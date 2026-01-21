Альбасете – Реал Мадрид, 14 января: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

После обидного поражения в Суперкубке Испании и назначения нового тренера «Реал» наверняка выйдет на предстоящий матч полурезервным составом. Однако разница между клубами настолько колоссальна, что «Реал» все равно котируется в ранге фаворита.

«Альбасете» нельзя назвать «домашней» командой. За десять матчей нынешнего сезона на своем поле коллектив одержал лишь три победы при одной ничьей. Полагаем, это еще один дополнительный фактор в пользу «Реала», который обязан реабилитироваться перед болельщиками за очередной упущенный трофей. Прогнозируем победу мадридцев с форой (-1,5) за коэффициент 1,68.