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3 июня 21:10ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Мирра Андреева — Лоис Буассон, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России против главной сенсации турнира
Александр Бокулёв

Второй год подряд Мирра Андреева доходит до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису. На пути к повторению результата прошлого сезона стоит француженка Луис Буассон, сенсационно дошедшая до столь высокой стадии. Остановит ли первая ракетка России сказку соперницы?

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Дата / Время: 04.06.2025, не ранее 13:30 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:3, 6:1
  • 4-й круг: Дарья Касаткина (Россия, 17) — 6:3, 7:5

Лоис Буассон (22 года, 361-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 24) — 6:4, 4:6, 6:3
  • 2-й круг: Ангелина Калинина (Украина) — 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Эльза Жакемо (Франция) — 6:3, 0:6, 7:5
  • 4-й круг: Джессика Пегула (США, 3) — 3:6, 6:4, 6:4

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 7) — Коко Гауфф (США, 2)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 31 победу при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лоис Буассон

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Никогда не выигрывала турниры WTA и не поднималась выше 152-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтовых соревнований WTT W75 в Сен-Годенсе. Всего в 2025 году выиграла 20 матчей и уступила в семи. На нынешний «Ролан Гаррос» получила wild card и дебютировала в основных сетках турниров Большого шлема.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,11 на её победу и 8,00 на успех француженки.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,06 на ТБ (19,5) и 1,84 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда БуассонТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,118,002,061,84

Прогноз и ставка

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Стоит ли говорить, что Андреева — очевидная фаворитка? Она удерживает высочайший уровень на нынешнем турнире и не отдала четырем соперницам ни сета. Только в прошлом круге россиянка вышла на 13-й выигранный гейм.

Но чего стоят предматчевые расклады в случае с Буассон? Она была андердогом в трех из четырех играх, но сотворила главную сенсацию нынешнего «Ролан Гаррос». Причем француженка успела провести три трехсетовика и демонстрировала не только куражную игру, но и стальной характер. И после победы над Пегулой совсем не хочется недооценивать Буассон.

Учитывая, что француженку неистово поддерживают болельщики, верим в то, что и Андреевой она как минимум навяжет борьбу. В общем-то терять Буассон нечего, а на россиянку давления больше. Пробуем плюсовую фору по геймам через француженку.

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