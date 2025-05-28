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28 мая 14:52ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Мирра Андреева — Эшлин Крюгер, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Россиянка возьмет реванш за прошлый US Open?
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В четверг, 29 мая, Мирра Андреева продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года. Соперницей первой ракетки России по второму кругу будет американка Эшлин Крюгер. Юная фаворитка вновь оправдает свой статус?

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Дата / Время: 29.05.2025, 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Симоны Матьё (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3

Эшлин Крюгер (21 год, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:3, 6:4

Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Джоанна Гарлэнд (Китайский Тайбэй) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 28 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Эшлин Крюгер

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На уровне WTA выиграла один титул в одиночном разряде — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Абу-Даби, до четвертьфинала в Брисбене и Аделаиде, а на Australian Open вылетела в первом круге. На грунтовых турнирах не пробивалась дальше третьего раунда. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 13 поражениях. Ранее в основной сетке «Ролан Гаррос» выступала только в прошлом сезоне и вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели один официальный очный матч. В прошлом сезоне Крюгер обыграла Андрееву во втором круге US Open со счетом 6:1, 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на её победу и 5,80 на успех американки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,89 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда КрюгерТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,145,801,911,89

Прогноз и ставка

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Крюгер проводит лучший сезон, но всё-таки самых прорывных результатов она добилась на харде. С переходом на грунт молодая американка ушла в тень. Андреева же комфортно себя чувствует и на нынешнем покрытии, а потому действительно выглядит явной фавориткой. Да и мало сомнений в том, что у максималистки из России есть личные счеты после вылета от Крюгер на прошлом US Open.

Итак, потенциал и уровень Андреевой базово выше, а в первом круге «Ролан Гаррос» она сыграла аккуратнее, чище и надежнее, чем Крюгер. Полагаем, есть все основания ждать уверенную победу россиянки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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