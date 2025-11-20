Акрон - Сочи, 21 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 16-го тура РПЛ откроет встреча в Самаре. В гости к Артему Дзюбе и его «Акрону» едет «Сочи». Удастся ли аутсайдеру зацепить очки на старте второго круга? Обратимся за ответом к профессионалам в области беттинга.
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: "Солидарность Арена" (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|0
|1
|5-3
|«Сочи»
|1
|0
|1
|3-5
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Динамо» Москва
1:2
«Акрон»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Акрон»
Кубок России
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
|19.10.2025
|«Сочи»
0:3
«Зенит»
РПЛ
«Акрон» завершил первый круг чемпионата на восьмом месте, «Сочи» - на предпоследнем.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Еще недавно «Акрон» болтался рядом с «Сочи» в зоне вылета, но на исходе первого круга снова попер вверх. Подъем начался с домашней ничьей против «Зенита». Три победы (все - на выезде!) и ничья позволили тольяттинцам войти в верхнюю восьмерку. Мало того, именно «Акрон» косвенно поспособствовал отставке Карпина из столичного «Динамо» - эта игра стала последней для Валерия Георгиевича в истории про совмещение в клубе и сборной.
У «Сочи» тоже одно время наметилась положительная динамика в результатах, но стабильно набирать очки южане так и не стали. Из пяти предыдущих матчей они проиграли четыре и теперь делят последнее место с «Пари НН».
Очевидно, что Осинькину эта пауза нужна была больше, чем Тедееву. Посмотрим, поспособствует ли она улучшению выступлений сочинцев. Но, по крайней мере, на забитый мяч они с такой линией атаки могут в Самаре рассчитывать. «Обе забьют» за 1.68 в PARI - наш выбор на первый матч второго круга.
Видеотрансляция из Самары будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Сочи»: Мелешин, Рудаков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Сочи»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Сочи»
|Вратарь
|88. Гудиев
|35. Дегтев
|Защитник
|2. Роша
|82. Волков
|Защитник
|86. Агапов
|5. Абердин
|Защитник
|19. Бокоев
|4. Литвинов
|Защитник
|21. Фернандес
|25. Аттийят-аллах
|Полузащитник
|15. Лончар
|16. Мухин
|Полузащитник
|80. Хосонов
|14. Кравцов
|Полузащитник
|35. Джаковац
|8. Игнатов
|Полузащитник
|17. Бакаев
|10. Крамарич
|Полузащитник
|11. Беншимол
|7. Зиньковский
|Нападающий
|24. Дзюба
|98. Ильин
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Игорь Осинькин
PARI установила коэффициент 2.02 на победу хозяев поля и 3.60 - на гостей. Ничью можно взять за 3.60.
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение хозяевам, но предвидят достаточно упорную борьбу на поле.
Игру в Москве лучший бомбардир российского футбола пропустил, но за две недели должен был залечить болячки и подойти к старту второго круга в должных кондициях.
Бесплатно посмотреть матч в Самаре можно на сайте официального беттингового партнера РПЛ - Winline.
Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на официальном сайте тольяттинского клуба.