Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 июля 10:20ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Мирра Андреева — Белинда Бенчич, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Первая встреча соперниц на корте
Руслан Ипполитов

В среду, 9 июля, Мирра Андреева сыграет в четвертьфинале Уимблдона с Белиндой Бенчич. Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим из дуэта Ига Швентек - Людмила Самсонова. Оцениваем шансы соперниц и привлекательность коэффициентов в букмекерских линиях.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маяр Шериф (Египет, 61) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия, 54) — 6:1, 7:6
  • 3-й круг: Хейли Баптист (США, 70) — 6:1, 6:3
  • 4-й круг: Эмма Наварро (США, 9) — 6:2, 6:3

Белинда Бенчич (28 лет, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алисия Паркс (США, 52) — 6:0, 6:3
  • 2-й круг: Эльза Жакемо (Франция, 139) — 4:6, 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия, 81) — 6:4, 3:6, 7:6
  • 4-й круг: Екатерина Александрова (Россия, 20) — 7:6, 6:4

Мирра Андреева (Россия)

Свернуть

18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. В первую пятерку мирового рейтинга Мирра еще не попадала (лучшее место - 6), но по итогам «Ролан Гаррос» вполне может исправить это недоразумение. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В текущем сезоне в 44 матчах одержала 35 побед при 9 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.   

На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Белинда Бенчич (Швейцария)

Свернуть

Чемпионка Олимпийских игр-2020 в одиночном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2022). Экс-четвёртая ракетка мира. В 2025 году провела 31 матч: 21 победа - 10 поражений. Победительница турнира в Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турнира в Индиан-Уэллсе (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круг. На Australian Open выбыла по итогам четвертого круга, в котором уступила Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Это будет первая встреча россиянки и швейцарки на корте в турнирах WTA.

Ставки на исход

Свернуть

Аналитики FONBET считают россиянку фаворитом встречи. Вероятность победы Мирры котируется за 1,45. Успешная ставка на Баптист сулит расчет пари по куда более приятному коэффициенту - 2.90.

Ставки на тотал

Свернуть

На то, что в матче будет сыграно больше 21 гейма (ТБ 21.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.87. ТМ 21.5 предлагается взять за 1.93.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 

Победа Андреевой

Победа Бенчич

ТБ 21.5

ТМ 21.5

FONBET

1,45

2,90

1.87

1.93

Прогноз и ставка

Свернуть

Если судить исключительно по счету, то в предыдущем раунде плей-офф Андреева с видимой легкостью обыграла 9-ю ракетку мира - Эмму Наварро. 75 минут и итоговый счет 6:2, 6:3 на это указывают. Но сама Мирра не согласилась с тем, что играла идеально. Россиянка отметила, что действовала на корте довольно нервно, хотя в итоге смогла совладать с волнением. В целом Мирра осталась довольна своей игрой, выделив удачные подачи, благодаря которым она выиграла несколько легких очков.

Бенчич на пути к четвертьфиналу с топовыми соперницами не встречалась, но в предыдущем круге выбила, пусть и не без труда, Екатерину Александрову. Игра представительницы Швейцарии не без огрехов, но Белинда способно навязать борьбу Андреевой. Пусть на отдельных игровых отрезках, но точно способна.

Пока Мира не отдала на турнире соперницам ни одного сета, лишь однажды позволив противнику выиграть в одном сете больше трех геймов. Статистика превосходная. Особенно, учитывая, что у Мирры уже был на Уимблдоне матч с соперницей, входящей в топ-10. Наш выбор - победа россиянки в двух сетах.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ruhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ru
Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer175 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer540 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer175 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer175 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer175 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer175 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer175 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer540 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё