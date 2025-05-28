Мирра Андреева — Эшлин Крюгер, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Крюгер проводит лучший сезон, но всё-таки самых прорывных результатов она добилась на харде. С переходом на грунт молодая американка ушла в тень. Андреева же комфортно себя чувствует и на нынешнем покрытии, а потому действительно выглядит явной фавориткой. Да и мало сомнений в том, что у максималистки из России есть личные счеты после вылета от Крюгер на прошлом US Open.

Итак, потенциал и уровень Андреевой базово выше, а в первом круге «Ролан Гаррос» она сыграла аккуратнее, чище и надежнее, чем Крюгер. Полагаем, есть все основания ждать уверенную победу россиянки.