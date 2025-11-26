Акрон — Пари НН, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Весь первый круг чемпионата «Пари НН» страдал - из-за бесконечных переездов и неудачных результатов. Как результат - последнее место в таблице после половины дистанции. В конце года календарь дает нижегородцам шанс доказать, что они все-таки находятся не на «своем» месте. Где еще это делать, как не во встречах с прямыми конкурентами? А «Акрон» с махачкалинским «Динамо» к этой категории, безусловно, относятся.

У тольяттинцев в этом сезоне была своя черная серия, но они ее с честью преодолели. И положили начало новой - беспроигрышной. В чемпионате парни Заура Тедеева не уступают уже шесть туров подряд. С двумя топами, «Зенитом» и «Локомотивом», «Акрон» сделал ничьи, а остальных четырех соперников, включая «Пари НН», одолели. Исход встречи в Нижнем решил гол Стефана Лончара.

Команда Алексея Шпилевского не побеждает уже восемь матчей, а ее безголевая серия после приема «Зенита» достигла пяти игр. Возможно, финиш года и дно таблицы сподвигнут нижегородцев наконец-то на обрыв хотя бы одной из этих полос. Взятие чужих ворот выглядит для гостей все же более реалистичной задачей, чем победа. Отсюда и наш прогноз на субботний матч: обе забьют в PARI за 1.73.