Мирра Андреева — Белинда Бенчич, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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В среду, 9 июля, Мирра Андреева сыграет в четвертьфинале Уимблдона с Белиндой Бенчич. Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим из дуэта Ига Швентек - Людмила Самсонова. Оцениваем шансы соперниц и привлекательность коэффициентов в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира)
Белинда Бенчич (28 лет, 35-я ракетка мира)
18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. В первую пятерку мирового рейтинга Мирра еще не попадала (лучшее место - 6), но по итогам «Ролан Гаррос» вполне может исправить это недоразумение. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.
В текущем сезоне в 44 матчах одержала 35 побед при 9 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.
На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко.
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Чемпионка Олимпийских игр-2020 в одиночном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2022). Экс-четвёртая ракетка мира. В 2025 году провела 31 матч: 21 победа - 10 поражений. Победительница турнира в Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турнира в Индиан-Уэллсе (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круг. На Australian Open выбыла по итогам четвертого круга, в котором уступила Кори Гауфф.
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Это будет первая встреча россиянки и швейцарки на корте в турнирах WTA.
На то, что в матче будет сыграно больше 21 гейма (ТБ 21.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.87. ТМ 21.5 предлагается взять за 1.93.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Если судить исключительно по счету, то в предыдущем раунде плей-офф Андреева с видимой легкостью обыграла 9-ю ракетку мира - Эмму Наварро. 75 минут и итоговый счет 6:2, 6:3 на это указывают. Но сама Мирра не согласилась с тем, что играла идеально. Россиянка отметила, что действовала на корте довольно нервно, хотя в итоге смогла совладать с волнением. В целом Мирра осталась довольна своей игрой, выделив удачные подачи, благодаря которым она выиграла несколько легких очков.
Бенчич на пути к четвертьфиналу с топовыми соперницами не встречалась, но в предыдущем круге выбила, пусть и не без труда, Екатерину Александрову. Игра представительницы Швейцарии не без огрехов, но Белинда способно навязать борьбу Андреевой. Пусть на отдельных игровых отрезках, но точно способна.
Пока Мира не отдала на турнире соперницам ни одного сета, лишь однажды позволив противнику выиграть в одном сете больше трех геймов. Статистика превосходная. Особенно, учитывая, что у Мирры уже был на Уимблдоне матч с соперницей, входящей в топ-10. Наш выбор - победа россиянки в двух сетах.