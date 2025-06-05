Мирра Андреева — Лоис Буассон, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Стоит ли говорить, что Андреева — очевидная фаворитка? Она удерживает высочайший уровень на нынешнем турнире и не отдала четырем соперницам ни сета. Только в прошлом круге россиянка вышла на 13-й выигранный гейм.

Но чего стоят предматчевые расклады в случае с Буассон? Она была андердогом в трех из четырех играх, но сотворила главную сенсацию нынешнего «Ролан Гаррос». Причем француженка успела провести три трехсетовика и демонстрировала не только куражную игру, но и стальной характер. И после победы над Пегулой совсем не хочется недооценивать Буассон.

Учитывая, что француженку неистово поддерживают болельщики, верим в то, что и Андреевой она как минимум навяжет борьбу. В общем-то терять Буассон нечего, а на россиянку давления больше. Пробуем плюсовую фору по геймам через француженку.