Мирра Андреева — Маккартни Кесслер, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

Андреева возвращается после Уимблдона, но есть вопросы к соревновательному тонусу. Статус сеяной позволил россиянке пропустить первый круг, но и во втором она на корт не выходила из-за снятия Андрееску. Наверняка лучшей теннисистке страны, несмотря на минувший матч в паре со Шнайдер, потребуется определенное время, чтобы поймать оптимальный ритм. И Кесслер — та спортсменка, которая может воспользоваться шансом и как минимум навязать борьбу.

В итоговой победе Андреевой сомнений мало. Но будет ли она легкой? Едва ли. Пробуем комбинацию из П1 и ТБ (17,5).