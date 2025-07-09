Мирра Андреева — Белинда Бенчич, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Если судить исключительно по счету, то в предыдущем раунде плей-офф Андреева с видимой легкостью обыграла 9-ю ракетку мира - Эмму Наварро. 75 минут и итоговый счет 6:2, 6:3 на это указывают. Но сама Мирра не согласилась с тем, что играла идеально. Россиянка отметила, что действовала на корте довольно нервно, хотя в итоге смогла совладать с волнением. В целом Мирра осталась довольна своей игрой, выделив удачные подачи, благодаря которым она выиграла несколько легких очков.

Бенчич на пути к четвертьфиналу с топовыми соперницами не встречалась, но в предыдущем круге выбила, пусть и не без труда, Екатерину Александрову. Игра представительницы Швейцарии не без огрехов, но Белинда способно навязать борьбу Андреевой. Пусть на отдельных игровых отрезках, но точно способна.

Пока Мира не отдала на турнире соперницам ни одного сета, лишь однажды позволив противнику выиграть в одном сете больше трех геймов. Статистика превосходная. Особенно, учитывая, что у Мирры уже был на Уимблдоне матч с соперницей, входящей в топ-10. Наш выбор - победа россиянки в двух сетах.