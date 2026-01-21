Ведомости
Альбасете – Реал Мадрид, 14 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Испытают ли «сливочные» вновь проблемы с менее статусным клубом в Кубке?
Валентин Васильев

Матч с «Альбасете» станет первым для «Реала» после увольнения Хаби Алонсо. Ему на смену пришел тренер молодежки «сливочных» Альваро Арбелоа. Идеальный матч для его дебюта?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Альбасете»

14.01.2026, Вс

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 10.00

Х - 6.80

П2 - 1.27

Турнир: Кубок Испании, 1/8 финала

Стадион: «Карлос Бельмонте» (Альбасете, Испания)

Главный судья: Виктор Гарсия (Испания)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Альбасете»03119:33
«Реал»113033:9

Последние пять матчей «Альбасете»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Реал Сосьедад» (Б)

0:0

«Альбасете»

Сегунда

04.01.2026«Альбасете»

1:3

«Леганес»

Сегунда

21.12.2025«Гранада»

1:1

«Альбасете»

Сегунда

17.12.2025«Альбасете»

3:2 (после серии пенальти)

«Сельта»

Кубок Испании

14.12.2025«Альбасете»

1:3

«Малага»

Сегунда

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2026«Барселона»

3:2

«Реал»

Суперкубок Испании

08.01.2026«Атлетико»

1:2

«Реал»

Суперкубок Испании

04.01.2026«Реал»

5:1

«Бетис»

Ла Лига

20.12.2025«Реал»

2:0

«Севилья»

Ла Лига

17.12.2025«Талавера»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

Прогноз на матч

После обидного поражения в Суперкубке Испании и назначения нового тренера «Реал» наверняка выйдет на предстоящий матч полурезервным составом. Однако разница между клубами настолько колоссальна, что «Реал» все равно котируется в ранге фаворита.

«Альбасете» нельзя назвать «домашней» командой. За десять матчей нынешнего сезона на своем поле коллектив одержал лишь три победы при одной ничьей. Полагаем, это еще один дополнительный фактор в пользу «Реала», который обязан реабилитироваться перед болельщиками за очередной упущенный трофей. Прогнозируем победу мадридцев с форой (-1,5) за коэффициент 1,68.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Альбасете»: Гарсия, Марин, Пуэртас (все - травмы), Обенг (решение тренера)

«Реал»: Милитао, Александер-Арнольд (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Альбасете» - «Реал»:

Позиция«Альбасете»«Реал»Позиция
Вратарь1. Мариньо13. ЛунинВратарь
Защитник15. Гамес Лопес20. ГарсияЗащитник
Защитник24. Вальехо17. АсенсиоЗащитник
Защитник5. Морено4. АлабаЗащитник
Защитник3. Жого35. ХименесЗащитник
Полузащитник 16. Ласо5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник 8. Родригес19. СебальосПолузащитник 
Полузащитник17. Мелендес15. ГюлерПолузащитник
Нападающий11. Вальверде30. МастантуоноНападающий
Нападающий4. Агус Медина7. ВинисиусНападающий
Нападающий10. Бетанкор16. ГарсияНападающий
Главный тренерАльберто ГонсалесАльваро АрбелоаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты WINLINE считают «Реал» уверенными фаворитами этой встречи, предложив за их победу в основное время коэффициент 1,27. Успех хозяев поля увеличит банк ровно в десять раз. На ничью можно поставить по котировке 6,80.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Альбасете» - «Реал»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.80. С такой котировкой можно поставить на победу мадридцев с разницей в два мяча - 2:0.

Будет ли матч «Альбасете» - «Реал»? результативным?

Букмекеры выставили коэффициент 1,40 на то, что в этой игре команды забьют минимум три гола.

