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17 июля 18:26ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Анна Бондарь, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

Россиянка уверенно движется к финалу с Ястремской
Руслан Ипполитов

18 июля на турнире в Гамбурге Екатерина Александрова проведет свой третий матч. Россиянка поспорит за выход в полуфинал с теннисисткой из Венгрии - Анной Бондарь. По нижней части турнирной сетки к главному матчу турнира столь же уверенно идет украинка Даяна Ястремская.

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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эва Веддер (Нидерланды, 249) — 6:0, 6:3
  • 2-й круг: Каролина Вернер (Германия, 296) — 6:2, 6:2

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Нома Ноа-Акугуэ (Германия, 260) — 6:4, 3:6, 7:6
  • 2-й круг: Синья Краус (Австрия, 153) — 6:3, 6:2

Екатерина Александрова (Россия)

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Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. 

В продолжающемся сезоне в 43 матчах одержала 30 побед при 13 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). 

На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф. На Уимблдоне Катя добралась до четвертого круга в одиночном разряде, в котором уступила Белинде Бенчич. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Бондарь (Венгрия)

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Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.

В 2025 году провела 45 матчей, в которых одержала 27 побед и потерпела 18 поражений. 

На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.

Ставки на исход

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БК FONBET не сомневается в уверенной победе россиянки, что выражено в котировках. Вероятность победы Александровой оценена скромным кэфом 1,22. Сыгравшая ставка на Бондарь обернется расчетом пари по красноречивому коэффициенту 4.30.

Ставки на тотал

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Проставить на то, что соперницы уложатся в 20 геймов (ТМ 20.5) есть возможность за 1.87. ТБ 20.5 котируется за 1.93. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда БондарьТБ (20.5)ТМ (20.5)
FONBET1,224,301.931.87

Прогноз и ставка

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Александрова была посеяна в Гамбурге под первым номером, что автоматически превращало россиянку в главную претендентку на титул. С самого начала большинство специалистов и болельщиков предрекали ее встречу в финале со второй ракеткой турнира - украинкой Даяной Ястремской. И, похоже, что этим все и закончится. Сомнений в превосходстве в классе Кати над Анной Бондарь никаких. В добром здравии 16-я ракетка мира просто обязана проходить спортсменку из Венгрии.

Бондарь уже может занести себе этот турнир в актив. Любой следующий шаг станет для нее перевыполнением плана, что, хочется надеяться, Екатерина Анне сделать не позволит. Наш выбор прямолинеен и прост, как линия корта - победа россиянки. Но к этому берем фору в 5.5. 

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