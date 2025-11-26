Ведомости
Акрон — Пари НН, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Гости давно не забивали и еще дольше не побеждали
Валентин Васильев

Предпоследний тур чемпионата России по футболу в 2025 году откроет в субботу, 26 ноября, встреча в Самаре. Тольяттинский «Акрон» принимает «Пари НН». Крупнейшие букмекеры страны уже представили широкие линии на игру - выбираем перспективные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

29.11.2024, Сб

14:00 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.93

Х - 3.70

П2 - 3.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»1335-9
«Пари НН»3319-5

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.11.2025«Акрон»

3:2

«Сочи»

РПЛ

08.11.2025«Динамо» Москва

1:2

«Акрон»

РПЛ

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА

3:2

«Акрон»

Кубок России

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Пари НН»

0:2

«Зенит»

РПЛ

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После 16 туров турнирная таблица выглядит жутковато для нижегородцев и радует глаз тольяттинским любителям футбола. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Прогноз на матч

Весь первый круг чемпионата «Пари НН» страдал - из-за бесконечных переездов и неудачных результатов. Как результат - последнее место в таблице после половины дистанции. В конце года календарь дает нижегородцам шанс доказать, что они все-таки находятся не на «своем» месте. Где еще это делать, как не во встречах с прямыми конкурентами? А «Акрон» с махачкалинским «Динамо» к этой категории, безусловно, относятся.

У тольяттинцев в этом сезоне была своя черная серия, но они ее с честью преодолели. И положили начало новой - беспроигрышной. В чемпионате парни Заура Тедеева не уступают уже шесть туров подряд. С двумя топами, «Зенитом» и «Локомотивом», «Акрон» сделал ничьи, а остальных четырех соперников, включая «Пари НН», одолели. Исход встречи в Нижнем решил гол Стефана Лончара.

Команда Алексея Шпилевского не побеждает уже восемь матчей, а ее безголевая серия после приема «Зенита» достигла пяти игр. Возможно, финиш года и дно таблицы сподвигнут  нижегородцев наконец-то на обрыв хотя бы одной из этих полос. Взятие чужих ворот выглядит для гостей все же более реалистичной задачей, чем победа. Отсюда и наш прогноз на субботний матч: обе забьют в PARI за 1.73. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

В прямом эфире встречу между «Акроном» и «Пари НН» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на Okko и ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Акрон»: нет

«Пари НН»: Эктов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Пари НН»:

Позиция«Акрон»«Пари НН»Позиция
Вратарь88. Гудиев30. МедведевВратарь
Защитник2. Роша2. АлександровЗащитник
Защитник86. Агапов24. ФариньяЗащитник
Защитник19. Бокоев25. КаричЗащитник
Защитник21. Фернандес70. ШнапцевПолузащитник
Полузащитник15. Лончар3. КолединПолузащитник
Полузащитник 80. Хосонов29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац77. ИвлевПолузащитник
Нападающий17. Бакаев6. СарфоПолузащитник
Нападающий11. Беншимол20. БоселлиНападающий
Нападающий24. Дзюба27. ГрулевНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI установили очень щедрый коэффициент на успех одноименного клуба - 3.80. Котировка на успех Дзюбы и компании в два раза ниже. В случае ничьей сыграет коэффициент 3.70.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Акрон» - «Пари НН»?

Букмекеры считают наиболее вероятным счетом в игре 1:1.  В соответствующей линии PARI ему присвоен коэффициент 7.50.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Пари НН»?

Бесплатно следить за ходом матча онлайн можно на сайтах легальных букмекерских компаний. 

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Пари НН»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте тольяттинского клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей. 

Будет ли играть Дзюба?

В последнем домашнем матче года Тедеев наверняка выпустит своего звездного ветерана на поле с первых минут.

