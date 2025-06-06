Мэдисон Киз — Коко Гауфф, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В среду, 4 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся американки Мэдисон Киз и Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии соотечественниц?

Дата / Время: 04.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)