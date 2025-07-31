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31 июля 10:32ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Маккартни Кесслер, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

Россиянка без борьбы дошла до третьего круга
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева в третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале встретится с американкой Маккартни Кесслер. Сумеет ли юная спортсменка оправдать статус фаворитки?

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Дата / Время: 31.07.2025, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Корт Роджерс (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Бьянка Андрееску (Канада) — отказ

Маккартни Кесслер (26 лет, 32-я ракетка мира, 28-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Майя Джойнт (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 24) — Дарья Касаткина (Австралия, 15)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 36 побед при 11 поражениях. В турнире в Монреале участвует впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Маккартни Кесслер

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Не поднималась выше 30-го места в мировом рейтинге. Первый титул WTA взяла в прошлом сезоне — на харде в Кливленде. В 2025 году победила на этом же покрытии в Хобарте, а также на траве в Ноттингеме. В Остине на харде дошла до финала. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 28 побед при 17 поражениях. В турнире в Монреале участвует впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,20 на победу россиянки и 4,50 на успех американки.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры не ждут, что мат продлится больше двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (19,5) и 1,94 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда КесслерТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,204,501,861,94

Прогноз и ставка

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Андреева возвращается после Уимблдона, но есть вопросы к соревновательному тонусу. Статус сеяной позволил россиянке пропустить первый круг, но и во втором она на корт не выходила из-за снятия Андрееску. Наверняка лучшей теннисистке страны, несмотря на минувший матч в паре со Шнайдер, потребуется определенное время, чтобы поймать оптимальный ритм. И Кесслер — та спортсменка, которая может воспользоваться шансом и как минимум навязать борьбу.

В итоговой победе Андреевой сомнений мало. Но будет ли она легкой? Едва ли. Пробуем комбинацию из П1 и ТБ (17,5).

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