Екатерина Александрова — Анна Бондарь, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

18 июля на турнире в Гамбурге Екатерина Александрова проведет свой третий матч. Россиянка поспорит за выход в полуфинал с теннисисткой из Венгрии - Анной Бондарь. По нижней части турнирной сетки к главному матчу турнира столь же уверенно идет украинка Даяна Ястремская.

Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира)

1-й круг: Эва Веддер (Нидерланды, 249) — 6:0, 6:3

2-й круг: Каролина Вернер (Германия, 296) — 6:2, 6:2

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)