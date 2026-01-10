Алжир - Нигерия, 10 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Только две сборные выиграли в Марокко четыре матча из четырех. И это не хозяева турнира и не действующие чемпионы, а нигерийцы с алжирцами.

Вице-чемпионы континента на групповой стадии разобрались с Танзанией, Тунисом и Угандой, а на старте плей-офф разнесли команду Мозамбика - 4:0 с дублем Осимхена (еще один гол у Виктора «украл» VAR). Неудивительно, что трейдеры постепенно снижают коэффициент на итоговую победу «суперорлов» на КАН-2025. Сейчас в рейтинге фаворитов Кубка нигерийцы уже третьи.

Сборная Алжира в предыдущих матчах забивала поменьше нигерийцев, но зато трижды победила всухую.

У нигерийцев восемь из 10 последних матчей были на «обе забьют» и «тотал больше 2.5». Учитывая, что обе команды поражали чужие ворота во всех без исключения матчах турнира, первый вариант нам кажется более перспективным. В PARI обмен голами котируется за 1.95.