Аль-Наср — Аль-Шабаб, 17 января: где смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии, прогноз, составы

«Аль-Наср» заметно притормозил в национальном первенстве, потерпев поражения в трех последних играх. Однако предстоящий матч с «Аль-Шабабом» может стать глотком свежего воздуха. Соперники располагаются в нижней части турнирной таблицы, забив всего 12 голов в 14 турах.

Коллектив Жорже Жезуша не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника Марцело Брозовича из-за перебора желтых карточек, а также на дисквалифицированного вратаря Аль-Акиди. Кроме того, в расположении сборной Сенегала находится форвард Садио Мане. Тем не менее, состав «Аль-Насра» и без того насыщен хорошими исполнителями, которые способны сделать результат в матче с аутсайдером. Прогнозируем победу хозяев поля с форой (-1,5) за коэффициент 1,9.