Аль-Наср — Аль-Шабаб, 17 января: где смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии, прогноз, составы

Прервет ли команда Роналду серию из поражений?
Валентин Васильев

В субботу, 17 января, состоится очередной матч в рамках чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Хозяева подходят к этой встрече в роли фаворита, несмотря на три поражения подряд в национальном первенстве. Оправдают возложенные на них ожидания?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аль-Наср»

17.01.2026, Сб

20:30 МСК

«Аль-Шабаб»

П1 - 1.33

Х - 5.60

П2 - 6.05

Турнир: саудовская Про-лига, 15-й тур

Стадион: «Международный стадион имени Короля Фахда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аль-Наср»15141456:55
«Аль-Шабаб»14141555:56

Последние пять матчей «Аль-Насра»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025 «Аль-Хиляль»

3:1

 «Аль-Наср»

Про-лига

08.01.2025«Аль-Наср»

1:2

 «Аль-Кадисия»

Про-лига

02.01.2026«Аль-Ахли»

3:2

«Аль-Наср»

Про-лига

30.12.2025«Аль-Иттифак»

2:2

«Аль-Наср»

Про-лига

27.12.2025 «Аль-Наср»

3:0

«Аль-Ахдуд»

Про-лига

Последние пять матчей «Аль-Шабаба»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026«Аль-Шабаб» 

3:2

«Неом» 

Про-лига

09.01.2026«Аль-Таавун» 

2:0

«Аль-Шабаб» 

Про-лига

03.01.2026«Аль-Фат» 

2:0

«Аль-Шабаб» 

Про-лига

31.12.2025«Аль-Шабаб» 

2:3

«Аль-Кадисия» 

Про-лига

27.12.2025«Аль-Иттихад» 

2:0

«Аль-Шабаб» 

Про-лига

Прогноз на матч

«Аль-Наср» заметно притормозил в национальном первенстве, потерпев поражения в трех последних играх. Однако предстоящий матч с «Аль-Шабабом» может стать глотком свежего воздуха. Соперники располагаются в нижней части турнирной таблицы, забив всего 12 голов в 14 турах. 

Коллектив Жорже Жезуша не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника Марцело Брозовича из-за перебора желтых карточек, а также на дисквалифицированного вратаря Аль-Акиди. Кроме того, в расположении сборной Сенегала находится форвард Садио Мане. Тем не менее, состав «Аль-Насра» и без того насыщен хорошими исполнителями, которые способны сделать результат в матче с аутсайдером. Прогнозируем победу хозяев поля с форой (-1,5) за коэффициент 1,9.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет возможность смотреть все матчи турнира в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Аналитики «МАРАФОН» практически не сомневаются, что хозяева одержат победу в этой встрече. Коэффициент на успех «Аль-Насра» составляет 1,33. На гостей котировки достигают 6,05. На ничью можно поставить за 5,60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Аль-Наср» - «Аль-Шабаб»?

Наиболее вероятным исходом основного времени в Эр-Рияде аналитики считают победу хозяев со счетом 2:0. Котировки на этот рынок составляют 7.50.

Будет ли много голов в матче «Аль-Наср» - «Аль-Шабаб»?

Эксперты убеждены, что в Эр-Рияде ожидается результативный матч. За ТБ 2,5 голов предложен коэффициент 1,36. За ТМ 2,5 - 2,69.

