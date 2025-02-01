Екатерина Александрова — Даяна Ястремская, 2 февраля: прогноз на финал турнира в Линце

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В воскресенье, 2 февраля, россиянка Екатерина Александрова сыграет в финале хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце с украинкой Даяной Ястремской. Кому достанется титул?
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Дата / Время: 02.02.2025, 16:00 по московскому времени
Арена: «Design Center Linz», Центральный корт (Линц, Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 30-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Даяна Ястремская (24 года, 72-я ракетка мира, 5-й номер посева)
На уровне WTA выиграла четыре турнира в одиночном разряде, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала четыре победы при трех поражениях. На турнире в Линце ранее дважды уступала в финалах — в 2018-м и в 2024-м.
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Победительница трех турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Хобарте, На Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при трех поражениях. На турнире в Линце уже показала свой лучший результат.
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Соперницы провели пять официальных очных матчей. Обе по разу победили на траве. На харде Ястремская выиграла дважды, Александрова — один раз.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают россиянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на её победу и 2,17 на успех Ястремской.
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Последний очный матч спортсменок продлился три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (21,5) и 2,09 на ТМ (21,5).
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У Александровой в последние годы больший опыт столь статусных матчей. Однако Ястремская выделяется характером и наверняка выведет бойцовские качества на максимум в игре за титул. Односторонней эта встреча вряд ли получится.
Впрочем, согласимся с букмекерами в том, что россиянка — фаворитка. Турнир в Линце — исторически один из самых успешных для неё. После двух проигранных там финалов мотивация явно зашкаливает. При этом за счет опыта и хорошей формы Александрова на нынешнем турнире здорово контролирует эмоции и собственный агрессивный стиль игры. Да и сетка у россиянки была сложнее, чего стоит только победа в полуфинале над первой сеяной Каролиной Муховой.
Рискнем воспользоваться привлекательными коэффициентами и заиграть П1.
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