Акрон - Сочи, 21 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Второй круг чемпионата России стартует в Самаре
Валентин Васильев

Программу 16-го тура РПЛ откроет встреча в Самаре. В гости к Артему Дзюбе и его «Акрону» едет «Сочи». Удастся ли аутсайдеру зацепить очки на старте второго круга? Обратимся за ответом к профессионалам в области беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

21.11.2025, Пт

18:30 МСК

«Сочи»

П1 - 2.02

Х - 3.50

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: "Солидарность Арена" (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»1015-3
«Сочи»1013-5

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Динамо» Москва

1:2

«Акрон»

РПЛ

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА

3:2

«Акрон»

Кубок России

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Сочи»

0:1

«Ростов» 

РПЛ

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

19.10.2025«Сочи»

0:3

«Зенит» 

РПЛ

Место в таблице

«Акрон» завершил первый круг чемпионата на восьмом месте, «Сочи» - на предпоследнем.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

Еще недавно «Акрон» болтался рядом с «Сочи» в зоне вылета, но на исходе первого круга снова попер вверх. Подъем начался с домашней ничьей против «Зенита». Три победы (все - на выезде!) и ничья позволили тольяттинцам войти в верхнюю восьмерку. Мало того, именно «Акрон» косвенно поспособствовал отставке Карпина из столичного «Динамо» - эта игра стала последней для Валерия Георгиевича в истории про совмещение в клубе и сборной.

У «Сочи» тоже одно время наметилась положительная динамика в результатах, но стабильно набирать очки южане так и не стали. Из пяти предыдущих матчей они проиграли четыре и теперь делят последнее место с «Пари НН».

Очевидно, что Осинькину эта пауза нужна была больше, чем Тедееву. Посмотрим, поспособствует ли она улучшению выступлений сочинцев. Но, по крайней мере, на забитый мяч они с такой линией атаки могут в Самаре рассчитывать. «Обе забьют» за 1.68 в PARI - наш выбор на первый матч второго круга. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Видеотрансляция из Самары будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Акрон»: нет

«Сочи»: Мелешин, Рудаков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Сочи»:

Позиция«Акрон»«Сочи»
Вратарь88. Гудиев35. Дегтев
Защитник2. Роша82. Волков
Защитник86. Агапов 5. Абердин
Защитник19. Бокоев4. Литвинов
Защитник21. Фернандес25. Аттийят-аллах
Полузащитник15. Лончар16. Мухин
Полузащитник 80. Хосонов14. Кравцов
Полузащитник35. Джаковац8. Игнатов
Полузащитник17. Бакаев10. Крамарич
Полузащитник11. Беншимол7. Зиньковский
Нападающий24. Дзюба98. Ильин
Главный тренерЗаур ТедеевИгорь Осинькин

Коэффициенты букмекеров

PARI установила коэффициент 2.02 на победу хозяев поля и 3.60 - на гостей. Ничью можно взять за 3.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - «Сочи»?

Аналитики предсказуемо отдают предпочтение хозяевам, но предвидят достаточно упорную борьбу на поле. 

Будет ли играть Дзюба?

Игру в Москве лучший бомбардир российского футбола пропустил, но за две недели должен был залечить болячки и подойти к старту второго круга в должных кондициях.

Где смотреть бесплатно матч  «Акрон» - «Сочи»?

Бесплатно посмотреть матч в Самаре можно на сайте официального беттингового  партнера РПЛ - Winline

Где купить билеты на матч  «Акрон» - «Зенит»?

Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на официальном сайте тольяттинского клуба. 

