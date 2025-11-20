Акрон - Сочи, 21 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще недавно «Акрон» болтался рядом с «Сочи» в зоне вылета, но на исходе первого круга снова попер вверх. Подъем начался с домашней ничьей против «Зенита». Три победы (все - на выезде!) и ничья позволили тольяттинцам войти в верхнюю восьмерку. Мало того, именно «Акрон» косвенно поспособствовал отставке Карпина из столичного «Динамо» - эта игра стала последней для Валерия Георгиевича в истории про совмещение в клубе и сборной.

У «Сочи» тоже одно время наметилась положительная динамика в результатах, но стабильно набирать очки южане так и не стали. Из пяти предыдущих матчей они проиграли четыре и теперь делят последнее место с «Пари НН».

Очевидно, что Осинькину эта пауза нужна была больше, чем Тедееву. Посмотрим, поспособствует ли она улучшению выступлений сочинцев. Но, по крайней мере, на забитый мяч они с такой линией атаки могут в Самаре рассчитывать. «Обе забьют» за 1.68 в PARI - наш выбор на первый матч второго круга.