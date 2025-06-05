Мирра Андреева — Лоис Буассон, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Второй год подряд Мирра Андреева доходит до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису. На пути к повторению результата прошлого сезона стоит француженка Луис Буассон, сенсационно дошедшая до столь высокой стадии. Остановит ли первая ракетка России сказку соперницы?
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Дата / Время: 04.06.2025, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Лоис Буассон (22 года, 361-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 7) — Коко Гауфф (США, 2)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 31 победу при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.
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Никогда не выигрывала турниры WTA и не поднималась выше 152-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтовых соревнований WTT W75 в Сен-Годенсе. Всего в 2025 году выиграла 20 матчей и уступила в семи. На нынешний «Ролан Гаррос» получила wild card и дебютировала в основных сетках турниров Большого шлема.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,11 на её победу и 8,00 на успех француженки.
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Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,06 на ТБ (19,5) и 1,84 на ТМ (19,5).
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Стоит ли говорить, что Андреева — очевидная фаворитка? Она удерживает высочайший уровень на нынешнем турнире и не отдала четырем соперницам ни сета. Только в прошлом круге россиянка вышла на 13-й выигранный гейм.
Но чего стоят предматчевые расклады в случае с Буассон? Она была андердогом в трех из четырех играх, но сотворила главную сенсацию нынешнего «Ролан Гаррос». Причем француженка успела провести три трехсетовика и демонстрировала не только куражную игру, но и стальной характер. И после победы над Пегулой совсем не хочется недооценивать Буассон.
Учитывая, что француженку неистово поддерживают болельщики, верим в то, что и Андреевой она как минимум навяжет борьбу. В общем-то терять Буассон нечего, а на россиянку давления больше. Пробуем плюсовую фору по геймам через француженку.