3.60 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Локомотив»?

Удачная ставка на 1:1 сулит клиенту FONBET восьмикратный выигрыш относительно номинала ставки. Аналитики считают этот счет наиболее вероятным в матче. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Локомотив»?

Встречу в Самаре можно посмотреть без оплаты на сайте беттингового партнера РПЛ.

Дзюба будет играть?

Артем всегда с особым настроем проводит матчи против своих бывших команд. Наверняка и против «Локо» он выйдет максимально заряженным. 

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Локомотив»?

Приобрести билеты на последний матч сезона в Самаре можно через официальный сайт тольяттинского клуба.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных