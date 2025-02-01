Екатерина Александрова — Даяна Ястремская, 2 февраля: прогноз на финал турнира в Линце

У Александровой в последние годы больший опыт столь статусных матчей. Однако Ястремская выделяется характером и наверняка выведет бойцовские качества на максимум в игре за титул. Односторонней эта встреча вряд ли получится.

Впрочем, согласимся с букмекерами в том, что россиянка — фаворитка. Турнир в Линце — исторически один из самых успешных для неё. После двух проигранных там финалов мотивация явно зашкаливает. При этом за счет опыта и хорошей формы Александрова на нынешнем турнире здорово контролирует эмоции и собственный агрессивный стиль игры. Да и сетка у россиянки была сложнее, чего стоит только победа в полуфинале над первой сеяной Каролиной Муховой.

Рискнем воспользоваться привлекательными коэффициентами и заиграть П1.