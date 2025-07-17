Екатерина Александрова — Анна Бондарь, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

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18 июля на турнире в Гамбурге Екатерина Александрова проведет свой третий матч. Россиянка поспорит за выход в полуфинал с теннисисткой из Венгрии - Анной Бондарь. По нижней части турнирной сетки к главному матчу турнира столь же уверенно идет украинка Даяна Ястремская.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира)
Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)
Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде.
В продолжающемся сезоне в 43 матчах одержала 30 побед при 13 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турнира в Бад-Хомбурге (трава).
На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф. На Уимблдоне Катя добралась до четвертого круга в одиночном разряде, в котором уступила Белинде Бенчич.
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Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.
В 2025 году провела 45 матчей, в которых одержала 27 побед и потерпела 18 поражений.
На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.
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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.
Проставить на то, что соперницы уложатся в 20 геймов (ТМ 20.5) есть возможность за 1.87. ТБ 20.5 котируется за 1.93.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Александрова была посеяна в Гамбурге под первым номером, что автоматически превращало россиянку в главную претендентку на титул. С самого начала большинство специалистов и болельщиков предрекали ее встречу в финале со второй ракеткой турнира - украинкой Даяной Ястремской. И, похоже, что этим все и закончится. Сомнений в превосходстве в классе Кати над Анной Бондарь никаких. В добром здравии 16-я ракетка мира просто обязана проходить спортсменку из Венгрии.
Бондарь уже может занести себе этот турнир в актив. Любой следующий шаг станет для нее перевыполнением плана, что, хочется надеяться, Екатерина Анне сделать не позволит. Наш выбор прямолинеен и прост, как линия корта - победа россиянки. Но к этому берем фору в 5.5.