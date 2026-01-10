Алжир - Нигерия, 10 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу-субботу количество претендентов на Кубок африканских наций сократится еще вдвое - с восьми до четырех сборных. В четвертьфинале №3 сойдутся команды Алжира и Нигерии. Вашему вниманию лучшие коэффициенты на футбольную битву в Марракеше.
Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала
Стадион: «Марракеш» (Марракеш, Марокко)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Алжир
|10
|4
|7
|29-27
|Нигерия
|7
|6
|10
|27-29
Последние пять игр сборной Алжира:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2026
|Алжир
1:0
ДР Конго
Кубок африканских наций
|31.12.2025
|Экваториальная Гвинея
1:3
Алжир
Кубок африканских наций
|28.12.2025
|Алжир
1:0
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
|24.12.2025
|Алжир
3:0
Судан
Кубок африканских наций
|12.12.2025
|Алжир
1:1, пен. 6:7
ОАЭ
Кубок арабских наций
Последние пять игр сборной Нигерии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2026
|Нигерия
4:0
Мозамбик
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Уганда
1:3
Нигерия
Кубок африканских наций
|27.12.2025
|Нигерия
3:2
Тунис
Кубок африканских наций
|23.12.2025
|Нигерия
2:1
Танзания
Кубок африканских наций
|16.12.2025
|Египет
2:1
Нигерия
Товарищеский матч
1/4 финала
09.01.2026. 19:00. Мали – Сенегал
09.01.2026. 22:00. Камерун – Марокко
10.01.2026. 19:00. Алжир – Нигерия
10.01.2026. 22:00. Египет – Кот-д'Ивуар
1/2 финала
14.01.2026. 20:00
14.01.2026 23:00
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00
Финал
18.01.2026. 22:00
Только две сборные выиграли в Марокко четыре матча из четырех. И это не хозяева турнира и не действующие чемпионы, а нигерийцы с алжирцами.
Вице-чемпионы континента на групповой стадии разобрались с Танзанией, Тунисом и Угандой, а на старте плей-офф разнесли команду Мозамбика - 4:0 с дублем Осимхена (еще один гол у Виктора «украл» VAR). Неудивительно, что трейдеры постепенно снижают коэффициент на итоговую победу «суперорлов» на КАН-2025. Сейчас в рейтинге фаворитов Кубка нигерийцы уже третьи.
Сборная Алжира в предыдущих матчах забивала поменьше нигерийцев, но зато трижды победила всухую.
У нигерийцев восемь из 10 последних матчей были на «обе забьют» и «тотал больше 2.5». Учитывая, что обе команды поражали чужие ворота во всех без исключения матчах турнира, первый вариант нам кажется более перспективным. В PARI обмен голами котируется за 1.95.
Матч в Марракеше в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Алжир: Беннасер, Хаджам (оба - травмы)
Нигерия: Дессерс (травма)
БК PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа Нигерии котируется за 2.50, а ее соперника - за 3.20. Ничья по итогам основного времени идет в линии букмекера за 2.95.
Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество Нигерии. При этом три последних матча сторон завершились в пользу Алжира - дважды со счетом 2:1 и однажды - 1:0.
Победитель противостояния в Марракеше встретится в полуфинале с лучшей командой из пары Камерун - Марокко.