Мирра Андреева — Эшлин Крюгер, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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В четверг, 29 мая, Мирра Андреева продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года. Соперницей первой ракетки России по второму кругу будет американка Эшлин Крюгер. Юная фаворитка вновь оправдает свой статус?
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Дата / Время: 29.05.2025, 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Симоны Матьё (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Эшлин Крюгер (21 год, 35-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Джоанна Гарлэнд (Китайский Тайбэй) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 28 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.
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На уровне WTA выиграла один титул в одиночном разряде — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Абу-Даби, до четвертьфинала в Брисбене и Аделаиде, а на Australian Open вылетела в первом круге. На грунтовых турнирах не пробивалась дальше третьего раунда. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 13 поражениях. Ранее в основной сетке «Ролан Гаррос» выступала только в прошлом сезоне и вылетела в первом круге.
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Соперницы провели один официальный очный матч. В прошлом сезоне Крюгер обыграла Андрееву во втором круге US Open со счетом 6:1, 6:4.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на её победу и 5,80 на успех американки.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,89 на ТМ (19,5).
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Крюгер проводит лучший сезон, но всё-таки самых прорывных результатов она добилась на харде. С переходом на грунт молодая американка ушла в тень. Андреева же комфортно себя чувствует и на нынешнем покрытии, а потому действительно выглядит явной фавориткой. Да и мало сомнений в том, что у максималистки из России есть личные счеты после вылета от Крюгер на прошлом US Open.
Итак, потенциал и уровень Андреевой базово выше, а в первом круге «Ролан Гаррос» она сыграла аккуратнее, чище и надежнее, чем Крюгер. Полагаем, есть все основания ждать уверенную победу россиянки.
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