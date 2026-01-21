Альбасете – Реал Мадрид, 14 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
Матч с «Альбасете» станет первым для «Реала» после увольнения Хаби Алонсо. Ему на смену пришел тренер молодежки «сливочных» Альваро Арбелоа. Идеальный матч для его дебюта?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Альбасете»
14.01.2026, Вс
23:00 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 10.00
Турнир: Кубок Испании, 1/8 финала
Стадион: «Карлос Бельмонте» (Альбасете, Испания)
Главный судья: Виктор Гарсия (Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Альбасете»
|0
|3
|11
|9:33
|«Реал»
|11
|3
|0
|33:9
Последние пять матчей «Альбасете»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Реал Сосьедад» (Б)
0:0
«Альбасете»
Сегунда
|04.01.2026
|«Альбасете»
1:3
«Леганес»
Сегунда
|21.12.2025
|«Гранада»
1:1
«Альбасете»
Сегунда
|17.12.2025
|«Альбасете»
3:2 (после серии пенальти)
«Сельта»
Кубок Испании
|14.12.2025
|«Альбасете»
1:3
«Малага»
Сегунда
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2026
|«Барселона»
3:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|08.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|04.01.2026
|«Реал»
5:1
«Бетис»
Ла Лига
|20.12.2025
|«Реал»
2:0
«Севилья»
Ла Лига
|17.12.2025
|«Талавера»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
После обидного поражения в Суперкубке Испании и назначения нового тренера «Реал» наверняка выйдет на предстоящий матч полурезервным составом. Однако разница между клубами настолько колоссальна, что «Реал» все равно котируется в ранге фаворита.
«Альбасете» нельзя назвать «домашней» командой. За десять матчей нынешнего сезона на своем поле коллектив одержал лишь три победы при одной ничьей. Полагаем, это еще один дополнительный фактор в пользу «Реала», который обязан реабилитироваться перед болельщиками за очередной упущенный трофей. Прогнозируем победу мадридцев с форой (-1,5) за коэффициент 1,68.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Потери
«Альбасете»: Гарсия, Марин, Пуэртас (все - травмы), Обенг (решение тренера)
«Реал»: Милитао, Александер-Арнольд (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Альбасете» - «Реал»:
|Позиция
|«Альбасете»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мариньо
|13. Лунин
|Вратарь
|Защитник
|15. Гамес Лопес
|20. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|24. Вальехо
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|5. Морено
|4. Алаба
|Защитник
|Защитник
|3. Жого
|35. Хименес
|Защитник
|Полузащитник
|16. Ласо
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Родригес
|19. Себальос
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мелендес
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вальверде
|30. Мастантуоно
|Нападающий
|Нападающий
|4. Агус Медина
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|10. Бетанкор
|16. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Альберто Гонсалес
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер
Эксперты WINLINE считают «Реал» уверенными фаворитами этой встречи, предложив за их победу в основное время коэффициент 1,27. Успех хозяев поля увеличит банк ровно в десять раз. На ничью можно поставить по котировке 6,80.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на победу мадридцев с разницей в два мяча - 2:0.
Букмекеры выставили коэффициент 1,40 на то, что в этой игре команды забьют минимум три гола.