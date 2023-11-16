Карлос Алькарас — Даниил Медведев, 17 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев уже обеспечил себе место в 1/2 финала Итогового турнира ATP, а испанец Карлос Алькарас борется за вторую путевку с немцем Александром Зверевым. Поможет ли соревновательная мотивация второй ракетке мира?
Дата / Время: 17.11.2023, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Красная группа
Победы
Поражения
Сеты
Геймы
|1. Даниил Медведев
2
0
4-0
25-16
|2. Александр Зверев
1
1
2-3
28-27
|3. Карлос Алькарас
1
1
3-2
27-25
|4. Андрей Рублёв
0
2
0-4
13-25
20 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 12 турниров уровня ATP, в том числе прошлогоднего US Open и последнего Уимблдона. На харде в нынешнем сезоне выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и уступил в финале в Цинциннати, всего взял шесть титулов в 2023 году. Australian Open пропустил из-за травмы, на «Ролан Гаррос» выбыл в полуфинале. Всего в сезоне на счету Алькараса 64 победы при 11 поражениях. Испанец впервые принимает участие в Итоговом турнире ATP.
27 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе 18 хардовых и одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 66 побед при 15 поражениях. Россиянин выигрывал Итоговый турнир ATP в 2020-м, а в следующем сезоне уступил в финале.
Соперники ранее провели четыре официальных очных матча. Оба по разу выиграли на харде и на траве. В нынешнем сезоне две первые встречи между ними остались за Алькарасом, но в последней сильнее был Медведев.
Букмекеры считают Алькараса фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,25 на успех Медведева.
Букмекеры считают, что матч с высокой вероятностью продлится более двух десятков геймов. Компания PARI дает коэффициенты 1,87 на ТБ (22,5) и 1,93 на ТМ (22,5).
Медведев уже обеспечил себе место в полуфинале, однако борьбу за дополнительные рейтинговые очки никто не отменял. Да и россиянин сам говорил о задаче выиграть все матчи на Итоговом турнире, поэтому проблемы с мотивацией в третьем туре у него вряд ли возникнут.
Впрочем, Алькарас, конечно, будет выжимать из себя максимум, несмотря на не лучшую форму. Борьба может получиться напряженной, и хорошие шансы на победу есть у обоих. Полагаем, в таких обстоятельствах мы не увидим сетов результативностью менее 9 геймов.
Наша ставка выиграла. Алькарас одержал победу со счетом 6:4, 6:4.