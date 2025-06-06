Мэдисон Киз — Коко Гауфф, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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В среду, 4 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся американки Мэдисон Киз и Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии соотечественниц?
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Дата / Время: 04.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мэдисон Киз (30 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 6) — Лоис Буассон (Франция)
Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. На этом же покрытии дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде. Всего в 2025 году одержала 28 побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2018-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 28 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда вышла в финал. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
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Соперницы провели пять официальных очных матчей. На харде Гауфф выиграла дважды, Киз — один раз. Также Мэдисон забрала единственные встречи на грунте и траве.
Букмекеры считают Гауфф явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,50 на её победу и 2,75 на успех Киз.
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Последний очный матч спортсменок продлился 33 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,96 на ТМ (21,5).
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Гауфф идет по «Ролан Гаррос» без потери сетов. У Киз же была одна такая осечка — в тяжелейшем матче с Кенин, который завершился волевой победой. Но запас прочности у обеих сопоставим. И если Гауфф не сократит количество невынужденных ошибок, шансы опытной Киз на победу станут более явными.
В любом случае Мэдисон, полагаем, навяжет сопернице борьбу. Неслучайно именно у Киз превосходство по личным встречам, она же выиграла единственный матч с Гауфф на грунте. С учетом коэффициентов можно присмотреться к плюсовой форе через Мэдисон, но мы остановимся на тотале. Ждем как минимум пару десятков геймов.