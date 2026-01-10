Ведомости
Алжир - Нигерия, 10 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Соседи по рейтингу ФИФА бьются за полуфинал
Валентин Васильев

В пятницу-субботу количество претендентов на Кубок африканских наций сократится еще вдвое - с восьми до четырех сборных. В четвертьфинале №3 сойдутся команды Алжира и Нигерии. Вашему вниманию лучшие коэффициенты на футбольную битву в Марракеше.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Алжир 

Место в рейтинге ФИФА: 35

10.01.2026, Сб

19:00 МСК

Нигерия

Место в рейтинге ФИФА: 38

П1 - 3.20

Х - 2.95

П2 - 2.50

Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала

Стадион: «Марракеш» (Марракеш, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Алжир 104729-27
Нигерия761027-29

Последние пять игр сборной Алжира:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2026Алжир 

1:0

ДР Конго

Кубок африканских наций

31.12.2025Экваториальная Гвинея

1:3

Алжир 

Кубок африканских наций

28.12.2025Алжир 

1:0

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

24.12.2025Алжир 

3:0

Судан

Кубок африканских наций

12.12.2025Алжир 

1:1, пен. 6:7

ОАЭ

Кубок арабских наций

Последние пять игр сборной Нигерии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2026Нигерия

4:0

Мозамбик

Кубок африканских наций

30.12.2025Уганда

1:3

Нигерия

Кубок африканских наций

27.12.2025Нигерия

3:2

Тунис

Кубок африканских наций

23.12.2025Нигерия

2:1

Танзания

Кубок африканских наций

16.12.2025Египет

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

Календарь игр

1/4 финала

09.01.2026.  19:00. Мали – Сенегал

09.01.2026.  22:00. Камерун – Марокко

10.01.2026.  19:00. Алжир – Нигерия

10.01.2026.  22:00. Египет – Кот-д'Ивуар

1/2 финала

14.01.2026. 20:00  

14.01.2026  23:00  

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00  

 Финал

18.01.2026.  22:00 

Прогноз на матч

Только две сборные выиграли в Марокко четыре матча из четырех. И это не хозяева турнира и не действующие чемпионы, а нигерийцы с алжирцами. 

Вице-чемпионы континента на групповой стадии разобрались с Танзанией, Тунисом и Угандой, а на старте плей-офф разнесли команду Мозамбика - 4:0 с дублем Осимхена (еще один гол у Виктора «украл» VAR). Неудивительно, что трейдеры постепенно снижают коэффициент на итоговую победу «суперорлов» на КАН-2025. Сейчас в рейтинге фаворитов Кубка нигерийцы уже третьи.

Сборная Алжира в предыдущих матчах забивала поменьше нигерийцев, но зато трижды победила всухую. 

У нигерийцев восемь из 10 последних матчей были на «обе забьют» и «тотал больше 2.5». Учитывая, что обе команды поражали чужие ворота во всех без исключения матчах турнира, первый вариант нам кажется более перспективным. В PARI обмен голами котируется за 1.95. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Матч в Марракеше в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Алжир: Беннасер, Хаджам (оба - травмы)

Нигерия: Дессерс (травма)

Коэффициенты букмекеров

БК PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа Нигерии котируется за 2.50, а ее соперника - за 3.20. Ничья по итогам основного времени идет в линии букмекера за 2.95.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Алжир - Нигерия?

Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество Нигерии. При этом три последних матча сторон завершились в пользу Алжира - дважды со счетом 2:1 и однажды - 1:0.

Где бесплатно смотреть Алжир - Нигерия?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

С кем сыграет победитель матча Алжир - Нигерия?

Победитель противостояния в Марракеше встретится в полуфинале с лучшей командой из пары Камерун - Марокко.

