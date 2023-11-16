Карлос Алькарас — Даниил Медведев, 17 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Карлос Алькарас — Даниил Медведев, 17 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Противостояние второй и третьей ракеток мира
  • Турнирная таблица
  • Карлос Алькарас
  • Даниил Медведев
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат

Россиянин Даниил Медведев уже обеспечил себе место в 1/2 финала Итогового турнира ATP, а испанец Карлос Алькарас борется за вторую путевку с немцем Александром Зверевым. Поможет ли соревновательная мотивация второй ракетке мира?

Дата / Время: 17.11.2023, не ранее 16:30 по московскому времени

Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная таблица

Красная группа

 

Победы

Поражения

Сеты

Геймы

1. Даниил Медведев

2

0

4-0

25-16

2. Александр Зверев

1

1

2-3

28-27

3. Карлос Алькарас

1

1

3-2

27-25

4. Андрей Рублёв

0

2

0-4

13-25

Карлос Алькарас

20 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 12 турниров уровня ATP, в том числе прошлогоднего US Open и последнего Уимблдона. На харде в нынешнем сезоне выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и уступил в финале в Цинциннати, всего взял шесть титулов в 2023 году. Australian Open пропустил из-за травмы, на «Ролан Гаррос» выбыл в полуфинале. Всего в сезоне на счету Алькараса 64 победы при 11 поражениях. Испанец впервые принимает участие в Итоговом турнире ATP.

Даниил Медведев

27 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе 18 хардовых и одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 66 побед при 15 поражениях. Россиянин выигрывал Итоговый турнир ATP в 2020-м, а в следующем сезоне уступил в финале.

Личные встречи

Соперники ранее провели четыре официальных очных матча. Оба по разу выиграли на харде и на траве. В нынешнем сезоне две первые встречи между ними остались за Алькарасом, но в последней сильнее был Медведев.

Ставки на исход

Букмекеры считают Алькараса фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,25 на успех Медведева.

Ставки на тоталы

Букмекеры считают, что матч с высокой вероятностью продлится более двух десятков геймов. Компания PARI дает коэффициенты 1,87 на ТБ (22,5) и 1,93 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда МедведеваТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,652,251,871,93

Прогноз и ставка

Медведев уже обеспечил себе место в полуфинале, однако борьбу за дополнительные рейтинговые очки никто не отменял. Да и россиянин сам говорил о задаче выиграть все матчи на Итоговом турнире, поэтому проблемы с мотивацией в третьем туре у него вряд ли возникнут.

Впрочем, Алькарас, конечно, будет выжимать из себя максимум, несмотря на не лучшую форму. Борьба может получиться напряженной, и хорошие шансы на победу есть у обоих. Полагаем, в таких обстоятельствах мы не увидим сетов результативностью менее 9 геймов.

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Алькарас одержал победу со счетом 6:4, 6:4.

