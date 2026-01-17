Аль-Наср — Аль-Шабаб, 17 января: где смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 17 января, состоится очередной матч в рамках чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Хозяева подходят к этой встрече в роли фаворита, несмотря на три поражения подряд в национальном первенстве. Оправдают возложенные на них ожидания?
Турнир: саудовская Про-лига, 15-й тур
Стадион: «Международный стадион имени Короля Фахда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аль-Наср»
|15
|14
|14
|56:55
|«Аль-Шабаб»
|14
|14
|15
|55:56
Последние пять матчей «Аль-Насра»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Аль-Хиляль»
3:1
«Аль-Наср»
Про-лига
|08.01.2025
|«Аль-Наср»
1:2
«Аль-Кадисия»
Про-лига
|02.01.2026
|«Аль-Ахли»
3:2
«Аль-Наср»
Про-лига
|30.12.2025
|«Аль-Иттифак»
2:2
«Аль-Наср»
Про-лига
|27.12.2025
|«Аль-Наср»
3:0
«Аль-Ахдуд»
Про-лига
Последние пять матчей «Аль-Шабаба»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|«Аль-Шабаб»
3:2
«Неом»
Про-лига
|09.01.2026
|«Аль-Таавун»
2:0
«Аль-Шабаб»
Про-лига
|03.01.2026
|«Аль-Фат»
2:0
«Аль-Шабаб»
Про-лига
|31.12.2025
|«Аль-Шабаб»
2:3
«Аль-Кадисия»
Про-лига
|27.12.2025
|«Аль-Иттихад»
2:0
«Аль-Шабаб»
Про-лига
«Аль-Наср» заметно притормозил в национальном первенстве, потерпев поражения в трех последних играх. Однако предстоящий матч с «Аль-Шабабом» может стать глотком свежего воздуха. Соперники располагаются в нижней части турнирной таблицы, забив всего 12 голов в 14 турах.
Коллектив Жорже Жезуша не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника Марцело Брозовича из-за перебора желтых карточек, а также на дисквалифицированного вратаря Аль-Акиди. Кроме того, в расположении сборной Сенегала находится форвард Садио Мане. Тем не менее, состав «Аль-Насра» и без того насыщен хорошими исполнителями, которые способны сделать результат в матче с аутсайдером. Прогнозируем победу хозяев поля с форой (-1,5) за коэффициент 1,9.
Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет возможность смотреть все матчи турнира в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики «МАРАФОН» практически не сомневаются, что хозяева одержат победу в этой встрече. Коэффициент на успех «Аль-Насра» составляет 1,33. На гостей котировки достигают 6,05. На ничью можно поставить за 5,60.
Наиболее вероятным исходом основного времени в Эр-Рияде аналитики считают победу хозяев со счетом 2:0. Котировки на этот рынок составляют 7.50.
Эксперты убеждены, что в Эр-Рияде ожидается результативный матч. За ТБ 2,5 голов предложен коэффициент 1,36. За ТМ 2,5 - 2,69.