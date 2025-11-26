Акрон — Пари НН, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Предпоследний тур чемпионата России по футболу в 2025 году откроет в субботу, 26 ноября, встреча в Самаре. Тольяттинский «Акрон» принимает «Пари НН». Крупнейшие букмекеры страны уже представили широкие линии на игру - выбираем перспективные варианты для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|3
|3
|5-9
|«Пари НН»
|3
|3
|1
|9-5
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.11.2025
|«Акрон»
3:2
«Сочи»
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» Москва
1:2
«Акрон»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Акрон»
Кубок России
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
После 16 туров турнирная таблица выглядит жутковато для нижегородцев и радует глаз тольяттинским любителям футбола.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Весь первый круг чемпионата «Пари НН» страдал - из-за бесконечных переездов и неудачных результатов. Как результат - последнее место в таблице после половины дистанции. В конце года календарь дает нижегородцам шанс доказать, что они все-таки находятся не на «своем» месте. Где еще это делать, как не во встречах с прямыми конкурентами? А «Акрон» с махачкалинским «Динамо» к этой категории, безусловно, относятся.
У тольяттинцев в этом сезоне была своя черная серия, но они ее с честью преодолели. И положили начало новой - беспроигрышной. В чемпионате парни Заура Тедеева не уступают уже шесть туров подряд. С двумя топами, «Зенитом» и «Локомотивом», «Акрон» сделал ничьи, а остальных четырех соперников, включая «Пари НН», одолели. Исход встречи в Нижнем решил гол Стефана Лончара.
Команда Алексея Шпилевского не побеждает уже восемь матчей, а ее безголевая серия после приема «Зенита» достигла пяти игр. Возможно, финиш года и дно таблицы сподвигнут нижегородцев наконец-то на обрыв хотя бы одной из этих полос. Взятие чужих ворот выглядит для гостей все же более реалистичной задачей, чем победа. Отсюда и наш прогноз на субботний матч: обе забьют в PARI за 1.73.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире встречу между «Акроном» и «Пари НН» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на Okko и ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Okko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Пари НН»: Эктов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|2. Роша
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|19. Бокоев
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|70. Шнапцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|3. Коледин
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Хосонов
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|77. Ивлев
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Бакаев
|6. Сарфо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Беншимол
|20. Боселли
|Нападающий
|Нападающий
|24. Дзюба
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили очень щедрый коэффициент на успех одноименного клуба - 3.80. Котировка на успех Дзюбы и компании в два раза ниже. В случае ничьей сыграет коэффициент 3.70.
Букмекеры считают наиболее вероятным счетом в игре 1:1. В соответствующей линии PARI ему присвоен коэффициент 7.50.
В последнем домашнем матче года Тедеев наверняка выпустит своего звездного ветерана на поле с первых минут.